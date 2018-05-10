Ни интриг, ни скандалов

2015 год был для компании «АСПЭК-Домстрой» рекордным. Мы ввели в эксплуатацию 10 жилых домов – наш максимум за почти 14 лет работы на рынке. При этом самым успешным с точки зрения продаж для нас был предыдущий – 2014 год.



В 2015 году сдавались дома, заложенные в пик девелоперской активности посткризисного периода 2013-2014 годов. После чего наметилось серьезное падение рынка. Причин здесь несколько, это и серьезный рост ставок по ипотеке после декабря 2014 года, и сокращение бюджетных расходов и бюджетных программ по стимулированию покупки жилья, а самое главное – это неуверенность покупателей квартир в завтрашнем дне. Не секрет, что только уверенный в себе и в своих стабильных доходах человек может себе позволить новую квартиру и ипотечный кредит.



Поэтому и застройщики в период 2015-2016 годов начали выводить на рынок меньшее количество объектов. И к каждому новому старту относились максимально взвешенно и скрупулёзно.



К 2017 году ситуация нормализовалось благодаря постоянному снижению ипотечной ставки, и конец 2017 - начало 2018 годов стали для компании «АСПЭК-Домстрой» этапом очередного значительного роста продаж. Видя этот тренд, мы выводим на продажу больше новых объектов, чем планировали ещё в 2017 году.