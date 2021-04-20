Молоко как норма жизни

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Совсем отказываться от жира, содержащегося в молоке, во время диеты не стоит. Когда вы убираете из рациона жир, он заменяется чем-то другим, и в большинстве случаев – углеводами и сахарами. Углеводы усваиваются быстро, поэтому чувство голода приходит намного раньше, а это становится причиной многочисленных перекусов между основными приемами пищи. Следовательно, по факту среди тех, кто отказался от жиров, многие съедают даже больше калорий. Если же ваше питание будет сбалансированным, в том числе с употреблением молочных продуктов с оптимальным содержанием жира, вы останетесь сытым дольше, так как он дольше усваивается. Ко всему прочему жир, находящийся в молочных продуктах, состоит из различных очень важных для организма жирных кислот: лауриновой, конъюгированной линолевой, олеиновой и др.

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Сбалансированное потребление молочных продуктов не может плохо сказаться на фигуре; более того, благодаря им вы улучшите здоровье и самочувствие. Не бойтесь молочных продуктов, в которых до 3,2% жирности, лишнего жира в них нет.