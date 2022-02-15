Спортивный подарок спортивному посёлку

Галина Кулакова родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи. Казалось бы, ничего не предвещало великого спортивного будущего. Галина Алексеевна работала дояркой в совхозе «Воткинский», пока в 1964 году ей не пришлось выступить под именем и номером своей заболевшей сестры в лыжной гонке на заводских соревнованиях. Заняв второе место, Галина Алексеевна была замечена тренером Петром Наймушиным, который пригласил её на соревнования в Ижевск.



Уже в 1968 году Галина Кулакова выступает в составе сборной Союза ССР, а спустя четыре года, в феврале 1972 года, спортсменка выигрывает все возможные золотые медали в лыжных дисциплинах на Олимпиаде в Саппоро.