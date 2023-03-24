В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов
Новая программа объединила сразу несколько известных и талантливых мастеров клоунады
Екатерина Сентемова
24 марта 2023
Источник: ИА «Сусанин»
18 марта в государственном цирке Удмуртии началась новая программа «Клоун Фест» (0+), собравшая лучших клоунов мирового цирка. Артисты показывали свои самые смешные номера, упражнялись в жонглировании и взаимодействовали со зрителями — танцевали со взрослыми и стреляли из водяных пистолетов с детьми, а один клоун даже превратился в бабочку.
«Мне не сложно взаимодействовать с публикой, в принципе, всегда подстраиваешься под зрителя. Но это все благодаря репетициям, навыкам и зритель супер, сегодня был самый лучший зритель», — прокомментировал коверный клоун Роман Бойко.
Все клоуны, как и их номера, очень различались друг от друга, но одинаково вызывали бурные овации зрителей. К примеру, один артист развлекал публику, играя сам с собой в настольный теннис, а другой в роли быка на гироскутере поучаствовал в шуточной корриде. Зрителям понравился и клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский, создавший настоящее представление из своих попыток попрыгать на батуте. Он падал, стукался, кувыркался и переворачивался, но не терял настрой и повторял все по новой. Наблюдать за неудачливыми попытками клоуна было одно удовольствие.
«Мне не сложно взаимодействовать с публикой, в принципе, всегда подстраиваешься под зрителя. Но это все благодаря репетициям, навыкам и зритель супер, сегодня был самый лучший зритель», — прокомментировал коверный клоун Роман Бойко.
Все клоуны, как и их номера, очень различались друг от друга, но одинаково вызывали бурные овации зрителей. К примеру, один артист развлекал публику, играя сам с собой в настольный теннис, а другой в роли быка на гироскутере поучаствовал в шуточной корриде. Зрителям понравился и клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский, создавший настоящее представление из своих попыток попрыгать на батуте. Он падал, стукался, кувыркался и переворачивался, но не терял настрой и повторял все по новой. Наблюдать за неудачливыми попытками клоуна было одно удовольствие.
Источник: ИА «Сусанин»
«Я сегодня поцарапал ноготь, первый раз прыгал на этом батуте, немножко не удалось, попадал там и сям, но самое главное, чтобы публика радовалась и хлопала. Я считаю, что удачно упал сегодня несколько раз с этого батута. Ну он же новый, я на нем никогда не прыгал, первый раз сегодня, завтра будет тоже первый раз, на следующих выходных будет тоже первый раз, у меня первый раз уже больше 40 лет, поэтому все сложилось удачно и совсем не больно», — отметил Владимир Георгиевский.
Артист рассказал, что с детства попадает в какие-то инциденты, во время работы также случалось множество неудачных падений, которые продолжаются до сих пор.
«Всю жизнь такие падения у меня были, инциденты такие, случайности, вот до сих пор так и продолжаем делать случайности, только теперь уже на более профессиональном уровне перед публикой специально падаем, это с детства все, это все с детства», — пояснил клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский.
Артист рассказал, что с детства попадает в какие-то инциденты, во время работы также случалось множество неудачных падений, которые продолжаются до сих пор.
«Всю жизнь такие падения у меня были, инциденты такие, случайности, вот до сих пор так и продолжаем делать случайности, только теперь уже на более профессиональном уровне перед публикой специально падаем, это с детства все, это все с детства», — пояснил клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский.
Источник: ИА «Сусанин»
В новой цирковой программе клоуны также решили выступать вместе со своими четвероногими друзьями. Андрей Калачев участвовал в номере с маленькой собачкой, которая пряталась от него под столом, ходила на задних лапах, старалась не попадаться на глаза дрессировщику и стащить его обед. Во втором выступлении она поразила зрителей умением перепрыгивать через обручи самых разных размеров — от больших до маленьких.
«Дрессируем только с любовью, только с любовью к собачке, и она с удовольствием возвращает эту любовь обратно. Главное ее заинтересовать, мотивировать и любить», — рассказал артист цирка и кино Андрей Калачев.
