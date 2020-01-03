В допинг-пробе фигуристки из Франции нашли кокаин

Спортсменке грозит дисквалификация до четырех лет.

Франция. В допинг-пробе французской фигуристки Лорин Лекавалье обнаружили кокаин. Об этом пишут «Известия».

Поскольку проба спортсменки показала положительный результат на запрещенное вещество, ей грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

Лорин Лекавалье вошла в сборную Франции в январе 2014 года. 23-летняя спортсменка отказалась участвовать в этапах Гран-при в Гренобле (1–3 ноября) и Москве (15–17 ноября) по «медицинским показаниям», а также пропустила чемпионат Франции.