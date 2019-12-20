Что нам принесет Белой крысы год?
14:02
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Овен
В этом году ижевские Овны будут готовы взять на себя дополнительные обязательства за своих близких, детей, любимых. Эти обязательства предусматривают труд, тяжелый и упорный, после которого потребуется отдых. Для восстановления сил Овнам рекомендуется вспомнить, что у них есть свой собственный мир, где они чувствуют себя прекрасно и, возможно, не стоит им жертвовать даже ради высших целей, иначе можно потерять здоровье, деньги, любовь. Поэтому звезды советуют при принятии решений ориентироваться на свои желания.
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Телец
В этом году у ижевских Тельцов могут быть трудности в браке, а также в создании деловых партнерских отношений. Это может проявляться в конфликте со своими партнерами по бизнесу, начальством, а личная жизнь вообще может оказаться на грани разрушения. Чтобы сохранить и то и другое, звезды советуют проще относиться к таким ситуациям, быть легкими в суждениях, не считать окружающих своей собственностью, а предоставить им право выбора и признать его. Для этого, конечно, придется что-то изменить в себе, например, поменять взгляды.
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Близнецы
В этом году Близнецам-ижевчанам выпадет счастливая возможность проявить свои неиссякаемые таланты в бизнесе, в обучении и в умении красиво отдохнуть не только на родине, но и за рубежом. Однако и для них вселенная приготовила маленькие трудности, которые могут проявиться в материальных ограничениях, да и в личных отношениях Близнецы могут потерпеть фиаско. Но на этом жизнь не заканчивается, и кому-кому, но только не Близнецам суждено переживать. И вот уже новые знакомства и предложения томятся в ожидании, и именно они откроют новые перспективы.
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Рак
Именно Раки являются для Ижевска опорой в достижении глобальных целей, именно Раки создают в городе определенную атмосферу. Этот год для Раков будет насыщен встречами с интересными людьми, оформлением важных документов, получением информации. Раки Ижевска могут учиться всегда, и всегда они будут находить в этом огромное удовольствие и практическую пользу, которая будет направлена на то, чтобы в их родном городе, а тем более – в их доме, семье было уютно и комфортно. В этом году у Раков возможен переезд, поездки.
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Лев
Для Львов, живущих в столице Удмуртии, главным в этом году будет окружающая аудитория, которая способна поддержать их во всех начинаниях. Львам рекомендуется тщательно спланировать свою деятельность на весь год и стараться придерживаться этого плана, т. к. только тогда можно будет получить нужные результаты. Опорой в жизни им будут служить единомышленники: те, кто разделяет их точку зрения. Львы смело могут обращаться к ним за финансовой помощью и любой другой, но надо знать, что и от самих Львов в ответ тоже потребуется участие в жизни их друзей, что придаст им некоторую неопределенность, нестабильность.
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Дева
Очаровательные Девы Ижевска в этом году будут окутаны ореолом тайны, однако, именно эта тайна будет притягивать и интриговать окружающих. Как всегда, Девы участвуют в наведении порядка во всех сферах жизни города, и поэтому на их плечах лежит большая ответственность, которая реализуется в обычной жизни беспокойством, суетой, желанием сделать все на высшем уровне, не ошибиться и ничего не пропустить. Особенно Девам благоприятна в этом году общественная жизнь, участие в популярных программах, в дискуссиях на тему идеологии и философии, где Девы смогут аргументировано и логично убедить всех в своей правоте.
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Весы
В этом году ижевские Весы будут зациклены на своей персоне. Им будет важно, как они выглядят, какое впечатление производят на других. Их безупречный вкус, природное чувство формы, гармоничность во всем могут быть применены во всех направлениях, но, судя по гороскопу, они не всегда будут востребованы, что будет обижать их. Надо сказать, что Весам будет непросто в этом году отстоять свои принципы, добиться цели, поэтому звезды рекомендуют им беречь свои силы, не утомляться и стараться переключаться с негативных мыслей на позитивные. Кроме того, финансовая сфера потребует от них дополнительного напряжения, что может еще больше усугубить положение и придется уже беспокоиться о своем здоровье. Однако к концу года все стабилизируется, и Весы опять будут чувствовать себя уверенно и достойно.
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Скорпион
Этот год для Скорпионов-ижевчан пройдет без особых перемен и ярких событий. Все будет ровно и предсказуемо. Большое внимание, как всегда, будет уделено финансовым вопросам, которые могут решаться по мере их поступления, без форс-мажорных ситуаций. Этот год для Скорпионов будет отмечен частыми поездками, командировками, возможен также переезд в новый дом или в другой город. Также у Скорпионов будет возможность начать обучение, повысить свой профессиональный уровень. Звезды советуют воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств и повысить свой авторитет за счет дополнительного образования.
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Стрелец
Все внимание ижевских Стрельцов в этом году будет сосредоточено на вопросах семьи, дома. Близкие люди или родители могут требовать не только пристального внимания к себе, но и материальных вложений, что для Стрельцов не будет являться какой-либо проблемой. Они с удовольствием будут помогать им. Также идея с переездом будет актуальна для них в течение всего года. Стрельцы будут стремиться улучшить свои жилищные условия, обменять или купить новую, более просторную, квартиру или дом. Предпочтительная деятельность в этом году для Стрельцов – риэлторство, операции с недвижимостью, дизайн дома. Именно это направление увеличит их доходы.
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Козерог
В этом году Козероги из столицы Удмуртии будут заняты вопросами планирования будущего. Скорее всего, год пройдет в поисках единомышленников, в формировании своей команды, в создании своего направления, которое в будущем может давать стабильную прибыль. В этом году надо обратить внимание на законодательную основу своей деятельности и стараться сделать все правильно. В качестве надежных партнеров звезды советуют Козерогам принимать предложения от опытных профессионалов, которые знают свое дело исключительно хорошо. Именно они станут опорой в трудные времена и смогут вывести Козерогов не только из трудностей, но и на прогрессивный уровень развития.
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Водолей
В этом году живущие в Ижевске Водолеи будут озабочены вопросами личной жизни. Они могут чувствовать себя весьма независимо и будут пытаться позволить себе разные вольности. В результате им не избежать проблем, например, с начавшимся бракоразводным процессом. Кроме того, такое положение звезд предупреждает о проблемах и с деловыми партнерами, которые могут расторгнуть договор и потребовать разделения бизнеса. В то же время в жизни Водолеев может наступить период влюбленности, обновления чувств, получения нового опыта в личных отношениях. Так что, наряду с проблемами, может наступить счастливое время. Пожалуй, у Водолеев будет самый событийный год среди остальных знаков.
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Рыбы
Рыбам-ижевчанам в этом году придется проявить небывалую активность в своей деятельности, в творчестве. Звезды советуют приготовиться отстаивать свое мнение, защищать свои принципы и упорно стремиться к результату. Их развитое воображение и высокая интуиция будут помогать им в решении рациональных задач, но существует опасность потерять контроль над своим воображением и принимать желаемое за действительное. Поэтому надо следить за собой и не отрываться от реальности. Для Рыб наступил длительный творческий период, когда они могут углубиться в свои фантазии и отразить их в искусстве во всех возможных направлениях. Можно сказать, что Рыбы в наступающем году имеют больше всех бонусов для успеха и реализации своих талантов среди всех знаков Зодиака. Главное – правильно ими воспользоваться.