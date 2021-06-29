Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии
ИА «Сусанин»
29 июня 2021
В 1980-х годах в СССР пришли к фактической легализации малого и среднего предпринимательства. Издание закона об индивидуальной трудовой деятельности — настоящее историческое событие, давшее людям возможность для самореализации.
С этой вехой государство перестало воспринимать бизнес как нечто опасное и дестабилизирующее общее положение дел. В современном мире предприниматели — верные спутники в стабильности экономики, помочь которым стремятся власти большинства стран мира. Консультации, тренинги, акселераторы, курсы — множество информации для открытия и ведения собственного дела доступны любому предпринимателю. Понимая непростое положение бизнеса, государство пытается поддержать предпринимателей и финансово. После внезапно нагрянувшей пандемии микрозаймов и льготных продуктов стало еще больше.
С этой вехой государство перестало воспринимать бизнес как нечто опасное и дестабилизирующее общее положение дел. В современном мире предприниматели — верные спутники в стабильности экономики, помочь которым стремятся власти большинства стран мира. Консультации, тренинги, акселераторы, курсы — множество информации для открытия и ведения собственного дела доступны любому предпринимателю. Понимая непростое положение бизнеса, государство пытается поддержать предпринимателей и финансово. После внезапно нагрянувшей пандемии микрозаймов и льготных продуктов стало еще больше.
Аббревиатура УФРП была знакома многим предпринимателям Удмуртии и до коронакризиса, но с его наступлением о ней услышали и те, кто раньше не нуждался в помощи. Удмуртский фонд развития предпринимательства уже 25 лет занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, предоставляет микрозаймы на льготных условиях предпринимателям и самозанятым. Сегодня он входит в состав Корпорации развития Удмуртской Республики.
В 2020 году УФРП вошел в топ-4 рейтинга агентства «Эксперт» по размеру портфеля и объему предоставленных микрозаймов.
В 2020 году УФРП вошел в топ-4 рейтинга агентства «Эксперт» по размеру портфеля и объему предоставленных микрозаймов.
В пандемийный год Фонд выдал 810 микрозаймов на рекордную сумму 1,2 млрд рублей. Чаще всего это были компании из сферы оказания услуг, торговли, а также производственные предприятия. В самый разгар первой волны пандемии было одобрено 60 заявок на выдачу льготных займов по ставке 1 % годовых. Предприниматели получили 80 млн рублей. Благодаря этой поддержке большинство компаний остались на плаву, закрыли долги и главное — сохранили работу своим сотрудникам.
Ответный результат получил и бюджет. Заемщики Фонда увеличили налоговые отчисления на 16 % по сравнению с 2019 годом. Общая сумма достигла 638,5 млн рублей.
Ответный результат получил и бюджет. Заемщики Фонда увеличили налоговые отчисления на 16 % по сравнению с 2019 годом. Общая сумма достигла 638,5 млн рублей.
Стоит отметить, что Фонд не выдает деньги непроверенному предпринимателю — эксперты должны убедиться, что у заемщика действительно есть бизнес, заказчики, имущество.
Минимальный пакет документов, который включает заявку на микрозайм и согласие на поручение, проходит проверку службы безопасности. Процедура занимает 1 день. Если претензий к документам нет, специалисты УФРП проводят финансовый анализ бизнеса: выезжают на место, собирают информацию. От начинающего предпринимателя потребуют бизнес-план. Помочь с этим могут в Корпорации развития.
Источник: twenty20.com
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Нужно обратить внимание, что все займы у нас целевые — это инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. Дается три месяца, чтобы предприниматель мог их потратить и отчитаться.
Алексей Вьюгов
генеральный директор МКК УФРП
Несмотря на то что бизнес возвращается в прежнее русло, ставки УФРП продолжают оставаться рекордно низкими ― от 1 % годовых для отдельных категорий, основные ставки начинаются с 2,5 %.
По словам первого вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова, экономика региона начала восстановительный рост и к концу года может выйти на докризисный уровень. Наблюдается рост числа субъектов МСП — с августа 2020 к маю 2021 их стало почти на 3,5 тыс. больше. Увеличилось и число самозанятых — до 18,6 тыс. человек.
По словам первого вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова, экономика региона начала восстановительный рост и к концу года может выйти на докризисный уровень. Наблюдается рост числа субъектов МСП — с августа 2020 к маю 2021 их стало почти на 3,5 тыс. больше. Увеличилось и число самозанятых — до 18,6 тыс. человек.
