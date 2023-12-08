В авангарде лучевой диагностики России
В Ижевске открылся современный диагностический центр «Клиника Эксперт».
Дмитрий Стрелков
8 декабря 2023
erid: 2VtzqwRzTkE
В центре Ижевска открылся диагностический центр «Клиника Эксперт», в котором жители Удмуртии могут пройти исследования на магнитно-резонансном томографе и компьютерном томографе (МРТ и КТ). Расположился центр на переулке Широком, 38а — в здании, которое является многопрофильным медцентром компании «Медицея». Такое соседство является знаковым в сфере партнёрских отношений медицинских компаний.
В масштабах страны
Генеральный директор группы компаний «Эксперт» Владислав Шерстобоев, в которую теперь входит и ижевский центр, отметил, что столица Удмуртии стала 36-м городом в России, где работают подобные центры.
Группы компаний «Эксперт» была основана в 2007 году. На сегодня мы представлены в трёх странах — Россия, Армения и Узбекистан. С точки зрения медицинских форматов у нас три госпиталя — в Иркутске, Перми и Новосибирске, 14 многопрофильных медицинских клиник и более 50 диагностических центров. Если говорить о моно-формате — МРТ- и КТ-диагностика — это наша ядерная комплектация, мы с неё начинали. На сегодня у нас в управлении находится 72 машины МРТ, 22 машины КТ и 20 рентген-аппаратов.
Владислав Шерстобоев
Владислав Васильевич подчеркнул, что главная цель компании — продолжать развивать свои сильные стороны с точки зрения лучевой диагностики. В 2023 году компания претерпела сильную трансформацию. В результате на основе принципа клиентоцентричности в федеральной сети сформировались три формата.
Первый — формат «Диагностический центр», где предоставляется моноуслуга — лучевая диагностика на аппаратах МРТ и КТ. Второй — «Многопрофильные клиники» — формат клиник и полноценных госпиталей. Третий формат — зарубежные компании в Узбекистане и Армении.
«12 территорий выделили в «Многопрофильные клиники» и 32 территории выделили в формат «Диагностические центры». Центр последнего формата и открылся в Ижевске в августе. На стартапе команда стремилась выйти на 20-25 пациентов в день. Этого уже удалось достичь», — сказал Владислав Шерстобоев.
В масштабах страны по итогам 2023 года компания ожидает результат в около 1 200 000 томографических изображений, которые сделают и обработают; а также около 5 000 поликлинических визитов. В Ижевске ежегодно новый центр планирует выполнять более 30 000 исследований.
Первый — формат «Диагностический центр», где предоставляется моноуслуга — лучевая диагностика на аппаратах МРТ и КТ. Второй — «Многопрофильные клиники» — формат клиник и полноценных госпиталей. Третий формат — зарубежные компании в Узбекистане и Армении.
«12 территорий выделили в «Многопрофильные клиники» и 32 территории выделили в формат «Диагностические центры». Центр последнего формата и открылся в Ижевске в августе. На стартапе команда стремилась выйти на 20-25 пациентов в день. Этого уже удалось достичь», — сказал Владислав Шерстобоев.
В масштабах страны по итогам 2023 года компания ожидает результат в около 1 200 000 томографических изображений, которые сделают и обработают; а также около 5 000 поликлинических визитов. В Ижевске ежегодно новый центр планирует выполнять более 30 000 исследований.
Надежное партнерство
Так почему же диагностический центр федеральной сети открылся «под зонтиком» местной компании «Медицея»? В 2020 году ГК «Эксперт» впервые попробовала бизнес-модель, когда компания открывает в каком-либо городе не отдельное здание, а становится частью местного крупного медицинского пространства.
Здесь с предложениями выходят потенциальные партнёры, у которых хорошо поставлено поликлиническое и операционное звено, но нет готовности вкладываться деньгами и компетенциями в развитие лучевой диагностики, отметил Владислав Шерстобоев.
«Первый такой проект мы реализовали в Подмосковье, в Орехово-Зуево. Мы увидели, насколько это классно, удобно с точки зрения пациентов. Две разные медицинские компании создают общую модель, в рамках которой врачи разных специализаций дополняют друг друга. Они могут направлять пациентов и обмениваться опытом, принимая лучшие решения. Мы считаем такие проекты перспективным форматом работы, будем их масштабировать», — заверил гендиректор «Эксперта».
В этом с ним согласны и коллеги. Марина Маврина, руководитель реализованного в Ижевске проекта, имеющая богатый опыт открытия новых клиник «Эксперт» с нуля и до запуска стартапа, рассказала «Сусанину», что идея зародилась между собственниками обеих компаний.
"Медицея" в Ижевске — зрелый бизнес, который пользуется большим авторитетом и завоевал доверие жителей. То же самое можно сказать про группу компаний «Эксперт» в масштабах страны. Идея дополнить многопрофильный центр экспертизой и опытом в лучевой диагностике "Эксперт" — очень логичный шаг. Ведь с точки зрения пациента неважно, что здесь две компании находятся. Люди приходят в одно место и получают полный цикл лечения и диагностики, включая лучевую.
Марина Маврина
Уникальность компании
Владислав Шерстобоев признался, что если говорить про группу компаний «Эксперт», то уникальность компании заключается в том, что здесь выстроена вертикально-интегрированная модель бизнеса.
Мы не просто делаем изображения и описываем их, мы также занимаемся обучением врачей, в компании работает институт «Эксперт». На сегодня уже более 3,5 тысяч специалистов прошли те или иные курсы в нашем институте. Все врачи-рентгенологи, которые работают в ГК «Эксперт», обязательно обучаются. У нас есть внутренний рейтинг врачей лучевой диагностики, и в случае, если у врача есть зоны роста, он проходит дополнительное обучение по конкретной теме.
