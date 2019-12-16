Испанские фанаты довели до слез украинского футболиста Зозулю

С трибун болельщики обзывали спортсмена нацистом.

Мадрид. Испания. Украинский «легионер» испанской футбольной команды «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке. Так он отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков команды соперников «Райо Вальекано», сообщает ИА REGNUM.

По данным агентства, об обиде спортсмена рассказал вице-президент футбольного клуба «Альбасете» Виктор Варела.

С трибун фанаты кричали в адрес Зозули: «Нацист». По этой причине судья прервал игру после первого тайма. Украинский футболист воспринял негативное отношение болельщиков к себе близко к сердцу и не смог сдержать слез.

Тем временем руководство клубов решает, на каком поле и когда доиграть прерванный матч.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля публично поддерживал проведение «антитеррористической» операции вооруженных сил Украины в Донбассе.