Источник: twenty20.com
Гарантийный фонд содействия кредитованию МСП — еще один помощник предпринимателя. Он выступает в качестве поручителя перед банком, когда заемщику не хватает обеспечения для получения кредита. Фонд может «заручиться» перед банком до 50 %, а в некоторых случаях и до 70 % от суммы кредита. Так, в прошлом году было предоставлено поручительств на сумму 842 млн рублей. При этом привлеченный предпринимателями региона объем финансирования при участии Фонда составил 3,2 млрд рублей.
Удмуртия и дальше готова поддерживать инициативы активных жителей республики. Какие льготные займы существуют в Удмуртии — далее в нашем материале.
Первая категория — самозанятые. В республике их стали регистрировать меньше года назад. Первыми регионами, попавшими под эксперимент по легализации граждан, получающих доход не по трудовому договору, стали Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. С 1 июля 2020 года в список включили и Удмуртскую Республику.
Удмуртия и дальше готова поддерживать инициативы активных жителей республики. Какие льготные займы существуют в Удмуртии — далее в нашем материале.
Первая категория — самозанятые. В республике их стали регистрировать меньше года назад. Первыми регионами, попавшими под эксперимент по легализации граждан, получающих доход не по трудовому договору, стали Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. С 1 июля 2020 года в список включили и Удмуртскую Республику.
Источник: twenty20.com
В отличие от ИП, самозанятые руководят только собой — у них нет и не может быть наемных сотрудников. Для них был разработан налог на профессиональный доход. Репетиторы, швеи, няни, психологи — все, кто работает один и получает с этого доход, подпадают под категорию самозанятых.
На развитие любимого дела предприимчивые граждане могут получить льготный микрозайм на сумму от 50 до 100 тыс. рублей сроком до 2 лет по ставке от 5,5 до 8 % годовых. Стоит отметить, что в этом случае Фонд не потребует ни залога, ни поручительства.
Второй вариант поддержки — займ до полумиллиона рублей, тоже без залога и по таким же ставкам. Это максимальная сумма для данной категории. Чтобы в дальнейшем человек не столкнулся с проблемами в платежах, рассчитывать на такую суммумогут те, кто уже имел опыт ведения бизнеса либо имеет подтвержденный доход в приложении «Мой налог», или одновременно является наемным работником со стабильным доходом.
На развитие любимого дела предприимчивые граждане могут получить льготный микрозайм на сумму от 50 до 100 тыс. рублей сроком до 2 лет по ставке от 5,5 до 8 % годовых. Стоит отметить, что в этом случае Фонд не потребует ни залога, ни поручительства.
Второй вариант поддержки — займ до полумиллиона рублей, тоже без залога и по таким же ставкам. Это максимальная сумма для данной категории. Чтобы в дальнейшем человек не столкнулся с проблемами в платежах, рассчитывать на такую суммумогут те, кто уже имел опыт ведения бизнеса либо имеет подтвержденный доход в приложении «Мой налог», или одновременно является наемным работником со стабильным доходом.
Елена Минина из Воткинска занимается пошивом штор с 1999 года. Вот уже больше 20 лет она ведет бизнес вместе со своим супругом. Первым заказчиком предпринимателей был ЗАГС Воткинска — настоящая удача. Пара хорошо себя зарекомендовала и продолжила начатое. Сегодня на постоянной основе Минины работают с крупнейшим работодателем города — Воткинским заводом, шьют для них жалюзи и шторы.
Из-за пандемии предприниматели почувствовали на себе клиентский спад. «Люди сейчас с осторожностью тратят деньги на такие моменты, как шторы, это не хлеб, не таблетки, это вторая необходимость», — добавила Елена.
В ноябре 2020 года ее решением стала регистрация в качестве самозанятой. «Мне хотелось, во-первых, уменьшить налогообложение, а во-вторых — получить финансирование, когда я узнала, что выдают льготные займы для самозанятых», — поделилась Елена Минина.
Из-за пандемии предприниматели почувствовали на себе клиентский спад. «Люди сейчас с осторожностью тратят деньги на такие моменты, как шторы, это не хлеб, не таблетки, это вторая необходимость», — добавила Елена.
