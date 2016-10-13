Андрей Кутьев: «Мы не просто готовы к изменениям рынка - мы формируем эти изменения»

– Андрей, в начале 2017 года Tele2 заявила о смене стратегического курса в бизнесе. Что изменилось для компании и абонентов за этот год?
– 2017 год во многом стал поворотным для компании. Следуя новой бизнес-стратегии «Другие правила», мы ушли от привычного восприятия телеком-оператора и предложили абонентам не просто выгодную связь, но и новые возможности на базе мобильных услуг. Tele2 стала фактически трендсеттером на рынке телекома. От копирования действующих предложений по сниженной цене мы пришли к созданию собственных инновационных решений. И теперь копируют нас. Мы поставили амбициозную цель стать лучшей сервисной компанией, создать на базе мобильных услуг уникальную digital-экосистему, которая позволяет дать больше индивидуальных возможностей каждому абоненту. Мы активно развиваем направление неоператорских сервисов, предлагая пользователям выгодные условия в сфере банковских услуг, страхования и др. Теперь мы сфокусированы не на демпинге цен, а на качественно новом взаимодействии с абонентами.
– К слову о качестве. Сегодня для большинства пользователей мобильной связи качество - это прежде всего качество мобильного интернета. Согласны ли вы с этим утверждением?
– Действительно, люди все больше времени проводят в сети и определяющим критерием для пользователей становится качественный стабильный интернет. Об этом говорит в том числе и наша статистка. Объем трафика, скачиваемого абонентами, за 2017 год вырос в 2,3 раза. Следствием этого тренда стало появление новой тарифной линейки. Мы пересмотрели пакетные предложения, убрали большое количество SMS и включили в линейку увеличенные объемы интернета, бесплатные соцсети и мессенджеры, на которые, по нашим подсчетам, абоненты расходуют значительную часть трафика. Первыми на рынке мы предоставили пользователям возможность переносить неиспользованные остатков услуг на следующий период и обменивать минуты на гигабайты. Я думаю, что под качеством мобильного интернета следует понимать не только технические возможности сети, но и создание удобных и выгодных для абонента условий использования высокоскоростных технологий. Все меньше людей выбирают дешевые услуги в ущерб качеству, и наоборот – качество перестало стоить дорого. Важен разумный баланс. И мы работаем над каждой составляющей – планомерно развиваем сеть и формируем лучшие предложения для абонентов.
– Что именно было сделано в 2017 году? Как вы оцениваете качество связи на сегодня?
– По качеству связи в Удмуртии Tele2 находится в паритете с операторами «большой тройки», в прошлом году мы показали отличную динамику по развитию сетевой инфраструктуры, как в регионе, так и в целом по стране. Это подтверждают и эксперты отрасли. В 2017 году Роскомнадзор признал Tele2 лидером по динамике строительства базовых станций стандарта LTE в России, а в целом по количеству действующих базовых станций по стране мы вышли на третье место среди российских операторов. В Удмуртии в 2017 году мы запустили сеть четвертого поколения, которая охватила уже 76% населения региона, доступ к технологии 3G получили жители еще 32 населенных пунктов Завьяловского, Игринского, Сарапульского, Увинского, Малопургинского, Ярского районов, увеличена емкость сети в крупных городах – Ижевске, Глазове, Сарапуле и Можге.
Стабильность работы сети обеспечивает в том числе технология SON (Self-Organizing Network), которую мы внедрили на своих сетях в 2017 году. Интеллектуальная самоорганизующаяся система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних. Происходит перераспределение мощности и увеличивается пропускная способность каналов связи, что гарантирует качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на сеть.
Стабильность работы сети обеспечивает в том числе технология SON (Self-Organizing Network), которую мы внедрили на своих сетях в 2017 году. Интеллектуальная самоорганизующаяся система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних. Происходит перераспределение мощности и увеличивается пропускная способность каналов связи, что гарантирует качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на сеть.
– Что еще по-вашему входит в понятие «качество» для оператора связи?
– Комфортная скорость мобильного интернета, широкая зона покрытия, и конечно, сервис, который предоставляет компания. Открывая новые салоны, мы думаем об удобстве наших клиентов и тех, кто только решил подключиться к сети Tele2. В этом году мы не только выстроили эффективную с экономической точки зрения сеть салонов связи, но и сделали ее максимально доступной и удобной для клиентов. Новые салоны связи появились в Ижевске, Глазове, Балезино и Воткинске, и в 2018 мы продолжаем развивать и улучшать сеть дистрибуции.
– Но качество клиентского сервиса – это не только сеть салонов связи «на каждом шагу». На фоне цифровизации общества продажи и сервис тоже уходят в онлайн. Готовы ли вы к этим изменениям?
– Мы не просто готовы к изменениям рынка - мы формируем эти изменения. Например, мы видим, как стремительно растет популярность цифровых каналов обслуживания − все больше наших абонентов выбирают интернет для общения с консультантами. Первыми среди российских операторов мы запустили сервисную поддержку в мессенджерах Telegram и Viber, где абонентов консультируют сотрудники контактного центра. При этом наши абоненты всегда могут обратиться в звонковый центр или самостоятельно управлять услугами в личном онлайн-кабинете. Кроме того, во всех регионах присутствия компании работает интернет-магазин Tele2. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). По итогам 2017 года четверть абонентов Удмуртии, перешедших в сеть Tele2 от других операторов, сделали это с помощью нашего онлайн-канала. В целом по региону мы фиксируем существенный прирост абонентов, перешедших к нам по MNP, по итогам 2017 года этот показатель вырос на 38%. Для нас это очень важный индикатор. Поскольку абоненты, которые приняли решение перенести свой постоянный номер в нашу сеть, делают этот выбор максимально осознанно и остаются с нами надолго. Высокая MNP-динамика в этом году говорит о том, что жители Удмуртии оценили нашу новую стратегию, что им близки наши «другие правила», а значит мы продолжим развиваться в выбранном направлении.