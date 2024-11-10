«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе»

Во-первых, за 15 лет своей деятельности (с 1933 по 1948 год) Ижевский мотозавод дважды достойно справился с ответственными правительственными заданиями. В первый раз, когда в начале своего пути организовал серийное производство первых в стране мотоциклов «Иж» разработки известного конструктора Петра Можарова.

Во-вторых, коллектив Ижевского мотозавода внес весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. С 1941 по 1945 гг на предприятии было изготовлено более 82 тысяч пулемётов «Максим». Завод производил детали для снарядов гвардейских реактивных миномётов «Катюша».

В-третьих, начиная с 1945 года предприятие в большом количестве успешно выпускало охотничьи ружья. В 1946-м здесь была организована школа ружейного мастерства.

В-четвертых, в 1947 году директором мотозавода был назначен Василий Иванович Фомин, до этого руководивший заводом в г. Коврове. Это был не только хороший инженер, но и опытный организатор, отличный хозяйственник. Опыт и энергия нового руководителя во многом способствовали коренной реконструкции Ижевского мотозавода.

Таким образом, к 1948-му году предприятие славилось умением быстро осваивать новые направления производства, качественно и в срок справляться с важными государственными заданиями. Опыт изготовления автоматического стрелкового оружия, а также традиции и высокая ответственность коллектива способствовали впоследствии тому, что именно Ижевскому заводу №524 Приказом Министра Вооружения Союза ССР Д. Ф. Устинова №18-с от 21 января 1948 года была поручена разработка технической документации и изготовление опытной партии автомата Калашникова.