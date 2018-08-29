play
pause
  • $ 68.15 ↑
  • € 79.56 ↑
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТУМАЕВ
В честь 34-й годовщины со дня создания крупнейшего в Удмуртии газово-строительного предприятия «Газпром спецгазавтотрас» информагентство «Сусанин» рассказывает об известном на всю республику человеке, которого по праву можно называть легендой - Владимире Алексеевиче Тумаеве.

Свою историю ПАО «Газпром спецгазавтотранс» ведет с 21 августа 1984 года, когда был подписан приказ министерства газовой промышленности «О структурных изменениях в составе предприятий и организаций министерства». Этим приказом было создано производственное объединение по эксплуатации и ремонту автотранспортной техники «Союзгазавтотранс». Базовым городом нового предприятия был определен Ижевск, обладавший необходимыми трудовыми ресурсами и развитой транспортной инфраструктурой.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что предприятие является одним из самых известных на территории республики, однако таких успехов газовики-строители вряд ли бы смогли добиться без Владимира Тумаева. Газовик с 45-летним стажем, основатель и генеральный директор крупного предприятия, первооткрыватель северных месторождений, известный и влиятельный в регионе политик, старейший профессиональный футболист России – всё это один человек – Владимир Тумаев.
ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА
Наш герой родился в небольшом городке Саратовской области. Он был пятым ребенком в семье.
Окончив школу, пытался поступить на юридический факультет, но пропустил экзамен из-за футбола. Позднее устроился на строительство газопровода и уехал из родного города, а в 1966-м году поступил на ускоренные курсы машинистов турбокомпрессорного цеха, после окончания которых получил распределение в родную Саратовскую область, но будущий начальник цеха уговорил его ехать в Казахстан. В 21 год Тумаев стал бригадиром монтажников, в 25 – начальником цеха. Все потому, что газовые турбины герой знал так, что ночью разбуди – соберёт с закрытыми глазами. Здесь с Владимиром Алексеевичем произошел случай, который уже тогда охарактеризовал его, как ответственного и смелого работника.
В Кульсарах мы испытывали газопровод. Подняли давление. Я стоял на мостике в цехе. Было предчувствие, что сейчас рванёт. И тут толчок, как при землетрясении, потом взрыв. Люди бегут в сторону пруда, а я понимаю, что надо перекрыть газ, и помчался к узловому крану. Кран перекрыл в одиночку. А ведь могло так шандарахнуть, что от меня и мокрого места не осталось бы, но в ту минуту я об этом даже и не подумал.
Владимир Тумаев
После Казахстана наш герой три года работал в Туркмении начальником линейно-производственного управления. А в 1978 году переехал в Удмуртию, куда его назначили уполномоченным Мингазпрома на строительстве второй очереди магистрального газопровода «Пермь – Казань – Горький». Здесь же Тумаеву предложили возглавить строительно-монтажное управление треста «Удмуртнефтегазстрой».

Шесть лет он занимался обустройством нефтяных месторождений, строительством трубопроводов и других производственных объектов. В 1984 году его назначили заместителем директора «Пермтрансгаз», где он надолго не задержался. В августе Тумаева вызвал к себе министр газовой промышленности СССР Василий Динков. Тогда в Мингазпроме приняли решение создать крупное объединение по эксплуатации и ремонту автотранспортной и дорожно-строительной техники, которое было необходимо для обустройства Ямбургского газоконденсатного месторождения. В итоге Владимира Тумаева назначили директором этого объединения.
Владимир Тумаев и Виктор Черномырдин
Новое предприятие, которое возглавил в 1985 году наш герой, было названо «Союзгазавтотранс», в 1992-м его переименуют в «Спецгазавтотранс». Человек-легенда Владимир Тумаев в итоге добился того, чтобы предприятие базировалось в Ижевске, потому что город обладал как трудовыми ресурсами, так и развитой транспортной схемой. Немаловажно, что предложил кандидатуру Тумаева заместитель министра Виктор Черномырдин, ставший позже не только старшим коллегой по «Газпрому», но и другом Владимира Алексеевича. Фамилия Тумаева возникла в те годы неспроста, ведь для реализации масштабных планов министерства нужен был человек со свежим взглядом, твердым характером, напористостью, профессиональными амбициями и опытом.
СЕВЕРНЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИЛИ С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Чтобы перечислить всё то, чего смог добиться Владимир Тумаев на посту руководителя компании, не хватит и нескольких десятков страниц, однако о важных вехах в истории компании умолчать будет неправильно.
Уже в 1985 году сразу после своего назначения в Ямбурге Владимир Тумаев повёл свой коллектив наперекор климатическим условиям и в летний период, в невероятно сжатые сроки, построил и сдал в эксплуатацию дорогу от Ямбурга до УКПГ-2 – первую на Ямбургском месторождении. Газовики не зря называли эту дорогу «дорогой жизни», ибо благодаря ей зимой 1985 года посёлок Ямбург получил уже свой газ, необходимый для обогрева жилых и административных зданий.

