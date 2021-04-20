Молоко как норма жизни
ИА «Сусанин»
20 апреля 2020
Молоко – привычный и знакомый с детства продукт. Оно является важным ингредиентом многих блюд и главным источником такого важного минерального вещества, как кальций. Однако в течение нескольких лет в России наблюдалось стабильное снижение потребления молока, и только в последние годы наметился незначительный рост. По данным карты дефицита молока от Центра изучения молочного рынка, в 2019 году было выпито 158,5 кг молока на душу населения, что на 3,3% больше показателя 2018 года. По итогам 2020 года молоко стало «популярнее» ещё на 13,7 кг. Как отмечают эксперты, на это во многом повлияла пандемия – всплеск продаж в рознице пришелся на гребень первой коронавирусной паники.
В Удмуртии, которая занимает лидирующие позиции по производству молока, уровень его потребления выше, чем в среднем по России. Так, по последней информации пресс-службы Минсельхоза республики, в первом полугодии 2020 года потребление молока на душу населения было 124,6 кг, а за такой же период 2019 года этот показатель составил 121,9 кг. Прогнозная цифра по итогам 2020 года – 249 кг на человека. Однако все эти показатели по-прежнему ниже нормы, рекомендованной Минздравом России – 340 кг в год на человека. Для того чтобы популяризировать молоко, в 2012 году запущен проект об осознанном потреблении молочной продукции.
Молоко каждый день
«Три молочных продукта в день» – это информационно-образовательная программа, созданная по инициативе Национального союза производителей молока. Она подразумевает проведение лекций в вузах, онлайн-консультаций, вебинаров. Кроме того, на портале национального информационного проекта собрано огромное количество материалов о молоке. Здесь можно найти более 70 полезных рецептов из молочных продуктов на любой вкус. В разделе «База знаний» размещены исследования о влиянии молочки на организм человека, а при помощи специального калькулятора можно рассчитать получаемое количество кальция.
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Кальций необходим для костной, нервной и сердечно-сосудистой систем, влияет на работу мышц. Кальций не синтезируется нашим организмом и поэтому должен поступать извне. Три порции молочных продуктов в день обеспечивают примерно 80% от суточной нормы потребления кальция и ещё около 250 полезных элементов. Молочные продукты также богаты целым рядом витаминов – это витамин А и витамины группы В.
Развеивая мифы
Между тем, появилась мода на растительные напитки, которые якобы могут полностью заменить молоко животного происхождения (о рисках их употребления – в материале «Далеко не молоко»)
Из-за избытка противоречивой информации порой сложно разобраться, где речь действительно идёт о пользе продукта, а где – просто маркетинг. На этом фоне проект «Три молочных продукта в день» является как никогда актуальным. На 3vden.ru можно задать волнующий вопрос по «молочной теме», и получить ответ от экспертов, а не блогеров, зарабатывающих на рекламе не всегда полезных продуктов.
Вот некоторые мифы, которые развеяли диетологи, технологи и врачи – представители Национального союза производителей молока.
Вот некоторые мифы, которые развеяли диетологи, технологи и врачи – представители Национального союза производителей молока.
Миф 1
Молоко задерживает жидкость в организме
Из-за избытка противоречивой информации порой сложно разобраться, где речь действительно идёт о пользе продукта, а где – просто маркетинг. На этом фоне проект «Три молочных продукта в день» является как никогда актуальным. На 3vden.ru можно задать волнующий вопрос по «молочной теме», и получить ответ от экспертов, а не блогеров, зарабатывающих на рекламе не всегда полезных продуктов.
Вот некоторые мифы, которые развеяли диетологи, технологи и врачи – представители Национального союза производителей молока.
Вот некоторые мифы, которые развеяли диетологи, технологи и врачи – представители Национального союза производителей молока.
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Ни молочные продукты, ни кисломолочные напитки, без соли и сахара не способствуют задержке жидкости. Напротив, они помогают избавиться от лишней жидкости.
Миф 2
Во время диеты нужно полностью отказываться от молочных жиров
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Совсем отказываться от жира, содержащегося в молоке, во время диеты не стоит. Когда вы убираете из рациона жир, он заменяется чем-то другим, и в большинстве случаев – углеводами и сахарами. Углеводы усваиваются быстро, поэтому чувство голода приходит намного раньше, а это становится причиной многочисленных перекусов между основными приемами пищи. Следовательно, по факту среди тех, кто отказался от жиров, многие съедают даже больше калорий. Если же ваше питание будет сбалансированным, в том числе с употреблением молочных продуктов с оптимальным содержанием жира, вы останетесь сытым дольше, так как он дольше усваивается. Ко всему прочему жир, находящийся в молочных продуктах, состоит из различных очень важных для организма жирных кислот: лауриновой, конъюгированной линолевой, олеиновой и др.
Сбалансированное потребление молочных продуктов не может плохо сказаться на фигуре; более того, благодаря им вы улучшите здоровье и самочувствие. Не бойтесь молочных продуктов, в которых до 3,2% жирности, лишнего жира в них нет.
Сбалансированное потребление молочных продуктов не может плохо сказаться на фигуре; более того, благодаря им вы улучшите здоровье и самочувствие. Не бойтесь молочных продуктов, в которых до 3,2% жирности, лишнего жира в них нет.
Миф 3
Употребление молока усугубляет состояние проблемной кожи
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Одна из причин проблем с кожей – состояние микрофлоры кишечника. Кисломолочные продукты улучшают состояние кишечника, а значит, они обязательны для употребления при проблемной коже. Единственное НО: если у вас проблемы с кожей, не рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием жира: творог жирностью выше 9%, сметану, сыр. Остальные продукты обязательно должны быть в рационе.
Миф 4
При непереносимости лактозы следует совсем отказаться от употребления молочных продуктов
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Лактоза – это молочный углевод, который содержится в молочных продуктах. Чтобы она усвоилась, в кишечнике здорового человека вырабатывается специальный фермент – лактаза.
Существуют различные отклонения, когда этого фермента вырабатывается меньше, чем необходимо. Например, с возрастом или после перенесенных кишечных инфекций. В таких случаях не рекомендуется пить молоко, так как оно вызывает неприятные явления – тошноту, повышенное газообразование, диарею.
Известна и генетически обусловленная патология, когда этого фермента синтезируется мало или он вообще отсутствует. Это и есть истинная лактазная недостаточность. Для таких людей альтернативой молоку являются кисломолочные продукты, в частности, йогурты. Потому что лактоза, которая присутствует в йогурте, усваивается в 3–8 раз лучше, чем лактоза из молока.
Существуют различные отклонения, когда этого фермента вырабатывается меньше, чем необходимо. Например, с возрастом или после перенесенных кишечных инфекций. В таких случаях не рекомендуется пить молоко, так как оно вызывает неприятные явления – тошноту, повышенное газообразование, диарею.
Известна и генетически обусловленная патология, когда этого фермента синтезируется мало или он вообще отсутствует. Это и есть истинная лактазная недостаточность. Для таких людей альтернативой молоку являются кисломолочные продукты, в частности, йогурты. Потому что лактоза, которая присутствует в йогурте, усваивается в 3–8 раз лучше, чем лактоза из молока.