В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов

18 марта в государственном цирке Удмуртии началась новая программа «Клоун Фест» (0+), собравшая лучших клоунов мирового цирка. Артисты показывали свои самые смешные номера, упражнялись в жонглировании и взаимодействовали со зрителями — танцевали со взрослыми и стреляли из водяных пистолетов с детьми, а один клоун даже превратился в бабочку.

«Мне не сложно взаимодействовать с публикой, в принципе, всегда подстраиваешься под зрителя. Но это все благодаря репетициям, навыкам и зритель супер, сегодня был самый лучший зритель», — прокомментировал коверный клоун Роман Бойко.

Все клоуны, как и их номера, очень различались друг от друга, но одинаково вызывали бурные овации зрителей. К примеру, один артист развлекал публику, играя сам с собой в настольный теннис, а другой в роли быка на гироскутере поучаствовал в шуточной корриде. Зрителям понравился и клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский, создавший настоящее представление из своих попыток попрыгать на батуте. Он падал, стукался, кувыркался и переворачивался, но не терял настрой и повторял все по новой. Наблюдать за неудачливыми попытками клоуна было одно удовольствие.