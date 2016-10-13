Свобода дресс-кода
Где в Ижевске купить идеальный мужской костюм?
Что такое хороший костюм? С этим вопросом каждый мужчина сталкивался хотя бы раз в жизни – одергивая ставшие неожиданно короткими рукава пиджака на школьном выпускном, подшивая штанины брюк к свадьбе, мучаясь от натирающего шею воротника на деловой встрече или пытаясь подобрать образ, чтобы произвести впечатление на партнеров по бизнесу. Отвечают на него большинство представителей сильного пола одинаково – хороший костюм должен быть прежде всего удобным, идеально сидящим по фигуре. А еще – с первых секунд сообщать о статусе своего владельца.
Несмотря на то, что современные представители сильного пола даже для деловых встреч все чаще выбирают свободный стиль «кэжуал», именно костюм остается незыблемой константой мужской моды. Только вот найти эту важную часть мужского гардероба, которая бы идеально подходила своему обладателю, не так-то просто.
Еще несколько лет назад ценителям качественной и стильной мужской одежды приходилось ездить за покупками в Москву, Санкт-Петербург, или приобретать костюмы за границей. С появлением в Ижевске ателье мужского стиля «INDEVER» обзавестись идеальным гардеробом стало намного быстрее и легче.
«INDEVER» – это не магазин готовой одежды и не ателье в чистом виде. Являясь частью российского бренда мужской одежды, аксессуаров и обуви «INDEVER», ижевская студия предлагает мужчинам индивидуальный пошив одежды по специально разработанным лекалам. Студии бренда работают во многих крупных российских городах. В Ижевске «INDEVER» открылся только в начале 2017 года, но уже успел обзавестись преданными клиентами.
Еще несколько лет назад ценителям качественной и стильной мужской одежды приходилось ездить за покупками в Москву, Санкт-Петербург, или приобретать костюмы за границей. С появлением в Ижевске ателье мужского стиля «INDEVER» обзавестись идеальным гардеробом стало намного быстрее и легче.
«INDEVER» – это не магазин готовой одежды и не ателье в чистом виде. Являясь частью российского бренда мужской одежды, аксессуаров и обуви «INDEVER», ижевская студия предлагает мужчинам индивидуальный пошив одежды по специально разработанным лекалам. Студии бренда работают во многих крупных российских городах. В Ижевске «INDEVER» открылся только в начале 2017 года, но уже успел обзавестись преданными клиентами.
«В нашем обществе, увы, сложилось определенное недоверие к индивидуальному пошиву одежды, считается, что это долго и неудобно, – рассказывает директор ижевской студии Александр Сурнин. – Действительно, сшить хороший костюм в обычном ателье сложно – зачастую банально не хватает опыта и не достает качественного оборудования. Наша же одежда шьются в фабричных условиях, но по меркам заказчика».
Заказать в «INDEVER» можно не только классические костюмные «двойки» и «тройки», но и другие элементы мужского гардероба: сорочки, рубашки-поло, брюки, шорты, смокинги, плащ, пальто и даже обувь. Опытный консультант поможет подобрать и подходящие аксессуары – галстук, платок, ремень. Получить готовый, правильно составленный и идеально сидящий гардероб можно всего за 4-6 недель.
Все мерки клиента сохраняются в базе компании, и в дальнейшем заказывать одежду можно просто по телефону.
Заказать в «INDEVER» можно не только классические костюмные «двойки» и «тройки», но и другие элементы мужского гардероба: сорочки, рубашки-поло, брюки, шорты, смокинги, плащ, пальто и даже обувь. Опытный консультант поможет подобрать и подходящие аксессуары – галстук, платок, ремень. Получить готовый, правильно составленный и идеально сидящий гардероб можно всего за 4-6 недель.
Все мерки клиента сохраняются в базе компании, и в дальнейшем заказывать одежду можно просто по телефону.
Как это сделано
В каталоге компании представлено более двух тысяч наименований тканей – тончайшей шерсти, кашемира, легкого льна, теплой фланели – от таких известнейших итальянских и английских производителей, как Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Ariston Napoli, Thomas Mason.
