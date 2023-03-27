Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов»
Застройщик Nonamegroup запускает свой очередной проект
ИА «Сусанин»
27 марта 2023
Так будет выглядеть новый квартал уже совсем скоро
Источник: Nonamegroup
Свет! Камера! Мотор! В столице Удмуртии стартуют продажи в первом доме нового квартала – Доме героев «Леонов». У горожан есть возможность не только получить качественное жилье от уже проверенного застройщика Nonamegroup (Дома героев «Матросов», «Гагарин», «Чкалов», «Ломоносов»), но и вписать свое имя в историю города, став одним из первых жителей совершенно нового микрорайона. Расскажем подробнее об этом проекте.
Центр без шума и очередей
Первый дом квартала героев появится в районе перекрестка улиц Пушкинской и Чугуевского, со стороны частной застройки. При этом специалисты утверждают – благодаря продуманной концепции квартальной застройки и перспективам развития данная территория уже в ближайшее время станет центром притяжения.
Источник: Nonamegroup
В чем плюсы? Квартал находится в самом центре города, при этом достаточно удобен для выезда за его пределы. Так, если до Центральной площади или набережной отсюда можно доехать за 5 минут, то до трасс на Казань, Сарапул или на Аэропорт дорога займет не больше 10-15 минут. Согласитесь, удобно и на работу ездить, и, например, вечером на дачу попасть.
Расположенные на противоположной стороне ул. Чугуевского микрорайоны Ю-1, Ю-2 относительно молоды в части годов постройки домов. В рейтинге риелторов они занимают второе место по стоимости жилья после ряда северных микрорайонов, однако имеют заметно меньшую плотность населения. Это, безусловно, порадует тех, кто не любит проводить вечера в пробках на подъезде к своему двору, или толкаться в очереди с соседями в магазине у дома.
Расположенные на противоположной стороне ул. Чугуевского микрорайоны Ю-1, Ю-2 относительно молоды в части годов постройки домов. В рейтинге риелторов они занимают второе место по стоимости жилья после ряда северных микрорайонов, однако имеют заметно меньшую плотность населения. Это, безусловно, порадует тех, кто не любит проводить вечера в пробках на подъезде к своему двору, или толкаться в очереди с соседями в магазине у дома.
Застройщик с высокой лояльностью клиентов — 97%
Инфраструктура и месторасположение Дома героев «Леонов»
Источник: Nonamegroup
Источник: Nonamegroup
Кроме того, будущий «Леонов» расположен в пешей доступности от нескольких школ, детских садов, магазинов, кафе-ресторанов, фитнес-центров и т. д. При отсутствии личного автомобиля отсюда легко уехать в любую часть города на общественном транспорте.
В компании рассчитывают, что это предложение особенно заинтересует жителей соседних кварталов, которые уже во всех смыслах выросли из построенных 20-30 лет назад домов, но при этом не хотят покидать столь удобный и давно ставший любимым и родным район.
В компании рассчитывают, что это предложение особенно заинтересует жителей соседних кварталов, которые уже во всех смыслах выросли из построенных 20-30 лет назад домов, но при этом не хотят покидать столь удобный и давно ставший любимым и родным район.
Качественно и надежно
Что касается непосредственно самого дома, то возводить его будут по проверенной временем монолитно-кирпичной технологии, которая считается максимально надежной и долговечной для многоэтажного строительства. Застройщик говорит: «Строим минимум на 100 лет!». Снаружи стены будут отделаны керамическим кирпичом, который не выгорает и не облупляется под воздействием солнца, мороза и времени.
Источник: Nonamegroup
Главные характеристики дома «Леонов»:
● Количество квартир – 397;
● Типы квартир – от студий до трехкомнатных с кухней-гостиной;
● Виды отделки – чистовая и предчистовая;
● Высота потолков – от 2,59 до 3 м;
● Срок сдачи – 2025 год;
● Старт продаж – март 2023 года.
● Цены на старте – от 77 000 руб./кв. м
● Количество квартир – 397;
● Типы квартир – от студий до трехкомнатных с кухней-гостиной;
● Виды отделки – чистовая и предчистовая;
● Высота потолков – от 2,59 до 3 м;
● Срок сдачи – 2025 год;
● Старт продаж – март 2023 года.
● Цены на старте – от 77 000 руб./кв. м
Помимо прочего, для новоселов спроектированы дизайнерские дворовые территории для разных категорий граждан (а не только детские и спортивные площадки) с продуманным озеленением, фирменные холлы, колясочные, помещения для консьержей, скоростные лифты, корзины под кондиционеры, увеличенные окна и, конечно, в стоимость уже включены исключительные закаты.
И все это в фирменном стиле и качестве «Домов героев».
И все это в фирменном стиле и качестве «Домов героев».
Почему «Леонов»
Ранее Nonamegroup в рамках серии «Дома героев» запустила строительство домов, получивших фамилии таких русских героев, как Чкалов, Ломоносов, Матросов и Гагарин. Новый проект – геройский вдвойне.
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Для кого-то это – голос добродушного Винни Пуха, кто-то вспомнит наивного штукатура Колю из «Афони», а кто-то услышит главного героя «Джентльменов удачи». Впрочем, для других Леонов – это в первую очередь первый в мире человек, вышедший в открытый космос. Мы вдохновились этими героями, их умением стать первыми в своем деле. И подобно первопроходцам мы создадим новые стандарты жизни в любимом деле.
