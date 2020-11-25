Улица 40 лет Победы. Именно здесь появится новая среда для жизни, которая будет воплощена в экоквартале «Forest». Проект уютно расположен в окружении лесополосы и станет частью нового большого района Ижевска, где появятся дороги, детские сады, школы, магазины и другие важные объекты сферы услуг.

Помимо перспектив, уже сейчас в 20-минутной пешей доступности – 9 детских садов, 3 школы и лицей № 41, гипермаркеты «Ашан» и «Магнит», строительный центр «Азбука ремонта», ледовый дворец «Молодежный», спорткомплекс «Созвездие» и Республиканская детско-юношеская спортивная школа. В другие районы города можно с легкостью поехать на самом экологичном транспорте – трамвае – с остановки «Проспект Калашникова», расположенной поблизости.