Консультант также предложит наиболее подходящий фасон и варианты отделки. Оценить посадку будущего изделия можно с помощью так называемых примерочных образцов – с портным не придется объясняться на пальцах, человек сразу видит, как будет сидеть будущий пиджак или пальто.
Благодаря богатству выбора тканей, моделей, фасонов, цветов и фурнитуры заказчик может «сконструировать» костюм на свой вкус, и исходя из тех условий, в которых он будет носится. Например, те, кому часто приходится бывать в поездках, могут выбрать костюм из специальной ткани, которая практически не мнется и быстро возвращает свою форму даже после самых длительных перелетов в сложенном виде.
При таком подходе гарантируется уникальность изделия, а шанс встретить свою точную «копию» исключен.
Сформированный заказ отправляется на производство. «INDEVER» сотрудничает с несколькими зарубежными фабриками, где костюмы кроятся и отшиваются на высокоточном оборудовании.
В отличие от готовых костюмов «из магазина» в основе пиджаков бренда «INDEVER» – бортовой пакет из натуральных волокон, поэтому костюм «дышит» и не потеряет форму, даже если вы попадете в нем под дождь. Особое внимание уделяется крою и отделке, большая часть работ выполняется вручную. По желанию клиента на изделие могут нанести монограмму или вышивку.
Благодаря богатству выбора тканей, моделей, фасонов, цветов и фурнитуры заказчик может «сконструировать» костюм на свой вкус, и исходя из тех условий, в которых он будет носится. Например, те, кому часто приходится бывать в поездках, могут выбрать костюм из специальной ткани, которая практически не мнется и быстро возвращает свою форму даже после самых длительных перелетов в сложенном виде.
При таком подходе гарантируется уникальность изделия, а шанс встретить свою точную «копию» исключен.
Сформированный заказ отправляется на производство. «INDEVER» сотрудничает с несколькими зарубежными фабриками, где костюмы кроятся и отшиваются на высокоточном оборудовании.
В отличие от готовых костюмов «из магазина» в основе пиджаков бренда «INDEVER» – бортовой пакет из натуральных волокон, поэтому костюм «дышит» и не потеряет форму, даже если вы попадете в нем под дождь. Особое внимание уделяется крою и отделке, большая часть работ выполняется вручную. По желанию клиента на изделие могут нанести монограмму или вышивку.
Сколько это стоит?
Одежда «INDEVER» относится к средней ценовой категории. Цена классического костюма-двойки здесь начинается с 36 тысяч рублей. Сорочки – от 9 тысяч рублей.
Кстати, на сорочки до 25 января действует специальная акция: при покупке костюма или пиджака – сорочка в подарок, а при заказе четырех сорочек – пятая в виде приятного бонуса.
«Наша задача – сделать качественную одежду доступной для всех мужчин. Даже за минимальную стоимость можно сшить отличный костюм, который будет подчеркивать все достоинства фигуры и говорить о хорошем вкусе своего владельца», – отмечает Александр Сурнин.
По словам создателей бренда, найти подходящий наряд здесь смогут и деловые люди, и завзятые модники, и те, кто приобретает костюм первый раз в жизни. Особенно оценили «INDEVER» обладатели нестандартных параметров – теперь удобный костюм можно подобрать на любой рост, размер и фигуру.
«Наша задача – сделать качественную одежду доступной для всех мужчин. Даже за минимальную стоимость можно сшить отличный костюм, который будет подчеркивать все достоинства фигуры и говорить о хорошем вкусе своего владельца», – отмечает Александр Сурнин.
По словам создателей бренда, найти подходящий наряд здесь смогут и деловые люди, и завзятые модники, и те, кто приобретает костюм первый раз в жизни. Особенно оценили «INDEVER» обладатели нестандартных параметров – теперь удобный костюм можно подобрать на любой рост, размер и фигуру.
Как заказать?
Специально для мужчин, которые ценят свое время, ижевская студия «INDEVER» предлагает несколько вариантов работы.
Записаться на первую примерку в удобное для вас время можно как по телефону, так и на сайте студии.
Следующий этап – снятие мерок, подбор ткани, фурнитуры и дизайна. Тут самое сложное – определиться с выбором, потому что вариантов масса.
