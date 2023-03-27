Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов»

Так, в Доме героев «Матросов» передача ключей заняла всего два месяца. При этом практически все квартиры были приняты покупателями в тот же день. Это говорит об отсутствии каких-либо серьезных замечаний, которые нельзя было бы устранить на месте. При этом по законодательству у застройщика на передачу квартир есть полгода, чем некоторые и пользуются, раз за разом приглашая покупателя подписать документы за жилье с серьезными дефектами, тем самым омрачая праздник новоселья и затягивая переезд.



Подтверждают качество жильцы и в ходе анкетирования. Так, по итогам передачи ключей жильцы «Матросова» оценили работу компании на 9,72 балла (каждый мог поставить оценку от 1 до 10). В Доме героев «Гагарин» сданы уже все квартиры с предчистовой отделкой. Здесь лояльность со стороны клиентов еще выше – 9,83 балла. Это очень высокая оценка со стороны клиента для Ижевска.