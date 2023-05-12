Паралимпийский комитет России через суд восстановил свое членство в МПК

Дубай. ОАЭ. Апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на приостановление членства в организации удовлетворил Независимый апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК). Заседание прошло в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает пресс-служба организации.

Членство России и Белоруссии в организации было приостановлено в ноябре 2022 года в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК. На основании этого решения российских спортсменов с ограниченными возможностями не допускали к участию в соревнованиях, проводимых Международного паралимпийского комитета, в том числе Паралимпийских играх.

В трибунале пояснили, что апелляция удовлетворена в связи с тем, что не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении обязательств по членству России в МПК. Также судьи отказались считать достаточной причиной для запрета на участие россиян в соревнованиях возможность того, что они будут вести на стадионах политическую агитацию в защиту проведения СВО на Украине. Именно это также было использовано как повод для приостановки членства ПКР в МПК.