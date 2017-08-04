Парк из страны Советов
Самый крупный парк Ижевска в этом году отмечает 83-й день рождения
Ксения Чернова
Журналист
Журналист
4 августа 2017
В преддверии некруглой даты корреспонденты информагентства «Сусанин» решили узнать об истории парка Кирова, его современной жизни и планах на будущее.
Общее дело
В сентябре 1933 года за Рабочей слободкой (бывшей Колтомой) начались работы на территории хвойного леса. Сотрудники ижевских заводов обустраивали здесь место для прогулок и проведения праздников. За несколько месяцев появились павильоны, беседки, танцевальные площадки, музыкальные раковины, киоски.
Весной 1934 года в парке разбили клумбы. На берегу пруда построили здания Зелёного театра и летнего ресторана. 6 августа 1934 года горожане собрались на открытие, а в декабре парк получил имя советского государственного деятеля Сергея Кирова. Памятник ему до сих пор встречает всех посетителей.
Ограда появилась лишь в годы войны, когда на территории, предназначенной для прогулок и веселья, начали формировать войсковые части, отправляющиеся на фронт. В честь созданной там 313-й стрелковой Петрозаводской дивизии в 1975 году на центральной аллее появился обелиск «Карающий меч».
Весной 1934 года в парке разбили клумбы. На берегу пруда построили здания Зелёного театра и летнего ресторана. 6 августа 1934 года горожане собрались на открытие, а в декабре парк получил имя советского государственного деятеля Сергея Кирова. Памятник ему до сих пор встречает всех посетителей.
Ограда появилась лишь в годы войны, когда на территории, предназначенной для прогулок и веселья, начали формировать войсковые части, отправляющиеся на фронт. В честь созданной там 313-й стрелковой Петрозаводской дивизии в 1975 году на центральной аллее появился обелиск «Карающий меч».
Фото с сайта архивной службы Удмуртии
В стране Советов парк был весьма популярным местом для отдыха горожан. Там проводили Масленицу и спортивные состязания, прыгали с парашютом с вышки и неспешно прогуливались по аллеям, по вечерам устраивали танцы, туда приходили пешком и добирались по воде, поднимаясь с пристани в летний ресторан.
В советское время парк украшал памятник Иосифу Сталину. После смерти вождя его демонтировали. Однако в 2016 году на центральной аллее появился танк «Иосиф Сталин-3». До «переезда» в Ижевск он служил тягачом в воинской части в Пугачево. Во время взрывов и пожара на артиллерийском арсенале в июне 2011 года техника получила повреждения. 46-тонный танк реконструировали и установили сначала у Дворца пионеров, а потом перенесли в парк. Он стал первым экспонатом будущего музея военной техники под открытым небом, который планируется обустроить на центральной аллее.
В советское время парк украшал памятник Иосифу Сталину. После смерти вождя его демонтировали. Однако в 2016 году на центральной аллее появился танк «Иосиф Сталин-3». До «переезда» в Ижевск он служил тягачом в воинской части в Пугачево. Во время взрывов и пожара на артиллерийском арсенале в июне 2011 года техника получила повреждения. 46-тонный танк реконструировали и установили сначала у Дворца пионеров, а потом перенесли в парк. Он стал первым экспонатом будущего музея военной техники под открытым небом, который планируется обустроить на центральной аллее.
Такой разный отдых
Заместитель директора парка по коммерческим вопросам Карина Хаснутдинова рассказала, что сейчас территорию облюбовали мамы с детьми и активные пенсионеры.
Представители старшего поколения за деревянными столами играют в домино, занимаются гимнастикой под деревьями. Дети катаются по аллеям на велосипедах и самокатах, пока мамы отдыхают в тени на лавочках. Рядом носятся велосипедисты, зимой ижевчане приходят в парк с лыжами и коньками.
Аллеи парка очень широкие, но оказалось, что этого мало. Сейчас существует конфликт между мамочками с детьми и пенсионерами с одной стороны и подростками с другой. Первые пришли в парк спокойно отдохнуть, вторые – побегать и покататься на велосипедах с максимальной скоростью
По её словам, велодорожки решить проблему не помогли – то дети на них выбегают, то велосипедисты проезжают не по отведенному участку. Пути выхода из этой ситуации предложили архитекторы, участвовавшие в конкурсе по созданию концепции обновления парка. Они считают необходимым разделить «потоки» отдыхающих – сделать отдельные аллеи для велосипедистов и для пешеходов. Руководство парка взялось за разработку этой идеи.
