В группе компаний «Кэшбери» заявили о прекращении работы

Глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил о прекращении работы компании и о создании новой структуры.

Москва. Глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что компания прекращает работу. Об этом пишет RT со ссылкой на видеообращение Варданяна в YouTube.

Будет создана новая структура.

«Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты <…> станут невозможными. 2 ноября будет произведён расчёт индивидуально по каждому пользователю в личном кабинете», — сказал глава компании.

У организации есть средства для погашения долгов, но «не в полном объеме на текущий момент».

По словам бизнесмена, сейчас в планах создать новую компанию JDC, открытие которой пройдет примерно через 100 дней.

«Нами инициирован процесс получения всех лицензий и документов, мы запускаемся сразу в нескольких десятках стран мира и вырастем в первый год до 5 млн участников», — сказал он.

Клиентов «Кэшбери» автоматически переведут на новую платформу.

Напомним, Центробанк России оценил ущерб от деятельности «Кэшбери» в 1-3 млрд рублей. До этого регулятор назвал компании, работающие под этим брендом, одной из самых масштабных финансовых пирамид.

