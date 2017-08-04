В стране Советов парк был весьма популярным местом для отдыха горожан. Там проводили Масленицу и спортивные состязания, прыгали с парашютом с вышки и неспешно прогуливались по аллеям, по вечерам устраивали танцы, туда приходили пешком и добирались по воде, поднимаясь с пристани в летний ресторан.



В советское время парк украшал памятник Иосифу Сталину. После смерти вождя его демонтировали. Однако в 2016 году на центральной аллее появился танк «Иосиф Сталин-3». До «переезда» в Ижевск он служил тягачом в воинской части в Пугачево. Во время взрывов и пожара на артиллерийском арсенале в июне 2011 года техника получила повреждения. 46-тонный танк реконструировали и установили сначала у Дворца пионеров, а потом перенесли в парк. Он стал первым экспонатом будущего музея военной техники под открытым небом, который планируется обустроить на центральной аллее.