Сразу несколько собак в своем номере задействовала и клоунесса Наталья Майхровская. В шуточном номере ее питомцы пытались отобрать колбасу и сосиски сначала силой, а потом хитростью, и совсем запутали девушку.
«Это удовольствие — дрессировать собаку, для меня это вообще процесс такой созидательный. Плюс ко всему в моем номере они практически не делают никаких трюков, здесь вся суть в идее, как мы их показываем. Каждая из моих собак играет свою роль — одна такая агрессивная, другой большой дурачок, а близнецы чуть-чуть издеваются надо мной, где-то ловят меня. Вот в этом была суть номера — не показать дрессуру, а чтобы собаки показали все свои характеры, и, надеюсь, это получилось», — прокомментировала Наталья Майхровская.
«Дрессируем только с любовью, только с любовью к собачке, и она с удовольствием возвращает эту любовь обратно. Главное ее заинтересовать, мотивировать и любить», — рассказал артист цирка и кино Андрей Калачев.
Сразу несколько собак в своем номере задействовала и клоунесса Наталья Майхровская. В шуточном номере ее питомцы пытались отобрать колбасу и сосиски сначала силой, а потом хитростью, и совсем запутали девушку.
«Это удовольствие — дрессировать собаку, для меня это вообще процесс такой созидательный. Плюс ко всему в моем номере они практически не делают никаких трюков, здесь вся суть в идее, как мы их показываем. Каждая из моих собак играет свою роль — одна такая агрессивная, другой большой дурачок, а близнецы чуть-чуть издеваются надо мной, где-то ловят меня. Вот в этом была суть номера — не показать дрессуру, а чтобы собаки показали все свои характеры, и, надеюсь, это получилось», — прокомментировала Наталья Майхровская.
Источник: ИА «Сусанин»
Она поделилась, что в жизни ее питомцы имеют такой же характер, какой показывают на манеже цирка. Именно поэтому она хотела показать зрителям суть собак и не заставлять их делать какие-то сложные трюки. В одном номере партнером девушки стал гусь, который прятался у нее в штанах и вместе с дрессировщицей скрывался от стража порядка.
«Гусь — это мое наследство, мне дедушка завещал: «Работай с гусями, все у тебя будет хорошо». И я так и поступаю», — рассказала клоунесса.
Гусей она дрессирует дуровским методом — с помощью угощения и ласки. Девушка призналась, что ее животные любят пряники, сухарики и шоколадные конфеты.
«Самое сложное в работе клоуном — это добиться смеха у людей, ну и любви, конечно, каждый клоун мечтает о том, чтобы публика его любила. Я думаю, что у нас это сегодня удалось, по общению с публикой после спектакля много уверенности в том, что мы им понравились, они нас полюбили, а это для клоуна самое главное», — отметил клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский.
«Гусь — это мое наследство, мне дедушка завещал: «Работай с гусями, все у тебя будет хорошо». И я так и поступаю», — рассказала клоунесса.
Гусей она дрессирует дуровским методом — с помощью угощения и ласки. Девушка призналась, что ее животные любят пряники, сухарики и шоколадные конфеты.
«Самое сложное в работе клоуном — это добиться смеха у людей, ну и любви, конечно, каждый клоун мечтает о том, чтобы публика его любила. Я думаю, что у нас это сегодня удалось, по общению с публикой после спектакля много уверенности в том, что мы им понравились, они нас полюбили, а это для клоуна самое главное», — отметил клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский.
Источник: ИА «Сусанин»
Помимо добрых и смешных клоунов зрителям понравилось выступление девяти собак: карликовых пуделей, одного королевского пуделя и китайских хохлатых щенков. На арене цирка животные резвились под зажигательную музыку, перепрыгивали через препятствия, а потом сами же их и уносили на задних лапах. Гвоздем номера стали их поездки на скейтборде и самокате.
«Они очень любят кататься на горках. Если вот, к примеру, долгий перерыв, мы можем не работать месяц-два, они стоят в очередь на лестнице, будто говоря: «Меня возьми, не пожалеешь», «Я хочу катиться», — рассказал дрессировщик собак Станислав Обертаев.
