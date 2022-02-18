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Сергей Ридзик стал бронзовым призером Олимпиады-2022

15:06, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Сергей Ридзик стал бронзовым призером Олимпиады-2022
15:06, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
131
0
#Китай\n#Россия\n#спорт\n#награды\n#достижения\n#медали\n#Олимпиада\n#спортсмены\n#медальный зачет\n#Олимпийские игры
Фото: vk.com/rus_freestyle_ski
131
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Спортсмен повторил свой успех 2018 года в Пхенчане.

Пекин. КНР. На Олимпийских играх в Пекине российский фристайлист Сергей Ридзик получил бронзовую медаль в ски-кроссе. Как пишет «Интерфакс», 29-летний спортсмен уступил двоим швейцарцам: победителю Райану Регезу и обладателю серебра Алексу Фиве.

Отмечается, что бронзу Ридзик принес российской сборной также на Олимпиаде в Пхенчхане 4 года назад.

Всего 18 февраля на играх в Пекине разыграли 5 комплектов наград, но удача улыбнулась россиянам лишь в одном виде соревнований.

Всего у нашей сборной теперь 27 наград, из них 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. В медальном зачете Россия по-прежнему занимает 9 место. Лидирует Норвегия, затем идут Германия и США. У норвежцев также рекорд по общему количеству призовых мест (34), наша страна по этому показателю вторая (27).

15:06, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
131
0
#Китай\n#Россия\n#спорт\n#награды\n#достижения\n#медали\n#Олимпиада\n#спортсмены\n#медальный зачет\n#Олимпийские игры