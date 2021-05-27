Молоку все возрасты покорны

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Ко мне на консультации приходят люди с различными проблемами, вызванными неправильным питанием. Я интересуюсь: а кто вам рекомендовал такую диету или этот продукт? Часто слышу: мой фитнес-тренер. Я не фитнес-тренер и никаких советов по занятиям спортом давать не буду. Но меня удивляет, когда фитнес-тренер дает совет по питанию. Дело в том, что консультации по профилю диетологии — это лицензированный вид медицинской деятельности. Для этого нужно иметь образование, причем, серьезное. Сегодня медакадемии не выпускают врачей-диетологов. Нужно дополнительно пройти переподготовку, сдать экзамены, подтвердить свою квалификацию.

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Сегодня проблема, когда некий «специалист» дает советы по питанию, приобрела массовый характер с очень печальными последствиями. Например, у меня много пациентов, которые приходят с осложнениями после употребления растительного молока.