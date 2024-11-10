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«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» Лонгрид «Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид
«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе»

М. Т. Калашников

Источник: ИА «Сусанин»

Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г. И. Кудрявцев вручает М. Т. Калашникову на его 90-летие изготовленную на предприятии книгу «Рождение легенды». 2009 г. Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

ИА «Сусанин»
10 ноября 2024
10 ноября исполняется 105 лет со дня рождения великого конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Для «Аксиона» это знаковая личность. При его участии на Ижевском мотозаводе в 1948 году была разработана техническая документация и изготовлена первая опытная партия автомата АК-47.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Почему эту работу государственной важности поручили Ижевскому мотозаводу?

Во-первых, за 15 лет своей деятельности (с 1933 по 1948 год) Ижевский мотозавод дважды достойно справился с ответственными правительственными заданиями. В первый раз, когда в начале своего пути организовал серийное производство первых в стране мотоциклов «Иж» разработки известного конструктора Петра Можарова.

Во-вторых, коллектив Ижевского мотозавода внес весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. С 1941 по 1945 гг на предприятии было изготовлено более 82 тысяч пулемётов «Максим». Завод производил детали для снарядов гвардейских реактивных миномётов «Катюша».

В-третьих, начиная с 1945 года предприятие в большом количестве успешно выпускало охотничьи ружья. В 1946-м здесь была организована школа ружейного мастерства.

В-четвертых, в 1947 году директором мотозавода был назначен Василий Иванович Фомин, до этого руководивший заводом в г. Коврове. Это был не только хороший инженер, но и опытный организатор, отличный хозяйственник. Опыт и энергия нового руководителя во многом способствовали коренной реконструкции Ижевского мотозавода.

Таким образом, к 1948-му году предприятие славилось умением быстро осваивать новые направления производства, качественно и в срок справляться с важными государственными заданиями. Опыт изготовления автоматического стрелкового оружия, а также традиции и высокая ответственность коллектива способствовали впоследствии тому, что именно Ижевскому заводу №524 Приказом Министра Вооружения Союза ССР Д. Ф. Устинова №18-с от 21 января 1948 года была поручена разработка технической документации и изготовление опытной партии автомата Калашникова.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Выбор Министра вооружения СССР Д. Ф. Устинова оказался безошибочным, и Ижевский мотозавод полностью оправдал его доверие.

В марте 1948 года Михаил Тимофеевич Калашников прибыл в Ижевск по предписанию Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова для участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата.

Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г. И. Кудрявцев и М, Т. Калашников в экспоцентре «Аксион». 2003 г.

Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

М. Т. Калашников,
книга «Разговор с оружейником» (12+)
«На заводе нас встретили очень доброжелательно. Более всего меня обрадовало то обстоятельство, что руководство предприятия еще до нашего приезда продумало, с чего мы начнем свою работу. Оно подготовило план действий, спроектировало технический процесс, разместило оснастку, станки, позаботилось о металле, заготовках, подобрало высококвалифицированных рабочих и специалистов».
Н.Л. Изметинский
Заслуженный деятель науки и техники Удмуртской Республики, начальник техбюро Ижевского мотозавода,
участник изготовления первой партии АК-47
«Михаил Тимофеевич подробно рассказал об устройстве автомата, продемонстрировал сборку и разборку, попутно объясняя взаимодействие деталей и механизмов.
Автомат сразу завоевал симпатии не только оригинальным внешним видом, техническим дизайном, но и, главным образом, продуманным, рациональным устройством механизмов и тщательно отработанными конструкциями деталей, их составляющих. Особенно покорил узел запирания. Нам, оружейникам, изготавливавшим в военные годы сложный станковый пулемет «Максим», стали очевидны достоинства системы запирания автомата».
Важность задания и отведенные сроки требовали напряженной работы. Директор завода В. И. Фомин постоянно контролировал ход подготовки производства.

В целях бесперебойного обеспечения готовыми комплектующими организована круглосуточная работа склада готовых деталей, а также укреплен аппарат нормирования.

Экспозиция в экспоцентре «Аксион», посвященная М. Т. Калашникову. Представлены: воссозданное рабочее место конструктора, автомат АК-47 из опытной партии, фотографии того времени.

Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

С.Я. Хавкин,
участник изготовления первой партии АК-47
«Все эти работы приходилось делать быстро, не считаясь со временем. Придет Михаил Тимофеевич в КБ, начертит от руки чертеж на клочке бумаги и скажет: «Ребята, это надо сделать к такому-то сроку». А «ребята» — это «могучая кучка», как мы себя называли: Винокгойз, Хавкин, Чернышева (Клятис), Чигвинцев, Матвеева, Богожкова, Неустроев, Толстухин, Мухачева (Пестова), Чигвинцева, Полищук, … 13 человек – весь ОГК вместе с курьером, секретарем и копировщицей. Ритм работы был такой: день до 5 вечера – в цехе, вечером до 10—12 часов — над чертежом»».
В процесс освоения производства автомата значительный вклад внесли слесарь-сборщик В. В. Вяткин, ложейник Л. Я. Пахомов, жестянщик Н. А. Обухов, токарь Н. Е. Некрасов, фрезеровщик Б. Н. Сметанин, слесарь В. В. Мальцев, инструментальщик Ф. Г. Грищенко.

Барельеф М. Т. Калашникова на Галерее Почёта АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

По эскизам М. Т. Калашникова конструкторы готовили чертежи деталей и узлов изделия, технологи разрабатывали техпроцессы, в цехах трудились рабочие-виртуозы, станочники и сборщики. Производство было строго засекречено, и хотя не каждый токарь или фрезеровщик знал, для какого изделия предназначена его деталь, все чувствовали свою причастность к чему-то большому и важному. Работали днем и ночью. Героические усилия мотозаводцев завершились полным успехом — опытная партия АК-47 была выпущена в количестве 1500 автоматов.
М.Т. Калашников,
«От чужого порога до Спасских ворот» (12+)
«Партию автоматов выпустили точно в срок, с хорошим качеством. Военпред С. Я. Сухицкий, осуществлявший приемку, придирчиво проверил все оружие по каждому узлу и механизму. Потом мы вместе с ним и А. А. Зайцевым смотрели, как выстраивались автоматы в пирамиду, как отливал на новеньких изделиях черный лак. Вскоре оружие упаковали в специальные ящики, каждый из них опломбировали. Для сопровождения вагона выделили караул. Тем более, что груз шел с грифом «Секретно».

Через два месяца после отправки опытной партии автоматов на войсковые испытания я получил предписание выехать в Москву, в Главное артиллерийское управление. Здесь мне сказали, что для ознакомления с работой нового оружия в войсковых условиях на полигон прибудет главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов.

На этом завершилась моя история, связанная с Ижевским мотозаводом».

Мемориальная доска на фасаде корпуса АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», посвященная М. Т. Калашникову.

Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Опытная партия автоматов АК-47, изготовленная на Ижевском мотозаводе, с сентября по ноябрь 1948 года прошла войсковые испытания. Техническая документация для серийного производства была передана Ижевскому машиностроительному заводу. Постановлением Совета Министров СССР от 18 июня 1949 года 7,62-мм автомат Калашникова (АК) и 7,62-мм автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС) приняты на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Бюст М. Т. Калашникова, установленный на территории предприятия в честь 100-летия конструктора-оружейника.

Источник фото: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

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