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Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

09:24, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
09:24, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
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#спорт\n#США\n#дисквалификация
Фото: 66.ru
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Макгрегор заплатит 50 тыс. долларов.

США. Хабиба Нурмагомедова отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов за потасовку с Конором Макгрегором после боя за титул чемпиона мира UFC в среднем весе. Об этом пишет RT.

Ирландца также оштрафовали на 50 тыс. долларов и отстранили от боев под эгидой ведущей организации смешанных единоборств на 6 месяцев.

Такое решение вынесла атлетическая комиссия штата Невада.

Напомним, после боя в октябре, выигранного россиянином, Нурмагомедов выскочил из клетки и напал на одного из членов команды Макгрегора. Ирландец, в свою очередь, ввязался в потасовку с друзьями Хабиба.

Отмечается, что если россиянин примет участие в социальной программе по борьбе с хулиганством, то срок его дисквалификации уменьшат на 3 месяца.

Однако сам Хабиб не считает себя виноватым, и даже не присутствовал на заседании комиссии, предпочитая строчить в соцсетях.

«Разбудите меня, когда всё это закончится», - гласит первое его сообщение.

Разбудите меня, когда все это закончится. Wake me up, when it's all over.

392k Likes, 4,726 Comments - Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Instagram: "Разбудите меня, когда все это закончится. Wake me up, when it's all over."

«Политика навсегда», - заключил боец.  

Ирландец также проигнорировал заседание.

09:24, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
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#спорт\n#США\n#дисквалификация

 

 

 


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