Далеко не молоко

Например, набирает популярность, так называемое, растительное молоко. Предпочтение этой альтернативе животного молока отдают по разным причинам: из-за непереносимости компонентов традиционного молока, из-за того, что считают его менее калорийным и более полезным, а кто-то просто купился на рекламу. Но действительно ли оно так благотворно влияет на организм?

Растительное молоко – это специализированный пищевой продукт, который делают из растительного сырья. Грубо говоря, сою, овес, орехи, кокосы или рис измельчают, смешивают в определенной пропорции с водой, а после отжимают и процеживают через сито. Дальше в него можно добавлять любые специи, фрукты, подсластители.