Тех, кому просто гулять по аллеям не хочется, в парке ждет «Станция Ромашково» - площадка с аттракционами. Также все желающие могут взять напрокат велосипеды, самокаты.
В парке можно «пообщаться» с птицами и белочками – в глубине расположена «Птичья столовая», где пернатых можно кормить. Туда же приходят и рыжие лесные красавицы. По пути можно встретить скамейки с полками для буккроссинга.
В парке можно «пообщаться» с птицами и белочками – в глубине расположена «Птичья столовая», где пернатых можно кормить. Туда же приходят и рыжие лесные красавицы. По пути можно встретить скамейки с полками для буккроссинга.
Одной из проблем парка, по словам Карины Хаснутдиновой, является отсутствие достаточного количества кафе. Торговые точки сосредоточены у входа в парк.
«Мы надеемся, что появится на территории семейное кафе с детским меню, которое так ждут посетители, появится кафе для молодежи с фастфудом, который подростки так любят», - рассказала Карина Хаснутдинова. По её словам, руководство парка ведет переговоры с представителями известных сетей ресторанов быстрого питания.
«Мы надеемся, что появится на территории семейное кафе с детским меню, которое так ждут посетители, появится кафе для молодежи с фастфудом, который подростки так любят», - рассказала Карина Хаснутдинова. По её словам, руководство парка ведет переговоры с представителями известных сетей ресторанов быстрого питания.
Вглубь и вширь
Встреченные в парке горожане в один голос твердили о том, что в парке им нравится обилие зелени, тишина и свежий воздух. Даже в будний день аллеи многолюдны.
В советский период парк был очень красиво озеленен. На территории парка были большие клумбы с розами. Моя бабушка до сих пор вспоминает, как это было красиво. Тогда парк был развит намного шире территориально, чем в настоящий момент: и вдоль пруда, и в сторону нынешнего зоопарка, И одна из наших задач сейчас – это вернуть парку то развитие территориальное, которое существовало
Освоить предстоит немало – общая площадь парка составляет 87 га. Большую часть этого пространства сейчас занимают деревья. В 2010 году парк сильно пострадал от засухи, когда погибло 6 гектаров насаждений. Годом позже многие хвойные деревья были поражены насекомыми. Чтобы не погиб весь парк, было срублено много старых и больных деревьев, на месте которых началась посадка молодых саженцев. Карина Хаснутдинова отметила, что работы по восстановлению ведутся до сих пор.
Планы на будущее
Идей и задумок у руководства – хоть отбавляй.
Но их реализация требует и времени, и средств. Однако с каждым годом парк становится все интереснее, получив после периода забвения вторую жизнь.
«В этом году запланирована установка фонтана у входа. Это будет белый классический каскадный фонтан с фигурами львов», - поделилась планами Карина Хаснутдинова.
По её словам, дождливое и холодное начало лето не позволило реализовать еще одну идею: по выходным на центральной сцене должен был играть оркестр. Сотрудники парка надеются, что задуманное удастся воплотить жизнь в 2018 году.
Кроме того, в настоящее время решается вопрос о восстановлении входной группы – раньше над колоннами возвышались арки и статуи.
Напомним, недавно завершился архитектурный конкурс. О том, какие концепции стали победителями – читайте на сайте «Сусанин».
«В этом году запланирована установка фонтана у входа. Это будет белый классический каскадный фонтан с фигурами львов», - поделилась планами Карина Хаснутдинова.
По её словам, дождливое и холодное начало лето не позволило реализовать еще одну идею: по выходным на центральной сцене должен был играть оркестр. Сотрудники парка надеются, что задуманное удастся воплотить жизнь в 2018 году.
Кроме того, в настоящее время решается вопрос о восстановлении входной группы – раньше над колоннами возвышались арки и статуи.
Напомним, недавно завершился архитектурный конкурс. О том, какие концепции стали победителями – читайте на сайте «Сусанин».