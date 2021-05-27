Молоку все возрасты покорны
Почему важно употреблять молоко не только детям, но и взрослым
ИА «Сусанин»
27 мая 2021
«Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» — эта фраза из советского мультфильма знакома всем. Но почему молоко рекомендуют только детям? Разве взрослые не нуждаются в этом продукте?
В дискуссии о том, сколько можно пить молока взрослым и стоит ли вообще его пить, сломано немало копий. Одни говорят о категорической пользе молока в любом возрасте, другие не менее решительно накладывают табу.
В дискуссии о том, сколько можно пить молока взрослым и стоит ли вообще его пить, сломано немало копий. Одни говорят о категорической пользе молока в любом возрасте, другие не менее решительно накладывают табу.
Для начала определимся с понятиями: молоко входит в перечень жизненно важных продуктов, включенных в продуктовую корзину прожиточного минимума, в количестве 290 килограммов в год. В совокупности молоко и молочные продукты по объему превышают в минимальном рационе картофель, овощи и фрукты, вместе взятые. Подчеркнем: речь идет о продуктовом наборе, необходимом только для элементарного физического выживания. Если человек трудится, учится, живет полноценной жизнью, вопрос сбалансированного питания для него отнюдь не праздный.
Продукты животного происхождения, в том числе молоко и кисломолочные продукты — основной источник полноценного белка, так как: а) содержат полный набор незаменимых аминокислот и б) белки животного происхождения усваиваются организмом на 93-96%.
Продукты животного происхождения, в том числе молоко и кисломолочные продукты — основной источник полноценного белка, так как: а) содержат полный набор незаменимых аминокислот и б) белки животного происхождения усваиваются организмом на 93-96%.
Молоко – это еда!
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Молоко является поставщиком кальция, витаминов групп А и В. Поэтому во времена наших прабабушек корова была гарантом выживания семьи. Вообще, молоко — это еда, а не жидкость, мы его едим, а на пьем. Минимальная суточная доза молока составляет 300 мл. Необязательно выпивать залпом полтора стакана молока. Есть много блюд, которые готовятся с молоком. Каши, запеканки, пюре, десерты; часть суточной дозы может быть в какао, кофе или чае с молоком. Прекрасной альтернативой могут служить молочные коктейли со свежими фруктами. Но 300 мл молока мы должны съесть в течение суток, потому что молоко — это в первую очередь поставщик белка. Белок содержится в продуктах и животного, и растительного происхождения. Однако в нормальном рационе, особенно школьника, молодого человека, занимающегося спортом, животного белка должно быть не менее 50% от суточной дозы.
Ирина Белокрылова
диетолог, главный внештатный специалист по диетологии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
Продукты растительного происхождения (бобовые, злаковые, грибы, овощи, фрукты) — менее предпочтительны, так как в них имеется дефицит незаменимых аминокислот, и они хуже усваиваются — на 62–80%, а белок высших грибов — только на 20–40%.
Заменять молоко как источник белка на растительные продукты сложно и, по большому счету, вредно
Белки состоят из 20 аминокислот, из которых восемь являются незаменимыми (для детей — 10). То есть, это те вещества, которые наш организм самостоятельно выработать не в состоянии, мы получаем их только с пищей. Именно содержанием незаменимых аминокислот и определяется полноценность белка. В натуральных продуктах животного происхождения незаменимые аминокислоты находятся в наиболее сбалансированном состоянии. Поэтому отказ от продуктов животного происхождения и попытка получить необходимые элементы исключительно за счет растительных продуктов пагубны — только сочетание животного и растительного белков позволит организму получить полный набор жизненно важных аминокислот.
