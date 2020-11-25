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В Ижевске появится новый экоквартал
﻿от «АСПЭК-Домстрой»

ИА «Сусанин»
25 ноября 2020
Переезд – слово, вызывающее разнообразные эмоции. Кто-то с большой радостью воспринимает для себя эту новость, а для некоторых это определенное беспокойство. «АСПЭК-Домстрой», как девелопер, не исключение. Безусловно, волнительно открывать для себя новую территорию. Вместе с этим в компании уверены, что проект экоквартала станет особенным для Ижевска. «АСПЭК-Домстрой» переезжает в «Forest».
Улица 40 лет Победы. Именно здесь появится новая среда для жизни, которая будет воплощена в экоквартале «Forest». Проект уютно расположен в окружении лесополосы и станет частью нового большого района Ижевска, где появятся дороги, детские сады, школы, магазины и другие важные объекты сферы услуг.
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Помимо перспектив, уже сейчас в 20-минутной пешей доступности – 9 детских садов, 3 школы и лицей № 41, гипермаркеты «Ашан» и «Магнит», строительный центр «Азбука ремонта», ледовый дворец «Молодежный», спорткомплекс «Созвездие» и Республиканская детско-юношеская спортивная школа. В другие районы города можно с легкостью поехать на самом экологичном транспорте – трамвае – с остановки «Проспект Калашникова», расположенной поблизости.

Приватное расположение экоквартала относительно улицы позволит новоселам наслаждаться тишиной и спокойствием природы. Комплексный подход «АСПЭК-Домстрой» к развитию новых территорий будет способствовать поддержанию этой гармонии. Все 11 домов проекта естественно вписаны в существующий здесь микроклимат, что отражается в натуральных оттенках материалов фасада, дворовых территориях, исключающих проезд автотранспорта, и ответственном отношении к окружающей среде. В планах – постепенное формирование лесополосы в благоустроенную прогулочную зону с вовлечением в процесс всех заинтересованных сторон.
Первый дом экоквартала будет 17-этажным и одноподъездным. Во внешнем облике используется фасадная штукатурка и декоративные элементы в виде текстуры дерева. А классическую кирпичную кладку оригинально дополняют рельефные вертикальные элементы теплых тонов. Для скрытого размещения кондиционеров предусмотрены декоративные корзины.

На солнечной юго-западной стороне дома будет развита полюбившаяся многим концепция «уДВОРовольствие». Детские игровые и спортивные площадки, имея выделенные зоны, формируют единое функциональное пространство, где будет комфортно каждому жителю. В оформлении двора преобладают естественные материалы и обширное ландшафтное озеленение для органичного слияния экоквартала «Forest» и лесного массива. Парковочные места вынесены за пределы двора. Для безопасности территория находится под видеонаблюдением.
Вход в подъезд организован без ступеней – на уровне земли. Витражные двери способствуют дополнительному естественному освещению. Интерьерный дизайн холла продолжает стилистику фасада с включением зеленых акцентов. Для жителей предусмотрена «Выручай комната», которую они могут использовать по своему усмотрению: хранить велосипеды и электросамокаты или организовать здесь помещение для досуга соседей.
На этаже располагаются 7 квартир с зарекомендовавшими себя планировками «Умные метры»: от 1-комнатных квартир площадью 36 м² до 3-комнатных квартир на 75 м². Уже традиционно на выбор доступны варианты с классическими кухнями или кухнями-гостиными.
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Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой: устанавливается надежная входная дверь, 2-камерные стеклопакеты с мультифункциональным стеклом, пол выровнен для укладки ламината и других финишных покрытий, стены оштукатурены под оклейку обоев. На лоджиях и балконах предусмотрено остекление, а воздух в квартире будет всегда чистый за счет установленных клапанов приточной вентиляции и соснового бора за окном.
Срок сдачи дома: 2 квартал 2022 года.
Партнер проектного финансирования: ПАО «Сбербанк».
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Подробнее ознакомиться со всеми особенностями экоквартала «Forest» и забронировать квартиру можно здесь, или в офисах продаж и обслуживания по адресам: ул. Пушкинская, 268 и ул. Архитектора Берша, 43, а также по телефону +7 (3412) 655-005
«Застройщик ООО СЗ «АСПЭК-М», г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 1, кабинет 21. Агент по продаже недвижимости ООО «АСПЭК-Домстрой», г. Ижевск, ул.Пушкинская, 268, этаж 1, кабинет 20. Строительный адрес объекта: ул. 40 лет Победы. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.​ *«Форест».»


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