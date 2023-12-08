В авангарде лучевой диагностики России

Владислав Васильевич подчеркнул, что главная цель компании — продолжать развивать свои сильные стороны с точки зрения лучевой диагностики. В 2023 году компания претерпела сильную трансформацию. В результате на основе принципа клиентоцентричности в федеральной сети сформировались три формата.



Первый — формат «Диагностический центр», где предоставляется моноуслуга — лучевая диагностика на аппаратах МРТ и КТ. Второй — «Многопрофильные клиники» — формат клиник и полноценных госпиталей. Третий формат — зарубежные компании в Узбекистане и Армении.



«12 территорий выделили в «Многопрофильные клиники» и 32 территории выделили в формат «Диагностические центры». Центр последнего формата и открылся в Ижевске в августе. На стартапе команда стремилась выйти на 20-25 пациентов в день. Этого уже удалось достичь», — сказал Владислав Шерстобоев.



В масштабах страны по итогам 2023 года компания ожидает результат в около 1 200 000 томографических изображений, которые сделают и обработают; а также около 5 000 поликлинических визитов. В Ижевске ежегодно новый центр планирует выполнять более 30 000 исследований.