От лишнего веса спасает жир
Именно молочные продукты, молочный жир содержит все жирорастворимые витамины. Сюда входят витамины группы А, D, E, K. Они очень полезны, поскольку имеют антиоксидантную направленность и помогают нашему организму справляться с такими негативными явлениями, как, например, старение кожи. Поэтому для нормального питания нужно соблюдать баланс. Нельзя есть очень жирные молочные продукты, мало пользы и от обезжиренных. Оптимальная жирность молока и кисломолочных продуктов — 2,5–3,2%, творога — 5–9%. Что же касается сливочного масла, то оно как раз представляет собой тот самый полезный насыщенный жир, который оберегает человека от многих болезней, в том числе и от набора лишнего веса.
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Ко мне на консультации приходят люди с различными проблемами, вызванными неправильным питанием. Я интересуюсь: а кто вам рекомендовал такую диету или этот продукт? Часто слышу: мой фитнес-тренер. Я не фитнес-тренер и никаких советов по занятиям спортом давать не буду. Но меня удивляет, когда фитнес-тренер дает совет по питанию. Дело в том, что консультации по профилю диетологии — это лицензированный вид медицинской деятельности. Для этого нужно иметь образование, причем, серьезное. Сегодня медакадемии не выпускают врачей-диетологов. Нужно дополнительно пройти переподготовку, сдать экзамены, подтвердить свою квалификацию.
Сегодня проблема, когда некий «специалист» дает советы по питанию, приобрела массовый характер с очень печальными последствиями. Например, у меня много пациентов, которые приходят с осложнениями после употребления растительного молока.
Сегодня проблема, когда некий «специалист» дает советы по питанию, приобрела массовый характер с очень печальными последствиями. Например, у меня много пациентов, которые приходят с осложнениями после употребления растительного молока.
Ирина Белокрылова
диетолог, главный внештатный специалист по диетологии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
Суррогат — не наш формат!
Технический регламент определяет молоко как продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, без каких-либо добавлений. Все остальное — это не молоко и заменить его не может.
О рисках потребления молочных продуктов неживотного происхождения — в материале «Далеко не молоко».
О рисках потребления молочных продуктов неживотного происхождения — в материале «Далеко не молоко».
Пользу организму могут принести только действительно молочные продукты, а не их заменители. Для детского питания — это основа основ. В настоящее время торговля активно пропагандирует под видом «детских молочных продуктов» различные сладости. Эти лакомства, хотя и приготовлены на основе молока, содержат слишком много сахара и жиров, и поэтому не должны включаться в ежедневную норму потребления молочных продуктов. Их следует рассматривать именно как классические сладости и давать ребенку в строго ограниченном количестве.
Надпись: «Содержит натуральное молоко» придумали маркетологи, чтобы успокоить маму, когда ее ребенок тянется в магазине за очередным шоколадным батончиком.
Эксперты сайта
«3 молочных продукта в день»
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Молочные и кисломолочные продукты (молоко, йогурт, кефир, ряженка, простокваша) необходимы и женщинам, и мужчинам в любом возрасте — в них содержатся белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, которые нужны организму для нормальной жизнедеятельности. А самое главное – молочные продукты являются основным источником кальция.
Юлия Бережная
кандидат биологических наук, менеджер направления по правильному питанию
Нормы потребления кальция зависят от возраста. Чем старше человек становится, тем больше кальция требует его организм.
Детям 3–7 лет — 900 мг в сутки; 7–11 лет — 1100 мг, 11–18 лет — 1200 мг;
Детям 3–7 лет — 900 мг в сутки; 7–11 лет — 1100 мг, 11–18 лет — 1200 мг;
Взрослым в возрасте 18–59 лет — 1000 мг, старше 60 лет — 1200 мг;
Самая высокая норма потребления кальция у беременных и кормящих женщин – 1300 – 1400 мг в сутки.
Из молочных продуктов организм может получить до 80% кальция. Необходимое количество легко восполнить, съедая три порции молочных продуктов в день. Такая норма потребления рекомендована Институтом питания РАМН. Обратите внимание, что остальные 20% могут быть получены из других немолочных продуктов. Но даже чтобы получить эти 20%, необходимо молоко, поскольку оно содержит витамины А и В, транспортирующие кальций в клетки.
