Слабоалкогольные энергетики в России попали под запрет

Их можно производить, но только на экспорт.

Москва. В России вступил в силу запрет на внутреннее производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Как пишет «Российская газета», ограничение коснулось энергетиков крепостью менее 15%. Производить такой алкоголь можно только на экспорт.

Теперь также запрещается перемещение по территории страны немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. За нарушение предусмотрен штраф - 3-5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Кроме того, закон расширил список сведений, которые необходимо указывать в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Так, к уже имеющейся информации в документе будут содержаться значения координат характерных точек контура стационарного торгового объекта или стационарного объекта общественного питания.