В ноябре 2020 года ее решением стала регистрация в качестве самозанятой. «Мне хотелось, во-первых, уменьшить налогообложение, а во-вторых — получить финансирование, когда я узнала, что выдают льготные займы для самозанятых», — поделилась Елена Минина.
В апреле жительница Воткинска получила в Фонде 500 тыс. рублей сроком на 2 года. Деньги самозанятая направила на закупку тканей.
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Это дает развитие, потому что банки не выдают кредиты под такой процент, а мне хочется иметь ткани в обороте, чтобы можно было предложить клиенту на выбор материалы из наличия и людям не приходилось долго ждать доставку. Всем же хочется прийти, заказать и как можно быстрее получить товар.
Елена Минина
предприниматель
Следующее, совсем новое направление, появившееся в июне 2021 года, привязано к возрасту предпринимателей и получило название «Молодежное предпринимательство». Оно касается самозанятых и ИП возрастом до 35 лет, а также тех МСП, в которых как минимум 50 % учредителей младше 35 лет.
Напомним, в конце 2020 года возраст молодости решили продлить на 5 лет.
Поскольку женщины и ранее считались приоритетной категорией, нововведения больше порадовали мужчин.
На прошедшем ПМЭФ о необходимости запуска программы для молодежи говорил президент России Владимир Путин. Он поставил задачу властям сделать это как можно скорее.
Напомним, в конце 2020 года возраст молодости решили продлить на 5 лет.
Поскольку женщины и ранее считались приоритетной категорией, нововведения больше порадовали мужчин.
На прошедшем ПМЭФ о необходимости запуска программы для молодежи говорил президент России Владимир Путин. Он поставил задачу властям сделать это как можно скорее.
Источник: twenty20.com
Сегодня «Молодежное» направление попадает в число приоритетных наряду с:
Женским предпринимательством
Самозанятыми и МСП, реализующими проекты в сфере экологии, туризма или спорта
Компаниями, созданными лицами старше 45 лет
Начинающими бизнесменами, которым нет и года
Самозанятыми, ИП или главами КФХ, которые являются инвалидами
МСП, которые приобретают франшизу у франчайзеров, удовлетворяющих требованиям Фонда
Предпринимателями-резидентами промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков, бизнес-инкубаторов, коворкингов, расположенных в помещениях центра «Мой бизнес»
Субъектами МСП, получившими поддержку от Центра поддержки экспорта Удмуртии или занимающимися экспортом при условии, что последний экспортный проект был в течение 12 месяцев, предшествовавших дню обращения в Фонд с заявлением на микрозайм. Второй вариант — МСП планирует осуществить не менее 1 экспортного проекта в течение трех месяцев после получения микрозайма
МСП, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, являющимися сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного потребительского кооператива — крестьянским (фермерским) хозяйством.
В список входят и те, кто трудится на территории ТОСЭРов — Сарапула или Глазова. Процентная ставка по залоговым микрозаймам для всех этих категорий не превышает ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент равна 5,50 %.
Ставка будет еще ниже, если предприниматель осуществляет деятельность в моногороде (Глазов, Сарапул, Воткинск).
Ставка будет еще ниже, если предприниматель осуществляет деятельность в моногороде (Глазов, Сарапул, Воткинск).
Все больше женщин сегодня можно встретить в бизнес-пространстве. Слабый пол, пожалуй, ничем не уступает мужчинам в деле зарабатывания денег. По словам предпринимателя Елены Усцовой, в девушках есть несколько черт, которые могут помешать им в руководстве — эмоциональность, мягкость, и привычка «думать» сердцем. Мужчины на неприятные ситуации привыкли реагировать более деловито, жестко и спокойно. И это их преимущество, говорит Елена.
В Удмуртии сегодня поддерживают такое направление, как женское предпринимательство. Повторимся, женщины входят в приоритетную группу УФРП для получения микрозайма.
Семейное дело Елены Усцовой начал супруг — он занимался производством печей, мангалов, каминов, дымоходов. Поддержав инициативу мужа, наша героиня взялась за реализацию товаров. Параллельно любовь Елены к даче превратилась в еще одну идею — продажу садовой техники. Она с теплотой говорит про свои первые 50 рублей за хозяйственные перчатки, проданные в полупустом зале магазина на рынке «Садовод».
В Удмуртии сегодня поддерживают такое направление, как женское предпринимательство. Повторимся, женщины входят в приоритетную группу УФРП для получения микрозайма.
