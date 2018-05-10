Ни интриг, ни скандалов

Коммерческий директор ООО «Уралдомстрой» Михаил Шмыков
связал рост строительства с закреплением позиций на рынке и развитием строительной компании, в которой работает.
Мнение застройщиков о восстановлении рынка подтверждается и независимыми исследованиями. Так, согласно исследованию ЦИАН
, в Ижевске семья из двух человек, получающих среднюю по региону зарплату, первичное жилье может купить за 2,8 года.
Аналитики компании ЦИАН исследовали средние цены на жильё и среднемесячную заработную плату по крупным городам России и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру при условии, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение жилья. Так, по расчетам ЦИАН, индекс доступности жилья рассчитан, как соотношение средней стоимости типичной квартиры к среднестатистическому годовому доходу домохозяйства, состоящего из 2 работающих человек. При расчёте индекса по первичному рынку в выборку попали квартиры площадью от 40 до 60 кв. м. Расчёты производились по 47 крупнейшим городам России. Учтены данные по средней зарплате за 2017 год и средние цены на жилье по состоянию на февраль 2018 года.