Спортивный подарок спортивному посёлку
ИА «Сусанин»
15 февраля 2022
В посёлке Италмас 10 февраля 2022 года состоялось долгожданное событие — открытие стадиона имени легендарной советской лыжницы, четырёхкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой. Строительство спортивного объекта поддержали правительство Удмуртской республики и Компания «ЛУКОЙЛ». И менее чем через год здесь прошли первые соревнования.
Золотой февраль
Золотой февраль
Для спорта Удмуртии 2022 год — особенный. 6 февраля исполнилось 50 лет первому олимпийскому золоту Галины Кулаковой, которое она завоевала в японском Саппоро, а 29 апреля уже сама лыжница будет праздновать юбилей — 80 лет. Новый стадион стал подарком жителям Италмаса в честь этих знаменательных дат.
Глава Завьяловского района Константин Русинов, олимпийская чемпионка Галина Кулакова, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков наградили победителей детских соревнований
Галина Кулакова родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи. Казалось бы, ничего не предвещало великого спортивного будущего. Галина Алексеевна работала дояркой в совхозе «Воткинский», пока в 1964 году ей не пришлось выступить под именем и номером своей заболевшей сестры в лыжной гонке на заводских соревнованиях. Заняв второе место, Галина Алексеевна была замечена тренером Петром Наймушиным, который пригласил её на соревнования в Ижевск.
Уже в 1968 году Галина Кулакова выступает в составе сборной Союза ССР, а спустя четыре года, в феврале 1972 года, спортсменка выигрывает все возможные золотые медали в лыжных дисциплинах на Олимпиаде в Саппоро.
Уже в 1968 году Галина Кулакова выступает в составе сборной Союза ССР, а спустя четыре года, в феврале 1972 года, спортсменка выигрывает все возможные золотые медали в лыжных дисциплинах на Олимпиаде в Саппоро.
На момент окончания спортивной карьеры в 1982 году Кулакова являлась 4-кратной олимпийской чемпионкой, 9-кратной чемпионкой мира, 39-кратной чемпионкой СССР, обладательницей Кубка мира и множества других отечественных и зарубежных наград.
В начале последнего десятилетия XX века Галина Кулакова переехала жить в Италмас. Этот посёлок — одна из самых спортивных точек на карте Удмуртии. В местной спортивной школе есть два спортзала, множество детских секций, удобная лыжная трасса, привлекающая не только жителей, но и гостей из ближайших населённых пунктов. Одного не хватало — хорошего стадиона. Оборудованный ранее под эти цели пустырь уже не отвечал современным спортивным требованиям.
В апреле 2021 года Галина Кулакова предложила идею о строительстве в посёлке Италмас нового стадиона. Инициативу поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов и представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков.
В начале последнего десятилетия XX века Галина Кулакова переехала жить в Италмас. Этот посёлок — одна из самых спортивных точек на карте Удмуртии. В местной спортивной школе есть два спортзала, множество детских секций, удобная лыжная трасса, привлекающая не только жителей, но и гостей из ближайших населённых пунктов. Одного не хватало — хорошего стадиона. Оборудованный ранее под эти цели пустырь уже не отвечал современным спортивным требованиям.
В апреле 2021 года Галина Кулакова предложила идею о строительстве в посёлке Италмас нового стадиона. Инициативу поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов и представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков.
Источник: goskatalog.ru
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С Удмуртией нас объединяют добрые партнёрские отношения. Строительство нового стадиона лично поддержал Президент Компании Вагит Юсуфович Алекперов, это подарок жителям и гостям Италмаса к юбилею Галины Кулаковой. Я желаю каждому быть такими же целеустремленными как Галина Алексеевна, верить в успех и достигать новых спортивных высот!
Олег Третьяков
представитель президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике
Новый стадион — это лишь один из проектов, реализуемых на территории Удмуртии при поддержке «ЛУКОЙЛа». С 2017 года в республике Компания проводит Конкурс социальных и культурных проектов. За пять лет общая сумма грантов составила более 12 млн рублей, а победителями были признаны авторы 53 проектов. Всего за это время «ЛУКОЙЛ» вложил в социальную сферу Удмуртии более 33 млн рублей.
Стадион имени Галины Кулаковой стал ярким примером сотрудничества Компании и Удмуртской Республики. Здесь появились современная футбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, зоны с тренажёрами и модульная кабинка с раздевалкой и местом для хранения инвентаря. Для болельщиков предусмотрено 150 посадочных мест на трибуне.
Создание стадиона находилось на личном контроле Галины Кулаковой. Её дом находится неподалёку.
Создание стадиона находилось на личном контроле Галины Кулаковой. Её дом находится неподалёку.
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Я впервые в жизни видела, как строят стадион. Приходила почти каждое утро. Очень хороший стадион получился. У нас две школы, теперь дети смогут тут тренироваться и, может быть, кто-то из них в будущем попадёт на Олимпийские игры или другие международные соревнования.
Галина Кулакова
олимпийская чемпионка
Начало истории
Начало истории
Строительство стадиона закончилось в ноябре 2021 года. Тогда же на нём прошли первые тренировки.
Стадион подготовлен так, что способен принимать состязания различного уровня. Дело оставалось за малым — провести их. Ждать пришлось недолго. 10 февраля здесь прошло Открытое Первенство Завьяловского района по лыжным гонкам среди детей, а после — состоялась церемония награждения победителей. Ребята получили медали из рук Галины Кулаковой, а также подарки от Компании «ЛУКОЙЛ».
В этот же день, вечером, состоялось официальное открытие стадиона и старт II Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей, которые Удмуртия принимает второй раз. На соревнования приехали порядка 700 спортсменов из 34 регионов России, а в церемонии открытия участвовали Галина Кулакова, глава республики Александр Бречалов и представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков.
Старт соревнований всероссийского уровня дал начало новой спортивной истории. Во время церемонии открытия воспитанники Италмасовской школы получили символический ключ от стадиона, став его полноправными хозяевами.
В этот же день, вечером, состоялось официальное открытие стадиона и старт II Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей, которые Удмуртия принимает второй раз. На соревнования приехали порядка 700 спортсменов из 34 регионов России, а в церемонии открытия участвовали Галина Кулакова, глава республики Александр Бречалов и представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Удмуртской Республике Олег Третьяков.
Старт соревнований всероссийского уровня дал начало новой спортивной истории. Во время церемонии открытия воспитанники Италмасовской школы получили символический ключ от стадиона, став его полноправными хозяевами.
С напутственным словом перед участниками соревнований, жителями посёлка и гостями мероприятия выступила Галина Кулакова. Олимпийская чемпионка пожелала своим преемникам сил и настойчивости в достижении результатов. Стадион, о котором она мечтала, поможет юным атлетам и станет хорошим подспорьем для всех любителей спорта, живущих в Удмуртии.
«Второй год Удмуртия принимает спортсменов-любителей со всей страны. Сегодня мы встречаем их на таком отличном стадионе. Эмоции вокруг этого объекта самые позитивные. Не сомневаюсь, что соревнования пройдут на самом высшем уровне и спортсмены будут довольны. Мы и впредь будем поддерживать любительский спорт. Это здоровые дети, здоровая нация и здоровая экономика», — поздравил собравшихся Александр Бречалов.