Сергей Ридзик стал бронзовым призером Олимпиады-2022

Пекин. КНР. На Олимпийских играх в Пекине российский фристайлист Сергей Ридзик получил бронзовую медаль в ски-кроссе. Как пишет «Интерфакс», 29-летний спортсмен уступил двоим швейцарцам: победителю Райану Регезу и обладателю серебра Алексу Фиве.

Отмечается, что бронзу Ридзик принес российской сборной также на Олимпиаде в Пхенчхане 4 года назад.

Всего 18 февраля на играх в Пекине разыграли 5 комплектов наград, но удача улыбнулась россиянам лишь в одном виде соревнований.

Всего у нашей сборной теперь 27 наград, из них 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. В медальном зачете Россия по-прежнему занимает 9 место. Лидирует Норвегия, затем идут Германия и США. У норвежцев также рекорд по общему количеству призовых мест (34), наша страна по этому показателю вторая (27).