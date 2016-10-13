Свобода дресс-кода

Консультант также предложит наиболее подходящий фасон и варианты отделки. Оценить посадку будущего изделия можно с помощью так называемых примерочных образцов – с портным не придется объясняться на пальцах, человек сразу видит, как будет сидеть будущий пиджак или пальто.



Благодаря богатству выбора тканей, моделей, фасонов, цветов и фурнитуры заказчик может «сконструировать» костюм на свой вкус, и исходя из тех условий, в которых он будет носится. Например, те, кому часто приходится бывать в поездках, могут выбрать костюм из специальной ткани, которая практически не мнется и быстро возвращает свою форму даже после самых длительных перелетов в сложенном виде.



При таком подходе гарантируется уникальность изделия, а шанс встретить свою точную «копию» исключен.



Сформированный заказ отправляется на производство. «INDEVER» сотрудничает с несколькими зарубежными фабриками, где костюмы кроятся и отшиваются на высокоточном оборудовании.



В отличие от готовых костюмов «из магазина» в основе пиджаков бренда «INDEVER» – бортовой пакет из натуральных волокон, поэтому костюм «дышит» и не потеряет форму, даже если вы попадете в нем под дождь. Особое внимание уделяется крою и отделке, большая часть работ выполняется вручную. По желанию клиента на изделие могут нанести монограмму или вышивку.