Семейное дело Елены Усцовой начал супруг — он занимался производством печей, мангалов, каминов, дымоходов. Поддержав инициативу мужа, наша героиня взялась за реализацию товаров. Параллельно любовь Елены к даче превратилась в еще одну идею — продажу садовой техники. Она с теплотой говорит про свои первые 50 рублей за хозяйственные перчатки, проданные в полупустом зале магазина на рынке «Садовод».
Предприниматель как сегодня помнит большую по тем временам сумму — 75 тыс. рублей, так необходимую на закупку инвентаря. Первый кредит уже в качестве ИП женщина взяла под 24 % — тогда для неё это было за счастье. Сегодня цифры иные, во многом благодаря успешному сотрудничеству с УФРП, говорит женщина.
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Беру, погашаю, и снова беру займ. Последний раз это были 700 тысяч рублей на товар. Если я не буду закупаться, торговля остановится. Чем больше товарная масса, тем больше оборот и, соответственно, доход.
Отметим, что на основную часть микрозаймов требуется залог. Если в банках риски закладываются в процентах, то в данном случае — в обеспечении. По словам Елены, по началу в качестве залога была квартира, теперь это машины, за помощью обращались и в ГФСК.
Семейный бизнес Усцовых развивается уже больше 10 лет. Сейчас их магазин называется Ferrum, и жители Ижевска могут встретить по городу 3 отдела этой сети.
Семейный бизнес Усцовых развивается уже больше 10 лет. Сейчас их магазин называется Ferrum, и жители Ижевска могут встретить по городу 3 отдела этой сети.
Светлана Кудрявцева из Глазова нашла себя в другом. В 2016 году она переехала в Ижевск и задумалась о своем бизнесе. Изучив разные направления, решила остановиться на грузоперевозках.
Сегодня она является учредителем и директором ООО «ТЭК «Куб». Компания работает по России, Белоруссии и Казахстану, в планах — рынок Китая. По словам Светланы Анатольевны, из-за регулярных поездок между субъектами и странами пандемийные ограничения отразились и на их работе.
Сегодня она является учредителем и директором ООО «ТЭК «Куб». Компания работает по России, Белоруссии и Казахстану, в планах — рынок Китая. По словам Светланы Анатольевны, из-за регулярных поездок между субъектами и странами пандемийные ограничения отразились и на их работе.
Источник: twenty20.com
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В один из периодов заказчики перестали работать — это и заводы, и крупные фирмы. Неделя – максимум две было затишье. Потом, когда все поняли, как можно удаленно работать, перешли на удаленку, снова начались заказы, но поездки длились дольше, чем обычно. Где-то на границах в регионах по России дольше стояли, где-то нужны были справки, где-то надо было сдать тесты. Если раньше водитель мог совершить перевозку в 2 дня, то теперь это растягивалось на 4–5 дней.
В 2020 году компания дважды обращалась в УФРП за микрозаймом по 2 млн рублей по ключевой ставке Центробанка. «Нам нужно было рассчитаться с перевозчиками, потому что заказчики нам стали платить не так быстро, как хотелось бы. Чтобы сократить кассовый разрыв, мы взяли займ и рассчитались с ними. Деньги нужны были именно в тот период», — уточнила директор. Пакет всех документов компания собрала за 2 дня, после рассмотрения заявки в течение недели им выдали заемные средства.
«Условия показались очень лояльными. Посудите сами, или переплачивать банку 15–20 % или взять деньги тут, когда условия, документы требуются почти те же. Когда первый раз берешь займ, всегда бывает что-то непонятно, здесь вопросов практически не возникало, специалисты все пояснили, рассказали, всегда на связи», — поделилась Светлана Кудрявцева.
«Условия показались очень лояльными. Посудите сами, или переплачивать банку 15–20 % или взять деньги тут, когда условия, документы требуются почти те же. Когда первый раз берешь займ, всегда бывает что-то непонятно, здесь вопросов практически не возникало, специалисты все пояснили, рассказали, всегда на связи», — поделилась Светлана Кудрявцева.
Источник: twenty20.com
Говоря об успешных историях уже зрелых предпринимателей, нельзя не вспомнить о тех, кто только встает на ноги. Директор ООО «Динамика 18» начал свое дело в 2019 году. Представив бизнес-план, ему удалось взять микрозайм на 450 тыс. рублей.