Кстати, если в рационе много жирного и сладкого, это может затруднить усвоение организмом кальция из молочных продуктов.
Недостаточное употребление или полный отказ от молочных продуктов может привести к снижению поступления в организм кальция, а это отрицательно скажется на работе сердца, свёртываемости крови (может возникать повышенная кровоточивость), нервно-мышечной возбудимости (вплоть до развития судорог). Но основной удар приходится на костную ткань: она становится менее плотной, из-за чего увеличивается риск развития остеопороза и переломов костей.
Недостаточное употребление или полный отказ от молочных продуктов может привести к снижению поступления в организм кальция, а это отрицательно скажется на работе сердца, свёртываемости крови (может возникать повышенная кровоточивость), нервно-мышечной возбудимости (вплоть до развития судорог). Но основной удар приходится на костную ткань: она становится менее плотной, из-за чего увеличивается риск развития остеопороза и переломов костей.
Нельзя забывать и о биологической доступности кальция из молока. Из молочных продуктов он усваивается достаточно хорошо, на уровне 30–40%. Например, в фасоли тоже хватает кальция, однако, чтобы восполнить суточную потребность, ее нужно будет съесть очень много.
Йогурт, творог и кефир — прекрасный выбор. Но не стоит забывать, что питание должно быть максимально разнообразным.
Йогурт, творог и кефир — прекрасный выбор. Но не стоит забывать, что питание должно быть максимально разнообразным.
Молоко: рейтинг 0+
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Часто слышим: молоко взрослым противопоказано. Кто-то ставит планку 30 лет, кто-то 40. Действительно, с возрастом организм человека меняется, однако это не повод отказываться от жизненно важных продуктов.
В молоке содержится лактоза — это основной углевод молочных продуктов. Лактоза расщепляется в желудочно-кишечном тракте под влиянием фермента лактазы. С возрастом количество лактазы в организме несколько снижается. Это естественный процесс, ведь для взрослых, в отличие от детей раннего возраста, молоко не является основой питания. Из-за возрастного снижения содержания этого фермента в организме взрослые могут не переносить лактозу. При этом часто они не испытывают каких-либо неудобств и иногда даже не догадываются о своей ферментативной особенности, продолжая употреблять молоко.
В молоке содержится лактоза — это основной углевод молочных продуктов. Лактоза расщепляется в желудочно-кишечном тракте под влиянием фермента лактазы. С возрастом количество лактазы в организме несколько снижается. Это естественный процесс, ведь для взрослых, в отличие от детей раннего возраста, молоко не является основой питания. Из-за возрастного снижения содержания этого фермента в организме взрослые могут не переносить лактозу. При этом часто они не испытывают каких-либо неудобств и иногда даже не догадываются о своей ферментативной особенности, продолжая употреблять молоко.
Светлана Николаева
врач-педиатр, к.м.н., научный сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Молоко нужно пить по переносимости. Если после употребления молока появляется дискомфорт в животе и/или другие симптомы лактазной недостаточности, это не повод отказываться от молочных продуктов. Достаточно уменьшить употребление чистого молока и заменить его на кисломолочные продукты, например, йогурт. При производстве йогурта благодаря натуральной закваске лактоза частично (до 20–30%) расщепляется, что приводит к снижению ее концентрации в готовом продукте. К слову, в таком виде она усваивается лучше (в три – восемь раз), чем лактоза молока. Кроме йогурта, можно включать в рацион и другие кисломолочные продукты, например, творог, кефир, сметану и т.п., а также масло и твердые сыры.
Молоко человечество пьет тысячелетиями и научилось готовить из него сотни вкуснейших продуктов. Есть их можно и нужно в любом возрасте. Никто из родителей не сомневается в необходимости молока для своих детей, но при этом многие с легкостью записывают самих себя в «антимолочники». Стоит ли удивляться тому, что ребенок при виде стакана кефира включает режим протеста, ведь его папа и мама начинают день с кружки кофе. Не надо рассказывать ребенку о пользе ряженки — просто съешьте ее вместе!