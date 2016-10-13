Андрей Кутьев: «Мы не просто готовы к изменениям рынка - мы формируем эти изменения»

– Мы не просто готовы к изменениям рынка - мы формируем эти изменения. Например, мы видим, как стремительно растет популярность цифровых каналов обслуживания − все больше наших абонентов выбирают интернет для общения с консультантами. Первыми среди российских операторов мы запустили сервисную поддержку в мессенджерах Telegram и Viber, где абонентов консультируют сотрудники контактного центра. При этом наши абоненты всегда могут обратиться в звонковый центр или самостоятельно управлять услугами в личном онлайн-кабинете. Кроме того, во всех регионах присутствия компании работает интернет-магазин Tele2. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). По итогам 2017 года четверть абонентов Удмуртии, перешедших в сеть Tele2 от других операторов, сделали это с помощью нашего онлайн-канала. В целом по региону мы фиксируем существенный прирост абонентов, перешедших к нам по MNP, по итогам 2017 года этот показатель вырос на 38%. Для нас это очень важный индикатор. Поскольку абоненты, которые приняли решение перенести свой постоянный номер в нашу сеть, делают этот выбор максимально осознанно и остаются с нами надолго. Высокая MNP-динамика в этом году говорит о том, что жители Удмуртии оценили нашу новую стратегию, что им близки наши «другие правила», а значит мы продолжим развиваться в выбранном направлении.

