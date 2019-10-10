Австрийскому лыжнику грозит до пяти лет тюрьмы за употребление допинга

Спортсмена поймали в ходе рейда в австрийском Зеефельде.

Австрия. Австрийскому лыжнику Доминику Бальдауфу грозит до 5 лет лишения свободы за крупное спортивное мошенничество. Прокуратура Инсбрука обвинила его в употреблении допинга. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Spox.

Напомним, Бальдауф стал одним из спортсменов, которых поймали в ходе антидопингового рейда полиции на чемпионате мира, проходившим в Зеефельде. Тогда федеральное управление задержало девять спортсменов, пятерых из них взяли под стражу: двух эстонцев Карела Таммъярва и Андруса Веэрпалу, австрийцев Макса Хауке и Доминика Бальдауфа, а также Алексея Полторанина из Казахстана.

Позже прокуратура Мюнхена арестовала четырех граждан Германии по делу о допинге в ФРГ и Австрии: врача и его сообщников.