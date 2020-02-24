Илья Ковальчук в третий раз за сезон сменил хоккейный клуб

Российский хоккеист перешёл в «Вашингтон Кэпиталз».

Вашингтон. США. Форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает RT.

На официальном сайте Национально хоккейной лиги сообщается, что «Монреаль» обменял Ковальчука на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. Отметим, что драфт - это передача прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих критериям отбора профессиональных клубов.

Канадский клуб продолжит выплачивать российскому хоккеисту половину зарплаты, которая составляет 700 тысяч долларов. Для Ковальчука «Вашингтон» станет уже третьим клубом в сезоне. До этого спортсмен сменил «Лос-Анджелес Кингз» на «Монреаль Канадиенс», где забросил девять шайб и сделал шесть передач.

В составе столичной команды Ковальчук станет пятым российским хоккеистом. Сейчас за «Вашингтон» выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.