«Сумма бралась на покупку франшизы. Оставшиеся средства направил на материальные ресурсы, которые потребуются для обучения. Допустим, если формировать в детсадах кружок единоборства, надо закупать маты», — рассказал руководитель.
«Сумма бралась на покупку франшизы. Оставшиеся средства направил на материальные ресурсы, которые потребуются для обучения. Допустим, если формировать в детсадах кружок единоборства, надо закупать маты», — рассказал руководитель.
Источник: twenty20.com
Социально-ориентированная организация занимается дополнительным образованием детей по разным направлениям на местах — в школах и детсадах. Для удобства и экономии времени как родителей, так и самих детей за основу бралась идея: не ребенок едет в секцию, а секция приезжает к ребенку.
«За прошедший учебный год мы активно пытались «зайти» в школы, но столкнулись с рядом препятствий из-за которых организовать кружки не получилось. Например, были трудности в период пандемии, в школах начали вводить ограничения, из-за которых в учреждения не пускали сторонние организации. А вообще многие школы согласились сотрудничать с нами, и в некоторых школах, когда частично были сняты ограничения, мы даже начали набор групп, но и здесь возникли сложности, из-за которых группы набрать так и не удалось.», — рассказал директор компании.
В новом учебном году компания попытается продолжить начатое.
«За прошедший учебный год мы активно пытались «зайти» в школы, но столкнулись с рядом препятствий из-за которых организовать кружки не получилось. Например, были трудности в период пандемии, в школах начали вводить ограничения, из-за которых в учреждения не пускали сторонние организации. А вообще многие школы согласились сотрудничать с нами, и в некоторых школах, когда частично были сняты ограничения, мы даже начали набор групп, но и здесь возникли сложности, из-за которых группы набрать так и не удалось.», — рассказал директор компании.
В новом учебном году компания попытается продолжить начатое.
Источник: twenty20.com
Удмуртия — настоящий аграрный регион. Неслучайно 2021 год глава Удмуртии Александр Бречалов объявил Годом села.
В целях развития туризма в районах, желания городских жителей чаще бывать на селе, власти разработали продукт для поддержки тех селян, которые развивают на местах физкультуру, спорт или владеют там семейным безалкогольным кафе или работают в сфере бытового обслуживания населения.
В целях развития туризма в районах, желания городских жителей чаще бывать на селе, власти разработали продукт для поддержки тех селян, которые развивают на местах физкультуру, спорт или владеют там семейным безалкогольным кафе или работают в сфере бытового обслуживания населения.
Источник: twenty20.com
Микрозайм выдается под 1 % для тех, кто не просто ведет в деревне свой бизнес, но и имеет регистрацию на селе. Юрлицам готовы предоставить до 5 млн рублей. До 500 тыс. рублей могут получить и самозанятые. Опять же главным условием становится залог, если же залога не хватает, то тогда может помочь Гарантийный фонд.
В марте первый «сельский» микрозайм на сумму 360 тыс. рублей под 1 % получил Олег Шутов — владелец школы айкидо в Завьялово. Под его руководством обучаются как дети, так и взрослые.
Как упоминалось выше, сельхозтоваропроизводители — льготная категория, для которых доступен «Приоритетный» продукт. Александр Смирнов — предприниматель со стажем, с 2007 года он является главой крестьянско-фермерского хозяйства. Александр Захарович продолжает дело отца — занимается выращиванием картофеля и зерновых на просторах Можгинского района в деревне Верхние Юри. Это сегодня у главы КФХ 75 га отведены под картофель и еще десятки гектар под зерновые, а начиналось все с 200 соток.
В марте первый «сельский» микрозайм на сумму 360 тыс. рублей под 1 % получил Олег Шутов — владелец школы айкидо в Завьялово. Под его руководством обучаются как дети, так и взрослые.
Как упоминалось выше, сельхозтоваропроизводители — льготная категория, для которых доступен «Приоритетный» продукт. Александр Смирнов — предприниматель со стажем, с 2007 года он является главой крестьянско-фермерского хозяйства. Александр Захарович продолжает дело отца — занимается выращиванием картофеля и зерновых на просторах Можгинского района в деревне Верхние Юри. Это сегодня у главы КФХ 75 га отведены под картофель и еще десятки гектар под зерновые, а начиналось все с 200 соток.
Источник: twenty20.com
Рано или поздно любой предприниматель вынужден прибегнуть к кредиту или займу. Уже несколько лет Александр Смирнов сотрудничает с Удмуртским фондом развития предпринимательства.
