ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТУМАЕВ

Так и подмывает сказать, что самыми трудными были первые годы, когда мы выходили на Ямбург и Ямал, но всё же самое тяжелое время было не это, а то, когда не выплачивали работникам зарплату по 6-8 месяцев, а у каждого семья, дети. Это было время выживания, вряд ли кто скажет иначе. Тем не менее, наш коллектив находил в себе силы стабильно выполнять договорные соглашения, объёмы запланированных работ на газовых месторождениях Западной Сибири, за что особенно хочется поблагодарить водителей, машинистов, всех тех, на чьи плечи легло бремя выживания в это тяжёлое время.