  • $ 72.93 ↓
  • € 88.58 ↓

Далеко не молоко

ИА «Сусанин»
15 декабря 2020

Обложка: pxhere.com

Несмотря на то, что человек является разумным существом, далеко не все его решения рациональны. Модные учения от новоявленных микрогуру из социальных сетей вполне способны посеять хаос в голове отдельно взятой личности. Сегодня такие тренды стали появляться и в сфере продуктов питания.
Например, набирает популярность, так называемое, растительное молоко. Предпочтение этой альтернативе животного молока отдают по разным причинам: из-за непереносимости компонентов традиционного молока, из-за того, что считают его менее калорийным и более полезным, а кто-то просто купился на рекламу. Но действительно ли оно так благотворно влияет на организм?

Растительное молоко – это специализированный пищевой продукт, который делают из растительного сырья. Грубо говоря, сою, овес, орехи, кокосы или рис измельчают, смешивают в определенной пропорции с водой, а после отжимают и процеживают через сито. Дальше в него можно добавлять любые специи, фрукты, подсластители.

источник: pixabay.com

Эксперты убеждены, что растительный напиток не имеет ничего общего с животным молоком. Во-первых, требования к микробиологической безопасности этих видов продуктов совершенно другие. Так, на растительное молоко не распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Оно попадает только под общий для всех пищевых продуктов технический регламент – ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
У растительного молока свой ГОСТ и свои требования технического регламента. Если вы решили приобрести такой продукт, то на его упаковке обязательно должно быть написано: ГОСТ и без ГМО.
— Ирина Белокрылова, врач-диетолог, главный внештатный специалист по диетологии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
Во-вторых, растительный продукт не только имеет другой состав, но и отличается пищевой ценностью.

Растительное молоко нельзя назвать аналогом коровьего молока, так как оно имеет другую пищевую и биологическую ценность. Основное отличие состоит в том, что коровье молоко содержит растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом, которых нет в растительном. Животный белок не может быть полностью заменен на растительный.
Кроме того, по мнению врачей-диетологов, растительный белок может привести к серьезным заболеваниям почек и изменению биохимических показателей крови. Орехи и кокосы являются одним из сильных аллергенов, а некоторые виды аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Именно поэтому специалисты по диетологии крайне осторожно относятся к тому, чтобы включать его в рацион.

Источник: pxhere.com

В диетическом питании есть сухая белковая композитная смесь. Несмотря на то, что она входит в перечень продуктов для лечебного меню, её дозы строго регламентированы в зависимости от рациона и диагноза пациента. Мы ограничиваем количество растительного белка, потому что это очень опасная вещь. Употребление растительных белковых смесей по личному желанию или по рекомендации некомпетентных людей может принести к таким проблемам со здоровьем, когда уже ни один специалист не сможет помочь.
— Ирина Белокрылова, врач-диетолог, главный внештатный специалист по диетологии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
Вывод: растительные напитки не могут полностью заменить коровье молоко, поэтому нужно включать в свой рацион натуральное молоко, которое является для организма важным источником витаминов и минеральных веществ. Тем не менее, многие люди продолжают приобретать растительный продукт. И часто одним из аргументов такой покупки становится сомнение в качестве пастеризованного молока, которое есть на полках наших магазинов. Но с этим можно поспорить, так как прежде чем попасть на прилавки, молоко проходит жёсткий отбор.
Проверка качества молока на любом молокоперерабатывающем предприятии начинается сразу, ещё во время приёмки. Технологи оценивают такие важные показатели, как кислотность, плотность, наличие антибиотиков, массовую долю жира, белка, органолептические показатели. Сырье, которое не соответствует требованиям, бракуется и возвращается поставщику. А отобранное молоко пропускают через фильтры грубой очистки и охлаждают до 4 (±2) градусов по Цельсию. Затем из него убирают механические примеси, вновь охлаждают и отправляют на промежуточное хранение. После этого молоко очищают уже от бактерий и нормализуют по массовой доле жира. Нормализованное молоко подвергают гомогенизации (уменьшению степени неоднородности) и пастеризации (уничтожению патогенной микрофлоры).

Только после прохождения через все эти сложные технологические процессы продукт фасуют, маркируют, упаковывают и транспортируют в торговые точки.

Источник: pxhere.com

Второй миф касается отсутствия в переработанном молоке полезных веществ и добавления консервантов, которые увеличивают срок годности. Однако это тоже не соответствует действительности. Потому что при пастеризации, то есть обработке температурой, у молока сохраняются практически все полезные вещества и витамины. Для этого на производстве подобраны оптимальные режимы термообработки.

Что касается консервантов, их использование в молочке запрещено на законодательном уровне. Производство молока регламентируется Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции». В этом нормативно-правовом документе прописаны все требования, предъявляемые к молочной продукции, вплоть до того, каким должно быть название и этикетка. Производитель обязан неукоснительно следовать им, иначе продукт не попадёт на торговые полки, а в случае фальсификации ему грозит административное и даже уголовное наказание.
Кроме того, добавление каких-либо антисептических веществ невыгодно для самих товаропроизводителей. А высокие сроки годности обусловлены термической обработкой (пастеризация убивает 99,9% бактерий) и чистотой приготовления продукта (соблюдение санитарных норм и правил). Чем меньше бактерий в молоке, тем больше срок его годности. Поэтому производитель старается улучшить условия производства и отбирает сырье с меньшей обсемененностью (общее количество жизнеспособных микроорганизмов – прим. ред.). А консерванты только удорожают себестоимость продукта, поэтому использовать их нецелесообразно. Молоко – это поставщик таких важных элементов как белок, кальций, магний, железо, витамины группы «В» и др. Поэтому прежде чем идти на поводу общественного мнения, моды и маркетинговых уловок, стоит изучить вопрос и доверять авторитетному мнению, а не советам блогеров.


Популярное