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Льготный займ — это очень позитивный момент, здесь меня все устраивает. Я и в банках получал кредиты, но все не то. От кредитов я отказался, когда привыкаешь к хорошему, уже не хочется каких-то трудностей.
Производство сельхозпродукции — важная отрасль для страны, это не только обеспечение рынка собственными товарами, но и прирост ВВП. По словам собеседника, его последний микрозайм был на 500 тыс. рублей по ключевой ставке Банка России. За 3 месяца все средства пошли в дело — были закуплены ГСМ, средства для защиты растений и удобрения.
Подробные условия получения микрозаймов и гарантий можно найти на сайте Корпорации развития Удмуртии.
Особая категория МСП, благодаря которым о товарах из Удмуртии узнают за рубежом, — экспортеры. Направление поддержки для них не новое, но летом оно претерпело изменения. Если ранее программа действовала только для тех, кто заключил за предшествующий год хотя бы одну экспортную сделку либо готов был ее совершить в течение 3 месяцев после получения микрозайма, то теперь на нее могут заявиться предприниматели-экспортеры, получившие от Центра поддержки экспорта республики какую-либо меру поддержки.
Особая категория МСП, благодаря которым о товарах из Удмуртии узнают за рубежом, — экспортеры. Направление поддержки для них не новое, но летом оно претерпело изменения. Если ранее программа действовала только для тех, кто заключил за предшествующий год хотя бы одну экспортную сделку либо готов был ее совершить в течение 3 месяцев после получения микрозайма, то теперь на нее могут заявиться предприниматели-экспортеры, получившие от Центра поддержки экспорта республики какую-либо меру поддержки.
Источник: twenty20.com
Производство сельхозпродукции — важная отрасль для страны, это не только обеспечение рынка собственными товарами, но и прирост ВВП. По словам собеседника, его последний микрозайм был на 500 тыс. рублей по ключевой ставке Банка России. За 3 месяца все средства пошли в дело — были закуплены ГСМ, средства для защиты растений и удобрения.
Максимальная сумма, на которую может рассчитывать экспортер — 5 млн рублей. УФРП выдает микрозайм на срок до 2 лет по ключевой ставке Центробанка. Зарегистрированным в моногородах предпринимателям в этом плане повезло — для них ставка может быть снижена вполовину.
Компанию «Аквилон» знают на рынке Удмуртии больше 25 лет. Команда занимается производством и продажей мебели — мягкой и корпусной. Зарекомендовав себя в России, несколько лет назад директор компании Константин Савин решил попробовать свои силы на зарубежных рынках. Первой страной-партнером стал Казахстан. Сегодня туда отправляют модульные системы для детских комнат и спален. Второй страной стала Белоруссия, где теперь можно найти диваны и корпусную мебель с производственных площадок Ижевска.
По словам руководителя, цены на комплектующие выросли от 50 до 140 %, и компании не раз приходилось брать займы в 3 млн рублей на пополнение оборотных средств.
Максимальная сумма, на которую может рассчитывать экспортер — 5 млн рублей. УФРП выдает микрозайм на срок до 2 лет по ключевой ставке Центробанка. Зарегистрированным в моногородах предпринимателям в этом плане повезло — для них ставка может быть снижена вполовину.
Компанию «Аквилон» знают на рынке Удмуртии больше 25 лет. Команда занимается производством и продажей мебели — мягкой и корпусной. Зарекомендовав себя в России, несколько лет назад директор компании Константин Савин решил попробовать свои силы на зарубежных рынках. Первой страной-партнером стал Казахстан. Сегодня туда отправляют модульные системы для детских комнат и спален. Второй страной стала Белоруссия, где теперь можно найти диваны и корпусную мебель с производственных площадок Ижевска.
По словам руководителя, цены на комплектующие выросли от 50 до 140 %, и компании не раз приходилось брать займы в 3 млн рублей на пополнение оборотных средств.
Источник: akvilon-izh.ru
Специально для глазовских предпринимателей существует продукт «ТВЭЛ-ГЛАЗОВ». Его можно получить только с залогом, а ставка по нему близка к минимальной — всего 3 %. Условий два — микрозайм доступен только тем предпринимателям, которые зарегистрированы и работают в Глазове. Во-вторых, получивший средства обязан создать как минимум два новых рабочих места.
