ЛИТЬ МОЛОКО — ТОЖЕ ИСКУССТВО

Многие привыкли к тому, что бутылки газировок и молока на полках магазинов — это что-то само собой разумеющееся, не задумываясь о том, какая сложная и многоэтапная цепочка производства позволила оказаться на прилавке именному такому продукту именно в такой упаковке. Не все знают, но в Удмуртии находится такое предприятие, занимающееся одним из этапов этой цепочки.

В 1997 году три друга решили попробовать сделать машину для выдува ПЭТ-бутылок. У них получилось, после чего им предложили попробовать сделать машину для розлива — и здесь их ждал успех. Так началась история компании «АВИС».