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В Японии взяли под стражу экс-главу оргкомитета Олимпиады

12:11, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Японии взяли под стражу экс-главу оргкомитета Олимпиады
12:11, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Япония\n#Олимпиада\n#коррупция\n#задержание\n#обыски\n#чиновники\n#Олимпийские игры
Фото: pixabay.com
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Харуюки Такахаси подозревают в получении взятки в 45 млн иен.

Токио. Япония. Полиция задержала в Токио экс-руководителя организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Его подозревают в получении крупной взятки, пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал NHK.

Его подозревают в получении взятки в размере 45 млн иен (около 400 тыс. долларов США). Ее Такахаси якобы получил от одного из спонсоров Олимпиады, производящего одежду.

Ранее в доме бывшего главы оргкомитета и компании Dentsu провели обыски. Их также связывают с возбужденным в отношении чиновника делом.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры проходили в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально их планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 мероприятие было отложено.

12:11, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
75
0
#Япония\n#Олимпиада\n#коррупция\n#задержание\n#обыски\n#чиновники\n#Олимпийские игры