Напомним, Чепецкий механический завод в Глазове входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Отсюда и складывается логика названия продукта.
Напомним, Чепецкий механический завод в Глазове входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Отсюда и складывается логика названия продукта.
Продукт «Социальный». Исходя из названия, несложно догадаться, что направление актуально для социальных предпринимателей — тех, кто помогает социально уязвимым категориям населения найти работу либо занимается производством товаров для социально незащищенных граждан, предоставляет им услуги, делает их жизнь легче и проще. Понятие «социальный предприниматель» в законе закрепили только в 2019 году. Получить этот статус бизнесмены Удмуртии могут до конца 2021 года.
Благодаря доброй цели, которую преследуют такие бизнесмены, они твердо занимают место в приоритете. Без залога для них доступен микрозайм по ключевой ставке ЦБ, с залогом ставка уменьшится в половину.
Благодаря доброй цели, которую преследуют такие бизнесмены, они твердо занимают место в приоритете. Без залога для них доступен микрозайм по ключевой ставке ЦБ, с залогом ставка уменьшится в половину.
Источник: twenty20.com
Есть еще варианты?
Да, варианты есть. В Удмуртском фонде развития предпринимательства для МСП разработан продукт «Акселератор», которым может воспользоваться победитель «Бизнес-акселератора» или «Экспортного акселератора» в Удмуртии. Обязательное условие — возможность предоставить залог, тогда ставка составит всего 1 % годовых.
На примере. Девушка из Ижевска, владелица салона красоты, победила в бизнес-акселераторе. Теперь она может рассчитывать на микрозайм под 1 %.
На примере. Девушка из Ижевска, владелица салона красоты, победила в бизнес-акселераторе. Теперь она может рассчитывать на микрозайм под 1 %.
Вне льготных категорий
Если предприниматель пока не добивался успеха на бизнес-акселераторах, не входит в приоритетный список МСП, не работает на селе и ему не подходит продукт «ТВЭЛ-Глазов», он может смело узнавать в Корпорации развития про «стандартный» продукт. С залогом его выдадут по ставке 9 % годовых — ниже, чем в среднем по рынку.
В целом максимальный объем средств, которое юрлицо или ИП решит получить при предоставлении залога — 5 млн рублей.
В целом максимальный объем средств, которое юрлицо или ИП решит получить при предоставлении залога — 5 млн рублей.
Источник: twenty20.com
Микрозаймы на покупку оборудования
Компания «Адгезивные материалы» существует на рынке уже более 12 лет и производит изделия из вспененных пластмасс, резины и поролона. Их продукция используется в машиностроении, авиа и автостроении, производстве одежды и обуви, мебельном производстве.
Александр Веревкин, директор компании, рассказывает, что начал бизнес в 2009 году. По предложению знакомого он выкупил малоприбыльную компанию и начал активную работу по расширению линейки продукции, совершенствованию технологий и привлечению клиентов.
Сначала требовалось очень много времени на изучение технологии: готовой литературы на тему вспененных полимеров и эластомеров не было. Приходилось искать зарубежные издания и статьи, переводить их и знакомиться с материалом. Но все потраченное время окупилось: уже в течение первого года выручка выросла с 300 тысяч до 2,5 млн рублей в месяц.
Александр Веревкин, директор компании, рассказывает, что начал бизнес в 2009 году. По предложению знакомого он выкупил малоприбыльную компанию и начал активную работу по расширению линейки продукции, совершенствованию технологий и привлечению клиентов.
Сначала требовалось очень много времени на изучение технологии: готовой литературы на тему вспененных полимеров и эластомеров не было. Приходилось искать зарубежные издания и статьи, переводить их и знакомиться с материалом. Но все потраченное время окупилось: уже в течение первого года выручка выросла с 300 тысяч до 2,5 млн рублей в месяц.
Источник: adhesive-m.ru
Весной 2021 года Удмуртский Фонд развития предпринимательства одобрил компании микрозайм в общей сумме на 2,8 млн рублей.
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Мы постоянно покупаем новое оборудование и следим за технологическими новинками в нашей отрасли. Сегодня у нас один из самых крупных парков оборудования для обработки пен в России. На полученные деньги мы планируем купить раскройное оборудование. После его внедрения мы снизим расход материала, уменьшим количество обрезки и повысим производительность труда.
Подробнее о продуктах можно узнать на сайте Корпорации развития Удмуртии.
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Там же можно получить консультацию.