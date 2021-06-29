Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии

В отличие от ИП, самозанятые руководят только собой — у них нет и не может быть наемных сотрудников. Для них был разработан налог на профессиональный доход. Репетиторы, швеи, няни, психологи — все, кто работает один и получает с этого доход, подпадают под категорию самозанятых.



На развитие любимого дела предприимчивые граждане могут получить льготный микрозайм на сумму от 50 до 100 тыс. рублей сроком до 2 лет по ставке от 5,5 до 8 % годовых. Стоит отметить, что в этом случае Фонд не потребует ни залога, ни поручительства.



Второй вариант поддержки — займ до полумиллиона рублей, тоже без залога и по таким же ставкам. Это максимальная сумма для данной категории. Чтобы в дальнейшем человек не столкнулся с проблемами в платежах, рассчитывать на такую суммумогут те, кто уже имел опыт ведения бизнеса либо имеет подтвержденный доход в приложении «Мой налог», или одновременно является наемным работником со стабильным доходом.