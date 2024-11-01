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Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

ЛИТЬ МОЛОКО — ТОЖЕ ИСКУССТВО

Источник: ООО НПО «АВИС»

ИА «Сусанин»
1 ноября 2024
Многие привыкли к тому, что бутылки газировок и молока на полках магазинов — это что-то само собой разумеющееся, не задумываясь о том, какая сложная и многоэтапная цепочка производства позволила оказаться на прилавке именному такому продукту именно в такой упаковке. Не все знают, но в Удмуртии находится такое предприятие, занимающееся одним из этапов этой цепочки.

В 1997 году три друга решили попробовать сделать машину для выдува ПЭТ-бутылок. У них получилось, после чего им предложили попробовать сделать машину для розлива — и здесь их ждал успех. Так началась история компании «АВИС».

Интересный факт


Машиностроительный завод имеет более 160 линий розлива по всей стране

Источник: ООО НПО «АВИС»

- Предприятие начиналось как маленькая производственная фирма в подвале на улице Удмуртской (ред. в городе Ижевске). С тех пор мы сменили место уже два раза — второй была площадка на Пойме, где у нас появился достаточно серьёзный станочный парк, сборочные производства, отдельное помещение для офиса и так далее. А в 2012 году мы переехали сюда, в Машиностроитель. С этого момента компания стала активно инвестировать в развитие производства: «АВИС» ежегодно наращивает станочный парк, производственные площади — как следствие, численность компании растёт.

Андрей Рысьев
Коммерческий директор
Ижевское НПО «АВИС» работает в сфере машиностроения для розлива уже более 25 лет и закрепилось в отрасли на лидирующих позициях в стране. Компания специализируется на производстве линий розлива и оборудования для выдува ПЭТ. Также в их ассортименте — укупорочное оборудование, сатураторы, этикетировочные машины, автоматы розлива.
Благодаря грамотному управлению и мощной конструкторской базе предприятие имеет возможность реализовывать инновационные решения в создании своего оборудования. В работе применяются разные сварки, в том числе аргонная и лазерная. Для конструирования деталей используют токарные станки, в том числе гидроабразивной и лазерной резки. Отмечается, что всё программное обеспечение создаётся сотрудниками предприятия специально для своего оборудования.

Источник: ИА «Сусанин»

Сейчас на предприятии возводят третий корпус, который будет специализироваться на сборке. Это связано с появившейся в 2009 году тенденцией поставлять клиентам не отдельное оборудование, а комплексные проекты, причём с годами это положение лишь укрепилось. Сами по себе линии розлива — выгодное инвестирование в бизнес, которое довольно быстро окупается, если правильно подобрать оборудование, соответствующее производственным потребностям и задачам. При выборе той или иной линии необходимо сначала определить цели производства, это позволит сузить круг выбора. Далее нужно определиться с объемом выпускаемой продукции, отсюда можно понять необходимую производительность линии, после чего предстоит определиться с производителем пищевой продукции.

Источник: ИА «Сусанин»

Кстати, недавно на полигоне «Чистый город» по Нылгинскому тракту введен в эксплуатацию новый перерабатывающий комплекс. По условиям проекта к 2030 году через линии сортировки должны проходить 100% твердых коммунальных отходов и 50% из них будет отправляться на переработку. Новый комплекс рассчитан на обработку не менее 250 тысяч тонн ТКО в год при условии работы в режиме 12-ти часовой смены. Линии способны принимать 70% бытового мусора, который собирают на территории Удмуртии.

КЛИЕНТЫ И ПОСТАВЩИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Одним из заказчиков НПО «АВИС» является известный многим Нытвенский маслозавод — предприятие с 2012 года на постоянной основе приобретает оборудование ижевского производства. Сейчас у них стоит уже пять линий розлива, а в скором времени встанет шестая. Но не только пермский маслозавод пользуется оборудованием «АВИС», их линии стоят по всей России — от Калининграда до Хабаровска, а также в странах ближнего зарубежья. Исключением не стала и Удмуртия. По словам коммерческого директора компании Андрея Рысьева, оборудование «АВИС» стоит на большинстве предприятий республики.

Источник: ООО НПО «АВИС», ИА «Сусанин»

- Есть клиенты, которые покупают у нас оборудование для модернизации своих линий. Таким образом, они регулярно приобретают какой-то конкретный аппарат. Например, на Дальнем Востоке у нас есть предприятие, которое каждый год закупает у нас какое-то оборудование для модернизации — в этом году они купили машину розлива, а в следующем это уже может быть машина для укупора. Такая ситуация с повторными клиентами повторяется из года в год.

Андрей Рысьев
Коммерческий директор
Ранее «АВИС» поставляли свои линии розлива почти во все бывшие союзные республики — Таджикистан, Армению, Грузию, Киргизию, Абхазию, Узбекистан, Казахстан, Молдову и Беларусь. Первый контракт был заключён с Туркменистаном по поставке 15 линий розлива воды в 2010 году, а уже в 2015 году предприятие стало лучшим экспортером Удмуртии среди малого бизнеса. В 2022 году в компании был пик экспорта — тогда он составил 15% от выручки. Однако после этого продажи за пределы страны сильно снизились и почти сошли на нет. Сейчас оборудование продолжают поставлять лишь в дружественную Беларусь.

Источник: ООО НПО «АВИС»

Несмотря на наложенные санкции, из-за которых многие партнеры по поставке комплектующих прекратили свою деятельность в России, компания смогла пережить этот период и создала новые цепочки поставок комплектующих, а также реализовала задуманные проекты.

