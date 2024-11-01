ЛИТЬ МОЛОКО — ТОЖЕ ИСКУССТВО
Источник: ООО НПО «АВИС»
В 1997 году три друга решили попробовать сделать машину для выдува ПЭТ-бутылок. У них получилось, после чего им предложили попробовать сделать машину для розлива — и здесь их ждал успех. Так началась история компании «АВИС».
Интересный факт
Машиностроительный завод имеет более 160 линий розлива по всей стране
Источник: ООО НПО «АВИС»
Источник: ИА «Сусанин»
Источник: ИА «Сусанин»
КЛИЕНТЫ И ПОСТАВЩИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Источник: ООО НПО «АВИС», ИА «Сусанин»
Источник: ООО НПО «АВИС»
Источник: ООО НПО «АВИС»
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Так, например, в модифицированном триблоке «AVIS ТРМ 8-6» изменилась конструкция привода ополаскивателя — разработчики отказались от использования карданного вала. Пластиковые элементы захвата на ополаскивателе, которые быстро изнашивались, заменили на металлические. В конструкции захвата сменили пружины растяжения на пружины сжатия. Пружина растяжения имеет свойство со временем вытягиваться, поэтому схват начинает ненадежно фиксировать бутылку. Пружины сжатия по количеству циклов работают дольше, при этом они не теряют своих свойств. В конструкцию ополаскивателя добавили возможность подключения вытяжки из зоны мойки бутылки для защиты здоровья оператора.
Источник: ООО НПО «АВИС»
Технология «Ultra Clean»*, задействованная в триблоке розлива молока, позволяет добиться максимально возможных сроков хранения продукта в пластиковой таре — свыше 20 дней для молока и более 30 дней для кисломолочных продуктов. Данная система включает в себя две стадии ополаскивания бутылки и пробки: на первой стадии ополаскивание бутылки и пробки осуществляется растворами на основе перекиси водорода или надуксусной кислоты, на второй — озонированной водой. Модули собственной разработки подготавливают дезраствор и озонированную воду. Система «Ultra Clean» предусматривает модуль очистки воздуха за счет использования фторопластовых фильтров с рейтингом фильтрации 0,2 микрона с возможностью стерилизации паром. Стерильный воздух поступает в продуктовый бак и в камеру розлива, что исключает проникновение микроорганизмов в продукт. Периодически фильтры стерилизуются специально подготовленным паром. Перед стерилизацией пар фильтруется от твердых частиц и влаги в блоке очистки. Для мгновенной стерилизации камеры перед началом розлива или при продолжительных паузах имеется модуль подготовки и подачи пероксидного тумана. В розливе применяются седельные асептические клапаны, разработанные для качественной промывки и не имеющие застойных зон.
* Ultra Clean — крайне чисто
Интересный факт
Линию розлива используют не только для молока, но ещё и для розлива куриных яиц — желтка или белка отдельно. По словам коммерческого директора, гигиенические требования розлива этих субстанций и молока схожи, что позволяет использовать установку в нескольких профилях.
Источник: ООО НПО «АВИС»
Среди интересных разработок компании «АВИС» есть триблоки для розлива уксуса и уксусной эссенции, а также для сгущённого молока. Отмечается, что аппарат может использоваться не только для сгущёнки, но и для розлива схожих по консистенции продуктов, например, соусов. По сравнению с китайскими аналогами, российский образец отличается значительно большим запасом прочности и в целом является более надёжным.
Источник: ИА «Сусанин»
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К СОТРУДНИКАМ
Что касается заботы предприятия о своих сотрудниках, то в «АВИС» есть спортивный уголок с настольным теннисом и хоккеем. На предприятии регулярно организуют экскурсии для детей персонала, чтобы они понимали, где работают их родители. Практически на регулярной основе предприятие помогает работникам в подготовке детей к школе. По словам Андрея Рысьева, благодаря человеческому отношению к сотрудникам на предприятии создаётся очень низкая текучка кадров — некоторые мастера работают там уже свыше 20 лет и не хотят на пенсию.
Источник: ИА «Сусанин»
Интересный факт
Пенсионерам предприятия предоставляются ежемесячные выплаты
Источник: ИА «Сусанин»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Компания «АВИС» не раз получала поддержку от государства — в 2022 году в рамках федеральной программы провели глубокую модернизацию сайта и перевели его на английский язык при помощи комитета по поддержке экспорта. А в прошлом году предприятию субсидировали выступление на ежегодной выставке «Агропродмаш», в которой компания участвует регулярно.
Источник: ООО НПО «АВИС»
Помимо этого, в 2022 году предприятие «АВИС» стало участником XIII Молочной Олимпиады, проводившейся в Казахстане. Молочная Олимпиада — это масштабное мероприятие молочной отрасли, которое объединяет экспертов и аналитиков мирового уровня, производителей и переработчиков молока, представителей отраслевых ведомств и поставщиков решений для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем молочной отрасли и определения перспектив развития данного сектора.
Источник: ИА «Сусанин»
Несмотря на то, что многие поставщики остаются отечественными производителями, некоторые запчасти приходится приобретать за границей, преимущественно в Китае, так как в России ещё нет необходимой технологической базы. Но, несмотря на это, компания «АВИС» планирует продолжать развивать отечественную отрасль розлива и создавать новые машины.