Позднее, в 1987 году он со своим коллективом одним из первых приступил к обустройству Бованенковского месторождения на Ямале, обеспечив газовиков хорошими дорогами и кустовыми площадками. Затем начались работы на таких крупных месторождениях, как Уренгойское, Бованенковское, Комсомольское, Медвежье, Западно-Таркосалинское, Юбилейное, Песцовое, Ямсовейское, Харвутинское, Заполярное.
На протяжении всей истории коллективу «Спецгазавтотранса» и Владимиру Алексеевичу не раз приходилось доказывать своё преимущество перед другими в стабильности и профессионализме. Практически на всех нефтегазовых месторождениях люди предприятия обустраивались с нуля: собственными силами строили ангары, ставили вагончики для жилья, приступали к отсыпке кустовых площадок и строительству дорог.
Все, кто работал с Тумаевым, рассказывают, что твердость и даже жесткость характера в нем сочеталась с человечностью и вниманию к людям.
По его настоянию в вахтовых поселках появлялись бани и спортзалы, нормальные условия для работы и отдыха. Как настоящий профессионал, Тумаев понимал, что в условиях суровой зимы, жестких графиков работы, постоянных экстремальных ситуаций из-за погоды и ненадежности отечественной техники, есть только одна надежда - на людей.

К 2000 году в стране возникла острая необходимость в крупных специализированных подразделениях, оснащённых в достаточном количестве техническими средствами и материалами для новейших ремонтных технологий. В итоге предприятие освоило новые методы работы, что позволило ему с каждым годом увеличивать прибыль.
В мае 2008 года «Газпром» начал реализацию программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. В июле «Спецгазавтотранс» приступил к строительству объектов газоснабжения и обустройство месторождений на полуострове Камчатка. Первым объектом стало строительство линейной части магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС в Петропавловск-Камчатском».

Нижне-Квакчикское месторождение
За время работы руководителем «Спецгазавтотранса» происходило огромное количество показательных историй, которые характеризовали Тумаева и его команду, включая каждого рабочего, как профессионалов с большой буквы. Труд газовиков-строителей всегда удостаивался похвалы первых лиц государства.

Так, в 2005 году за успешное внедрение современных технологий в строительство и капитальный ремонт магистральных трубопроводов, деловые качества и умение реагировать на запросы рынка Владимир Тумаев был награждён именными часами от президента России Владимира Путина.

Были и сложные моменты, о которых Владимир Алексеевич никогда не стеснялся говорить в слух, и обсуждал их лицом к лицу со своими работниками, к которым он относился с огромным уважением, потому что всегда понимал, что работать по нескольку месяцев вдали от дома –неимоверный труд.
Так и подмывает сказать, что самыми трудными были первые годы, когда мы выходили на Ямбург и Ямал, но всё же самое тяжелое время было не это, а то, когда не выплачивали работникам зарплату по 6-8 месяцев, а у каждого семья, дети. Это было время выживания, вряд ли кто скажет иначе. Тем не менее, наш коллектив находил в себе силы стабильно выполнять договорные соглашения, объёмы запланированных работ на газовых месторождениях Западной Сибири, за что особенно хочется поблагодарить водителей, машинистов, всех тех, на чьи плечи легло бремя выживания в это тяжёлое время.
Владимир Тумаев
Владимир Тумаев никогда ничего не мог делать плохо: работал ли он простым рабочим на газопроводе, или руководил огромным объединением. Недаром в Удмуртии его имя такое же знаковое, как Михаил Калашников или Галина Кулакова.
ТРУД НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ
После того, как в «Спецгазавтотрансе» сменили руководителя, Владимир Тумаев не ушел на залуженный отдых. Наш герой посвятил свою жизнь законотворческой деятельности, являлся президентом легендарного футбольного клуба «Газовик-Газпром» (в разное время клуб назывался «СОЮЗ-Газпром», «Газовик», «Газовик-Газпром»), а также занимался наукой.
Фото: izh.kp.ru
Для Ижевска и Удмуртии в целом Владимир Тумаев – фигура колоритная и, без преувеличения, историческая. Именно наш герой в 2013 году предлагал руководству республики новую систему строительства дорог, над воплощением которой работал даже когда находился в отпуске. Тумаев, кстати, вообще считал, что пока цель не выполнена – он, как руководитель, не может позволить себе выходной.

