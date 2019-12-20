Что нам принесет Белой крысы год?

В этом году ижевские Весы будут зациклены на своей персоне. Им будет важно, как они выглядят, какое впечатление производят на других. Их безупречный вкус, природное чувство формы, гармоничность во всем могут быть применены во всех направлениях, но, судя по гороскопу, они не всегда будут востребованы, что будет обижать их. Надо сказать, что Весам будет непросто в этом году отстоять свои принципы, добиться цели, поэтому звезды рекомендуют им беречь свои силы, не утомляться и стараться переключаться с негативных мыслей на позитивные. Кроме того, финансовая сфера потребует от них дополнительного напряжения, что может еще больше усугубить положение и придется уже беспокоиться о своем здоровье. Однако к концу года все стабилизируется, и Весы опять будут чувствовать себя уверенно и достойно.