Сергей Кобяков
директор компании Nonamegroup
Застройщик с высокой лояльностью
Строительством первого дома этого квартала занимается команда молодых и амбициозных профессионалов из Nonamegroup, которые уже на деле показали не только надежность, но и качество работ. И это не просто рекламный лозунг. Это подтверждено непосредственно жильцами их домов.
Источник: Nonamegroup
Так, в Доме героев «Матросов» передача ключей заняла всего два месяца. При этом практически все квартиры были приняты покупателями в тот же день. Это говорит об отсутствии каких-либо серьезных замечаний, которые нельзя было бы устранить на месте. При этом по законодательству у застройщика на передачу квартир есть полгода, чем некоторые и пользуются, раз за разом приглашая покупателя подписать документы за жилье с серьезными дефектами, тем самым омрачая праздник новоселья и затягивая переезд.
Подтверждают качество жильцы и в ходе анкетирования. Так, по итогам передачи ключей жильцы «Матросова» оценили работу компании на 9,72 балла (каждый мог поставить оценку от 1 до 10). В Доме героев «Гагарин» сданы уже все квартиры с предчистовой отделкой. Здесь лояльность со стороны клиентов еще выше – 9,83 балла. Это очень высокая оценка со стороны клиента для Ижевска.
Подтверждают качество жильцы и в ходе анкетирования. Так, по итогам передачи ключей жильцы «Матросова» оценили работу компании на 9,72 балла (каждый мог поставить оценку от 1 до 10). В Доме героев «Гагарин» сданы уже все квартиры с предчистовой отделкой. Здесь лояльность со стороны клиентов еще выше – 9,83 балла. Это очень высокая оценка со стороны клиента для Ижевска.
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Для меня качество – это дело чести, так как я сам строитель. Мы строим не просто так, мы делаем себе имя, бьемся за результат, так как это наш путь, и сами себе доказываем, что у нас получается. Но при этом не останавливаемся на достигнутом и хотим становиться еще лучше.
Сергей Кобяков
директор компании Nonamegroup
В тех же анкетах новые жильцы этих домов делятся отзывами о работе компании.
«Квартиру приняли в чистовой отделке, недочетов в целом нет. Отличный застройщик, сервис на уровне», — отмечает счастливый владелец квартиры в доме «Матросов».
«Всем рекомендую надежного застройщика в Ижевске – NONAMEGROUP». Квартиру приняли с минимальными замечаниями, которые были сразу же устранены. Весь процесс приемки прошел очень быстро», — пишет один из жителей «Гагарина».
«Принимали квартиру с приемщиком, замечания были минимальные – все быстро устранили! Все понравилось. Порекомендуем вас знакомым!», — вторит ему новый сосед.
Последний комментарий, кстати, весьма показателен. В компании отмечают, что зачастую, как и в других новостройках, покупатели приходят на приемку с профессиональными приемщиками. За счет своего опыта они обычно могут выявить такие дефекты, которые обычный человек не найдет никогда. Но и они удивляются качеством работ в «Домах героев», ставя в пример.
«Квартиру приняли в чистовой отделке, недочетов в целом нет. Отличный застройщик, сервис на уровне», — отмечает счастливый владелец квартиры в доме «Матросов».
«Всем рекомендую надежного застройщика в Ижевске – NONAMEGROUP». Квартиру приняли с минимальными замечаниями, которые были сразу же устранены. Весь процесс приемки прошел очень быстро», — пишет один из жителей «Гагарина».
«Принимали квартиру с приемщиком, замечания были минимальные – все быстро устранили! Все понравилось. Порекомендуем вас знакомым!», — вторит ему новый сосед.
Последний комментарий, кстати, весьма показателен. В компании отмечают, что зачастую, как и в других новостройках, покупатели приходят на приемку с профессиональными приемщиками. За счет своего опыта они обычно могут выявить такие дефекты, которые обычный человек не найдет никогда. Но и они удивляются качеством работ в «Домах героев», ставя в пример.
Новоселы домов оценили качество работ
Источник: Nonamegroup
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Для нас все наши клиенты – герои. И мы хотим предоставить им возможность жить в хороших домах, не выезжая из своих любимых районов. Тем самым мы и облагораживаем эти районы, строя красивые и современные дома комфорт-класса, и обустраиваем территорию и инфраструктуру этих районов, выходя за границы нашей территории.
Сергей Кобяков
директор компании Nonamegroup
6 причин выбрать квартиру в домах Nonamegroup
1
Продуманные индивидуальные проекты для комфортной жизни.
2
Качественные и выполненные в срок строительные работы.
3
Функциональные и уютные дворовые территории.
4
Развитая инфраструктура существующих микрорайонов.
5
Быстрая передача ключей без замечаний при приемке.
6
Гибкие инструменты рассрочки и ипотеки.
Успейте стать жильцом первого квартала героев
Источник: Nonamegroup
Источник: Nonamegroup
Nonamegroup. Леонов Дом героев, первый дом квартала героев. Застройщик: ООО СЗ «Арсенал» ИНН 1831203308. Разрешения на строительство 18-18:26-76-2022. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Свидетельство о регистрации торгового знака госреестра РФ №808381 от 21.04.2021 г.
*Все представленные фотоматериалы реальные или отражают концепцию объектов, более детальную информацию можно получить в Nonamegroup: (3412)271 -271. Сайт.
*Все представленные фотоматериалы реальные или отражают концепцию объектов, более детальную информацию можно получить в Nonamegroup: (3412)271 -271. Сайт.
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