Источник: ООО НПО «АВИС»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Всего за годы работы компания успела поставить на предприятия более 160 линий розлива молока и молочной продукции. В этом году «АВИС» вышел на новые мощности — триблок розлива молока производительностью 6 000 бутылок в час, автоматический группиратор упаковки ПЭТ-бутылок производительностью до 1 000 упаковок в час, полуавтоматический аппарат розлива пива в стекло и многое другое.
- В этом году мы поставили несколько машин по групповой упаковке мощностью до 6 000 бутылок в час, начали ставить этикетировочное оборудование. В следующем году мы планируем вывести линии розлива мощностью 6 000 бутылок в час на серийное производство.

Андрей Рысьев
Коммерческий директор

Так, например, в модифицированном триблоке «AVIS ТРМ 8-6» изменилась конструкция привода ополаскивателя — разработчики отказались от использования карданного вала. Пластиковые элементы захвата на ополаскивателе, которые быстро изнашивались, заменили на металлические. В конструкции захвата сменили пружины растяжения на пружины сжатия. Пружина растяжения имеет свойство со временем вытягиваться, поэтому схват начинает ненадежно фиксировать бутылку. Пружины сжатия по количеству циклов работают дольше, при этом они не теряют своих свойств. В конструкцию ополаскивателя добавили возможность подключения вытяжки из зоны мойки бутылки для защиты здоровья оператора.

Источник: ООО НПО «АВИС»

Технология «Ultra Clean»*, задействованная в триблоке розлива молока, позволяет добиться максимально возможных сроков хранения продукта в пластиковой таре — свыше 20 дней для молока и более 30 дней для кисломолочных продуктов. Данная система включает в себя две стадии ополаскивания бутылки и пробки: на первой стадии ополаскивание бутылки и пробки осуществляется растворами на основе перекиси водорода или надуксусной кислоты, на второй — озонированной водой. Модули собственной разработки подготавливают дезраствор и озонированную воду. Система «Ultra Clean» предусматривает модуль очистки воздуха за счет использования фторопластовых фильтров с рейтингом фильтрации 0,2 микрона с возможностью стерилизации паром. Стерильный воздух поступает в продуктовый бак и в камеру розлива, что исключает проникновение микроорганизмов в продукт. Периодически фильтры стерилизуются специально подготовленным паром. Перед стерилизацией пар фильтруется от твердых частиц и влаги в блоке очистки. Для мгновенной стерилизации камеры перед началом розлива или при продолжительных паузах имеется модуль подготовки и подачи пероксидного тумана. В розливе применяются седельные асептические клапаны, разработанные для качественной промывки и не имеющие застойных зон.


* Ultra Clean — крайне чисто

Интересный факт


Линию розлива используют не только для молока, но ещё и для розлива куриных яиц — желтка или белка отдельно. По словам коммерческого директора, гигиенические требования розлива этих субстанций и молока схожи, что позволяет использовать установку в нескольких профилях.

Источник: ООО НПО «АВИС»

Среди интересных разработок компании «АВИС» есть триблоки для розлива уксуса и уксусной эссенции, а также для сгущённого молока. Отмечается, что аппарат может использоваться не только для сгущёнки, но и для розлива схожих по консистенции продуктов, например, соусов. По сравнению с китайскими аналогами, российский образец отличается значительно большим запасом прочности и в целом является более надёжным.

Источник: ИА «Сусанин»

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К СОТРУДНИКАМ

Что касается заботы предприятия о своих сотрудниках, то в «АВИС» есть спортивный уголок с настольным теннисом и хоккеем. На предприятии регулярно организуют экскурсии для детей персонала, чтобы они понимали, где работают их родители. Практически на регулярной основе предприятие помогает работникам в подготовке детей к школе. По словам Андрея Рысьева, благодаря человеческому отношению к сотрудникам на предприятии создаётся очень низкая текучка кадров — некоторые мастера работают там уже свыше 20 лет и не хотят на пенсию.

Источник: ИА «Сусанин»

- Наши работники очень тяжело уходят на пенсию. Некоторые сотрудники возвращаются к нам после ухода, и мы даём им возможность продолжать реализовываться творчески. Кроме того, мы и финансово поддерживаем пенсионеров. У собственника предприятия есть убеждение, что ветераны компании, которые уже у нас не работают, должны получать ежемесячные выплаты. Таким образом компания выражает благодарность своим сотрудникам.

Андрей Рысьев
Коммерческий директор

Интересный факт


Пенсионерам предприятия предоставляются ежемесячные выплаты

Источник: ИА «Сусанин»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Компания «АВИС» не раз получала поддержку от государства — в 2022 году в рамках федеральной программы провели глубокую модернизацию сайта и перевели его на английский язык при помощи комитета по поддержке экспорта. А в прошлом году предприятию субсидировали выступление на ежегодной выставке «Агропродмаш», в которой компания участвует регулярно.

Источник: ООО НПО «АВИС»

Помимо этого, в 2022 году предприятие «АВИС» стало участником XIII Молочной Олимпиады, проводившейся в Казахстане. Молочная Олимпиада — это масштабное мероприятие молочной отрасли, которое объединяет экспертов и аналитиков мирового уровня, производителей и переработчиков молока, представителей отраслевых ведомств и поставщиков решений для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем молочной отрасли и определения перспектив развития данного сектора.

Последнее время на многих российских предприятиях происходят глобальные изменения — более ускоренными темпами развиваются процессы импортозамещения. На рынок выходят ранее незаметные отечественные производители, у которых после ухода европейских компаний появилась возможность привлечь внимание крупного бизнеса и покупателей.

Источник: ИА «Сусанин»

Несмотря на то, что многие поставщики остаются отечественными производителями, некоторые запчасти приходится приобретать за границей, преимущественно в Китае, так как в России ещё нет необходимой технологической базы. Но, несмотря на это, компания «АВИС» планирует продолжать развивать отечественную отрасль розлива и создавать новые машины.

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Автор материала: Михей Кузнецов
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