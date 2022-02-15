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Спортивный подарок спортивному посёлку

ИА «Сусанин»
15 февраля 2022
В посёлке Италмас 10 февраля 2022 года состоялось долгожданное событие — открытие стадиона имени легендарной советской лыжницы, четырёхкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой. Строительство спортивного объекта поддержали правительство Удмуртской республики и Компания «ЛУКОЙЛ». И менее чем через год здесь прошли первые соревнования.

Золотой февраль

Для спорта Удмуртии 2022 год — особенный. 6 февраля исполнилось 50 лет первому олимпийскому золоту Галины Кулаковой, которое она завоевала в японском Саппоро, а 29 апреля уже сама лыжница будет праздновать юбилей — 80 лет. Новый стадион стал подарком жителям Италмаса в честь этих знаменательных дат.

Глава Завьяловского района Константин Русинов, олимпийская чемпионка Галина Кулакова, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков наградили победителей детских соревнований

Галина Кулакова родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи. Казалось бы, ничего не предвещало великого спортивного будущего. Галина Алексеевна работала дояркой в совхозе «Воткинский», пока в 1964 году ей не пришлось выступить под именем и номером своей заболевшей сестры в лыжной гонке на заводских соревнованиях. Заняв второе место, Галина Алексеевна была замечена тренером Петром Наймушиным, который пригласил её на соревнования в Ижевск.

Уже в 1968 году Галина Кулакова выступает в составе сборной Союза ССР, а спустя четыре года, в феврале 1972 года, спортсменка выигрывает все возможные золотые медали в лыжных дисциплинах на Олимпиаде в Саппоро.
На момент окончания спортивной карьеры в 1982 году Кулакова являлась 4-кратной олимпийской чемпионкой, 9-кратной чемпионкой мира, 39-кратной чемпионкой СССР, обладательницей Кубка мира и множества других отечественных и зарубежных наград.

В начале последнего десятилетия XX века Галина Кулакова переехала жить в Италмас. Этот посёлок — одна из самых спортивных точек на карте Удмуртии. В местной спортивной школе есть два спортзала, множество детских секций, удобная лыжная трасса, привлекающая не только жителей, но и гостей из ближайших населённых пунктов. Одного не хватало — хорошего стадиона. Оборудованный ранее под эти цели пустырь уже не отвечал современным спортивным требованиям.

В апреле 2021 года Галина Кулакова предложила идею о строительстве в посёлке Италмас нового стадиона. Инициативу поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов и представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков.

Источник: goskatalog.ru
С Удмуртией нас объединяют добрые партнёрские отношения. Строительство нового стадиона лично поддержал Президент Компании Вагит Юсуфович Алекперов, это подарок жителям и гостям Италмаса к юбилею Галины Кулаковой. Я желаю каждому быть такими же целеустремленными как Галина Алексеевна, верить в успех и достигать новых спортивных высот!
Олег Третьяков
представитель президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике
Новый стадион — это лишь один из проектов, реализуемых на территории Удмуртии при поддержке «ЛУКОЙЛа». С 2017 года в республике Компания проводит Конкурс социальных и культурных проектов. За пять лет общая сумма грантов составила более 12 млн рублей, а победителями были признаны авторы 53 проектов. Всего за это время «ЛУКОЙЛ» вложил в социальную сферу Удмуртии более 33 млн рублей.

Стадион имени Галины Кулаковой стал ярким примером сотрудничества Компании и Удмуртской Республики. Здесь появились современная футбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, зоны с тренажёрами и модульная кабинка с раздевалкой и местом для хранения инвентаря. Для болельщиков предусмотрено 150 посадочных мест на трибуне.

Создание стадиона находилось на личном контроле Галины Кулаковой. Её дом находится неподалёку.
Я впервые в жизни видела, как строят стадион. Приходила почти каждое утро. Очень хороший стадион получился. У нас две школы, теперь дети смогут тут тренироваться и, может быть, кто-то из них в будущем попадёт на Олимпийские игры или другие международные соревнования.
Галина Кулакова
олимпийская чемпионка

Начало истории

Строительство стадиона закончилось в ноябре 2021 года. Тогда же на нём прошли первые тренировки.
Стадион подготовлен так, что способен принимать состязания различного уровня. Дело оставалось за малым — провести их. Ждать пришлось недолго. 10 февраля здесь прошло Открытое Первенство Завьяловского района по лыжным гонкам среди детей, а после — состоялась церемония награждения победителей. Ребята получили медали из рук Галины Кулаковой, а также подарки от Компании «ЛУКОЙЛ».

В этот же день, вечером, состоялось официальное открытие стадиона и старт II Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей, которые Удмуртия принимает второй раз. На соревнования приехали порядка 700 спортсменов из 34 регионов России, а в церемонии открытия участвовали Галина Кулакова, глава республики Александр Бречалов и представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков.

Старт соревнований всероссийского уровня дал начало новой спортивной истории. Во время церемонии открытия воспитанники Италмасовской школы получили символический ключ от стадиона, став его полноправными хозяевами.
С напутственным словом перед участниками соревнований, жителями посёлка и гостями мероприятия выступила Галина Кулакова. Олимпийская чемпионка пожелала своим преемникам сил и настойчивости в достижении результатов. Стадион, о котором она мечтала, поможет юным атлетам и станет хорошим подспорьем для всех любителей спорта, живущих в Удмуртии.
«Второй год Удмуртия принимает спортсменов-любителей со всей страны. Сегодня мы встречаем их на таком отличном стадионе. Эмоции вокруг этого объекта самые позитивные. Не сомневаюсь, что соревнования пройдут на самом высшем уровне и спортсмены будут довольны. Мы и впредь будем поддерживать любительский спорт. Это здоровые дети, здоровая нация и здоровая экономика», — поздравил собравшихся Александр Бречалов.

Автор материала: Юрий Абашев
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