ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТУМАЕВ

Думаю, что преступление, в котором обвиняют Владимира Алексеевича – нереально. Дело в том, что за два года до задержания, начались различные движения в сторону Тумаева и его имущества. Появились люди, которые подумали, что человек в возрасте и его можно обмануть и «отжать», если так можно выразиться, имущество. Они стали ходить в суды, взыскивать деньги. Когда подзащитный стал успешно отбиваться в судах - возникло уголовное дело. Потерпевший Тумаев, защищавшись от жуликов, вдруг стал обвиняемым. После того как Владимира Алексеевича задержали, к нему посыпались различные предложения по поводу решения этого вопроса за бешеные деньги, возникли предложения по дележке активов, которые есть у Тумаева. Мы понимаем, что это идет из одного какого-то места, которое управляет этим процессом.