После заказ попадает к портным, а через 4-6 недель возвращается обратно в Ижевск. Сроки могут увеличиться на 2-4 недели, если была выбрана ткань из коллекции Luxury.
И, наконец, финальный этап – проверка посадки по фигуре, чтобы убедиться в том, что костюм сидит именно так, как хотелось. При необходимости подгонки, работы выполняются в собственном швейном цехе в Ижевске.
В дальнейшем клиенты могут обращаться в студию «на техобслуживание» – почистить или отпарить вещь, скорректировать посадку в случае изменений фигуры.
Специально для особых и торжественных случаев студия «INDEVER» предлагает пошив костюмов для женихов в едином стиле с платьем невесты, смокинги и, что особенно приятно, мужских классических туфель с учетом особенностей ноги.
Следующий этап – снятие мерок, подбор ткани, фурнитуры и дизайна. Тут самое сложное – определиться с выбором, потому что вариантов масса.
После заказ попадает к портным, а через 4-6 недель возвращается обратно в Ижевск. Сроки могут увеличиться на 2-4 недели, если была выбрана ткань из коллекции Luxury.
И, наконец, финальный этап – проверка посадки по фигуре, чтобы убедиться в том, что костюм сидит именно так, как хотелось. При необходимости подгонки, работы выполняются в собственном швейном цехе в Ижевске.
В дальнейшем клиенты могут обращаться в студию «на техобслуживание» – почистить или отпарить вещь, скорректировать посадку в случае изменений фигуры.
Специально для особых и торжественных случаев студия «INDEVER» предлагает пошив костюмов для женихов в едином стиле с платьем невесты, смокинги и, что особенно приятно, мужских классических туфель с учетом особенностей ноги.
Удовольствие от хорошего костюма теперь можно… подарить. Сертификат на пошив от студии «INDEVER» станет отличным подарком для делового партнера, друга или коллеги. Приобрести сертификат можно на сумму или на конкретное изделие, причем сумма подарка может быть любой.
Только в декабре всех покупателей сертификатов ждет сюрприз – еще один сертификат стоимость в 10% номинала от купленного.
Только в декабре всех покупателей сертификатов ждет сюрприз – еще один сертификат стоимость в 10% номинала от купленного.
Отзывы
Я живу в Глазове, и здесь купить хорошую качественную одежду еще сложнее, чем в Ижевске. Бренд мне посоветовали друзья, и в один из приездов в Ижевск я решил зайти в студию. Планировал заказать только костюм, но в итоге купил и сорочку к нему, и пальто. Понравилось, что все очень четко и быстро, не пришлось тратить драгоценное время на бесцельные хождение по магазинам и примерки. Вещи сели идеально, сразу видно, что шили специально для меня. Ношу с огромным удовольствием.
— Михаил Касимов,предприниматель
— Михаил Касимов,предприниматель
В студии «INDEVER» я оказался, можно сказать, случайно – выиграл подарочный сертификат на одном из бизнес-мероприятий. Заказывал у них костюм, и приобретением своим очень доволен. Во-первых, сшито все по индивидуальным меркам, и сидит гораздо лучше, чем купленное даже в дорогом магазине. Во-вторых, на все ушло около пяти недель – быстрее, чем шить в ателье. Потом приобретал у них сертификат в подарок знакомому.
— Равиль Файрушин, гендиректор компании «ИждрилТехСервис»
— Равиль Файрушин, гендиректор компании «ИждрилТехСервис»
Я в принципе редко пользуюсь костюмами, но работа в Гордуме обязывает. Раньше старался покупать костюмы за границей, во время командировок. В ижевских магазинах выбор был небольшой. И вот увидел в городе рекламу новой студии и решил заехать. Бренд известный, есть во многих городах. Заказал у них костюм и очень им доволен, ношу с удовольствием. Очень удобный и приемлемый по цене вариант. Думаю, что обращусь к ним снова.
— Марат Зиятдинов, директор проекта ТВГ АО «ИЭМЗ «Купол», депутат Гордумы Ижевска
— Марат Зиятдинов, директор проекта ТВГ АО «ИЭМЗ «Купол», депутат Гордумы Ижевска