Система эта заключалась в гидроизоляции покрытия дороги, однако в амбициозные планы вмешалась финансовая ситуация в стране.

Мы уже говорили и о футбольном клубе, которым долгие годы «рулил» Владимир Алексеевич. Командой он не только управлял, но и забивал в составе «Газ-Газа» великолепные мячи. Именно во времена Тумаева «Газок» привозил в столицу Удмуртской Республики известные во всей стране клубы и даже обыгрывал санкт-петербургский «Зенит», который в наши дни считается флагманом отечественного футбола, а детская футбольная школа, созданная при Тумаеве, по сей день растит футболистов, которые выступают на самом высоком уровне. Напомним, что нашему герою принадлежит достижение, которое вошло в книгу рекордов Гиннеса.
В 2005 году 58-летний легендарный футболист Тумаев побил рекорд футбольного долгожительства англичанина Стэнли Мэтьюзу, который в последний раз вышел на поле в 50-летнем возрасте. Знали об этом и британцы, родоначальники футбола. О Тумаеве в те годы писали не только в нашей прессе, но и в «The Times» и «The Observer Sport Monthly».
Помимо спорта, как уже было сказано ранее, Владимир Тумаев огромное внимание уделял науке. Он является автором нескольких десятков трудов, а в Госсовете Удмуртии был членом постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике.

Владимир Алексеевич в статусе депутата Госсовета провел сотни приемов граждан, организовал огромное количество культурно-массовых мероприятий и фестивалей для многодетных семей, детей и ветеранов, помогал учреждениям социальной сферы. Кстати, за весь период существования «Газпром спецгазавтотранс» для решения жилищных проблем работников было построено около 54 тыс. квадратных метров жилья, которое выдавалось им бесплатно.
В РОССИИ ОТ ТЮРЬМЫ
НЕ ЗАРЕКАЮТСЯ
Так вышло, что сейчас Владимир Алексеевич находится под домашним арестом, однако ситуация с обвинением Тумаева по очень страшной статье («Организация покушения на убийство, совершенного группой лиц по найму», - прим. ред.) вызывает недоумение и вопросы, в том числе у стороны защиты. Изначально дело расследовалось сотрудниками МВД как злостное хулиганство (ч. 2, ст. 213 – прим. ред.). Возможно, кому-то выгодно, что сейчас известный на всю республику футболист, газовик и политик Владимир Тумаев находится на скамье подсудимых. Сообщается, что идёт атака на его активы. Защита считает, что доказательства, собранные СКР, свидетельствуют об отсутствии состава преступления в действиях Тумаева.

Стоит также отметить, что ранее СУ МВД по Удмуртии возбудило уголовное дело в отношении Вадима Стяжкина, который проходит в деле Тумаева как потерпевший. По прежней версии следствия, Стяжкин пытался причинить семье Тумаевых ущерб в размере 20 млн рублей. Это дело было прекращено после того, как Тумаева обвинили в организации покушения на убийство.
Думаю, что преступление, в котором обвиняют Владимира Алексеевича – нереально. Дело в том, что за два года до задержания, начались различные движения в сторону Тумаева и его имущества. Появились люди, которые подумали, что человек в возрасте и его можно обмануть и «отжать», если так можно выразиться, имущество. Они стали ходить в суды, взыскивать деньги. Когда подзащитный стал успешно отбиваться в судах - возникло уголовное дело. Потерпевший Тумаев, защищавшись от жуликов, вдруг стал обвиняемым. После того как Владимира Алексеевича задержали, к нему посыпались различные предложения по поводу решения этого вопроса за бешеные деньги, возникли предложения по дележке активов, которые есть у Тумаева. Мы понимаем, что это идет из одного какого-то места, которое управляет этим процессом.
Андрей Захаров
адвокат Владимира Тумаева
Собеседник также отметил необъективность следствия, которое имеет статью и подгоняет под нее доказательства. «По нашему мнению, доказательств нет. Есть показания секретного свидетеля, причем показания, по нашему мнению, это видно из протокола допроса, имеют формулировки самого следователя, причем проверить достоверность показаний секретного свидетеля практически невозможно», - рассказал адвокат.

Другие материалы автора

Популярное