Владислав Шерстобоев
Это позволяет развивать высококвалифицированные кадры, ведь в медицине всегда нужен эффект «коллективного разума», эффект врачебных комиссий при решении сложных случаев: «Все наши врачи объединены в единую сеть, где они могут между собой коммуницировать. В случае, если в одном городе возникает какой-то сложный случай, то всегда могут включиться другие рентгенологи со всей страны. Конечно, в этом плане мы выигрываем у любых местных игроков, потому что у нас несопоставимо больший штат в 350 рентгенологов».
Руководитель бизнес-формата «Диагностические центры» Наталья Крутова подчеркнула, что такой подход был избран компанией, чтобы быть более близкими к пациентам. Ведь в основе стратегии каждого формата ГК «Эксперт» лежат потребности пациентов. И сейчас в стране востребованность подобных ижевскому диагностических центров очень высока.
Руководитель бизнес-формата «Диагностические центры» Наталья Крутова подчеркнула, что такой подход был избран компанией, чтобы быть более близкими к пациентам. Ведь в основе стратегии каждого формата ГК «Эксперт» лежат потребности пациентов. И сейчас в стране востребованность подобных ижевскому диагностических центров очень высока.
Если человеку, у которого есть потребность в консультации отоларинголога, дадут выбор пойти, например, в центр, специализирующийся на лор-заболеваниях, где находятся специалисты высокого уровня, занимающиеся конкретной сферой лечения, или второй вариант — в большую клинику, где только один кабинет специалиста. Конечно, выбор будет сделан в пользу специализированного учреждения. Поэтому для получения консультации врача с высокой квалификацией и грамотного описания снимков, нужно обращаться в центр компетенций лучевой диагностики именно моно-формата.
Наталья Крутова
Ещё одним важным направлением деятельности ГК «Эксперт», по словам Владислава Шерстобоева, является участие в клинических исследованиях и тесные взаимоотношения с фармой.
На следующий год мы планируем заявлять Ижевск как центр для проведения клинических испытаний. Cегодня большое количество центров «Эксперт», более чем в 20-и городах, вовлечены в отношения с фарм-компаниями. Это позволяет нам видеть и чувствовать, куда движется наука. Речь идёт об исследовании болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Владислав Шерстобоев
Также огромное внимание в компании уделяется вопросам бесперебойной работы оборудования.
«В сегодняшних реалиях зачастую затруднительно обеспечить быстрый импорт комплектующих и запчастей в случае возникновения срочной необходимости. Поэтому у нас выстроена вертикальная интеграция с компанией «Филипс», где наша дочерняя инжиниринговая компания является дистрибьютором», — отметил Владислав Шерстобоев.
«В сегодняшних реалиях зачастую затруднительно обеспечить быстрый импорт комплектующих и запчастей в случае возникновения срочной необходимости. Поэтому у нас выстроена вертикальная интеграция с компанией «Филипс», где наша дочерняя инжиниринговая компания является дистрибьютором», — отметил Владислав Шерстобоев.
Это ситуация, когда вендор берёт на себя полную ответственность за поставку запчастей. У «Эксперта» организован собственный склад, туда заранее доставляются все необходимые запчасти. В компании гордятся тем, что их инжиниринговая служба обеспечивает бесперебойность работы оборудования. По итогам прошлого года — максимум 36 часов простоя в год на одну машину. Инженеры живут в каждом городе, и все они обучены и аттестованы «Филипсом».
Реальные перспективы
«Мы на этом не успокоились. И институт, и инжиниринг работают у нас на рынок. Мы не только себя обслуживаем, но и прочих игроков. Помимо этого, два года назад мы выделили подразделение, которое у нас занимается созданием РИСа и МИСа», — отметил Владислав Шерстобоев.
МИС — медицинская информационная система. Она у компании своя, ведь в штате очень большая команда АйТи-специалистов: разработчики, аналитики, тестировщики и системные администраторы.
Сейчас мы получили патент и статус российского ПО на нашу радиологическую информационную систему (РИС) под брендом «Айрис». Это система поддержки принятия врачебных решений. Это рабочее место врачей-рентгенологов, которое интегрировано с машинами. Туда встроено два алгоритма искусственного интеллекта, которые закрывают рутинные процессы, например, искусственное зрение лучше видит оттенки серого, чем глаз человека, таким образом указывая врачу, на что обратить внимание. Речь ни в коем случае не идёт о замене работы врача, только о ее улучшении.
Владислав Шерстобоев
«Мы диагносты, мы стоим между пациентом и врачом-клиницистом. Поэтому должны работать и с теми, и с теми. В любое время можем подписывать изображения, потому что наши врачи по всей стране. Например, свободный врач в Калининграде работает, а во Владивостоке в это время спит. В Ижевске тоже планируем работать 24/7, поскольку здесь в «Медицее» планируют работать круглосуточно. Всё для того, чтобы жителям Ижевска оказывали качественную медицинскую помощь», — подчеркнул Владислав Шерстобоев.
Подробную информацию о предоставляемых услугах и ценах на них можно узнать на официальном сайте диагностического центра «Клиника Эксперт» в Ижевске.
Там же можно записаться на приём и онлайн-консультацию.
Сделать это можно и по телефону: +7 (3412) 31-02-20.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности — Л041-01024-74/00339194 от 26.09.2018 года
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Там же можно записаться на приём и онлайн-консультацию.
Сделать это можно и по телефону: +7 (3412) 31-02-20.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности — Л041-01024-74/00339194 от 26.09.2018 года
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ЧЕЛЯБИНСК», ИНН 7451461769