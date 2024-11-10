«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе»

М. Т. Калашников
Источник: ИА «Сусанин»
Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г. И. Кудрявцев вручает М. Т. Калашникову на его 90-летие изготовленную на предприятии книгу «Рождение легенды». 2009 г. Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
ПРЕДПОСЫЛКИ
Во-первых, за 15 лет своей деятельности (с 1933 по 1948 год) Ижевский мотозавод дважды достойно справился с ответственными правительственными заданиями. В первый раз, когда в начале своего пути организовал серийное производство первых в стране мотоциклов «Иж» разработки известного конструктора Петра Можарова.
Во-вторых, коллектив Ижевского мотозавода внес весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. С 1941 по 1945 гг на предприятии было изготовлено более 82 тысяч пулемётов «Максим». Завод производил детали для снарядов гвардейских реактивных миномётов «Катюша».
В-третьих, начиная с 1945 года предприятие в большом количестве успешно выпускало охотничьи ружья. В 1946-м здесь была организована школа ружейного мастерства.
В-четвертых, в 1947 году директором мотозавода был назначен Василий Иванович Фомин, до этого руководивший заводом в г. Коврове. Это был не только хороший инженер, но и опытный организатор, отличный хозяйственник. Опыт и энергия нового руководителя во многом способствовали коренной реконструкции Ижевского мотозавода.
Таким образом, к 1948-му году предприятие славилось умением быстро осваивать новые направления производства, качественно и в срок справляться с важными государственными заданиями. Опыт изготовления автоматического стрелкового оружия, а также традиции и высокая ответственность коллектива способствовали впоследствии тому, что именно Ижевскому заводу №524 Приказом Министра Вооружения Союза ССР Д. Ф. Устинова №18-с от 21 января 1948 года была поручена разработка технической документации и изготовление опытной партии автомата Калашникова.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
В марте 1948 года Михаил Тимофеевич Калашников прибыл в Ижевск по предписанию Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова для участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата.
Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г. И. Кудрявцев и М, Т. Калашников в экспоцентре «Аксион». 2003 г.
Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
книга «Разговор с оружейником» (12+)
Заслуженный деятель науки и техники Удмуртской Республики, начальник техбюро Ижевского мотозавода,
участник изготовления первой партии АК-47
Автомат сразу завоевал симпатии не только оригинальным внешним видом, техническим дизайном, но и, главным образом, продуманным, рациональным устройством механизмов и тщательно отработанными конструкциями деталей, их составляющих. Особенно покорил узел запирания. Нам, оружейникам, изготавливавшим в военные годы сложный станковый пулемет «Максим», стали очевидны достоинства системы запирания автомата».
В целях бесперебойного обеспечения готовыми комплектующими организована круглосуточная работа склада готовых деталей, а также укреплен аппарат нормирования.
Экспозиция в экспоцентре «Аксион», посвященная М. Т. Калашникову. Представлены: воссозданное рабочее место конструктора, автомат АК-47 из опытной партии, фотографии того времени.
Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
участник изготовления первой партии АК-47
Барельеф М. Т. Калашникова на Галерее Почёта АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
«От чужого порога до Спасских ворот» (12+)
Через два месяца после отправки опытной партии автоматов на войсковые испытания я получил предписание выехать в Москву, в Главное артиллерийское управление. Здесь мне сказали, что для ознакомления с работой нового оружия в войсковых условиях на полигон прибудет главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов.
На этом завершилась моя история, связанная с Ижевским мотозаводом».
Мемориальная доска на фасаде корпуса АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», посвященная М. Т. Калашникову.
Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
Бюст М. Т. Калашникова, установленный на территории предприятия в честь 100-летия конструктора-оружейника.
Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»