Выполнять этот трюк животных учат постепенно. Сначала просто катают на скейтборде, потом увеличивают скорость и со временем щенки сами с удовольствием скатываются с горки.
«Они очень любят кататься на горках. Если вот, к примеру, долгий перерыв, мы можем не работать месяц-два, они стоят в очередь на лестнице, будто говоря: «Меня возьми, не пожалеешь», «Я хочу катиться», — рассказал дрессировщик собак Станислав Обертаев.
Выполнять этот трюк животных учат постепенно. Сначала просто катают на скейтборде, потом увеличивают скорость и со временем щенки сами с удовольствием скатываются с горки.
«Они без проблем сидят, никто никуда не улетает, наоборот, мне кажется, они испытывают удовольствие, у них это игра такая, всплеск эмоций», — прокомментировала дрессировщица Анжелика Обертаева.
Источник: ИА «Сусанин»
Дрессировка собак проходит игровом формате, во время которого животные иногда могут сами придумать свой трюк. Так, одна маленькая китайская хохлатая решила пролезать между ног пуделя, когда он стоит на самокате, и вместе скатываться с горки.
Ну и, конечно, шоу не обошлось без захватывающих дух трюков. Чтобы добавить в представление экстрима, на манеже выступили акробаты на подкидных досках. В исторических костюмах они выполняли невероятные прыжки и кувырки в воздухе — все без страховки.
Руководитель коллектива Дмитрий Соколов рассказал, что эта версия номера называется «Моцарт». Его поставили для циркового фестиваля в Монте-Карло, где труппа завоевала золотого клоуна. Эта награда присуждена не зря, обилие акробатических прыжков восхищает, особенно у зрителей замирало дыхание, когда трюки делали артисты, выступавшие на двойных или одинарных ходулях. Как и все, они переворачивались в воздухе и приземлялись точно в цель.
Ну и, конечно, шоу не обошлось без захватывающих дух трюков. Чтобы добавить в представление экстрима, на манеже выступили акробаты на подкидных досках. В исторических костюмах они выполняли невероятные прыжки и кувырки в воздухе — все без страховки.
Руководитель коллектива Дмитрий Соколов рассказал, что эта версия номера называется «Моцарт». Его поставили для циркового фестиваля в Монте-Карло, где труппа завоевала золотого клоуна. Эта награда присуждена не зря, обилие акробатических прыжков восхищает, особенно у зрителей замирало дыхание, когда трюки делали артисты, выступавшие на двойных или одинарных ходулях. Как и все, они переворачивались в воздухе и приземлялись точно в цель.
Источник: ИА «Сусанин»
«В жанре подкидных досок практически во всех номерах присутствуют либо двойные ходули, либо одинарные. Это действительно сложно. Это каждодневные репетиции в страховке, потом без нее, и только потом трюки запускаются в работу», — пояснил руководитель акробатов на подкидных досках Дмитрий Соколов.
Искрометные шутки клоунов, невероятные трюки акробатов и выступления дрессированных животных не оставили никого равнодушным. Аплодисменты не смолкали на протяжении всего шоу, а в завершение представления публика кричала артистам «Браво» и «Молодцы».
«Ижевская публика всегда принимала нас тепло, рукоплеща. Ижевскую публику мы знаем очень хорошо, не первый год здесь работаем, поэтому я только хочу сказать: приходите, очень интересная программа, приводите детей, бабушек и дедушек. Приходите в цирк, будет интересно, весело и экстремально», — заявил Дмитрий Соколов.
Искрометные шутки клоунов, невероятные трюки акробатов и выступления дрессированных животных не оставили никого равнодушным. Аплодисменты не смолкали на протяжении всего шоу, а в завершение представления публика кричала артистам «Браво» и «Молодцы».
«Ижевская публика всегда принимала нас тепло, рукоплеща. Ижевскую публику мы знаем очень хорошо, не первый год здесь работаем, поэтому я только хочу сказать: приходите, очень интересная программа, приводите детей, бабушек и дедушек. Приходите в цирк, будет интересно, весело и экстремально», — заявил Дмитрий Соколов.
Источник: ИА «Сусанин»
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