Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

США. Хабиба Нурмагомедова отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов за потасовку с Конором Макгрегором после боя за титул чемпиона мира UFC в среднем весе. Об этом пишет RT.

Ирландца также оштрафовали на 50 тыс. долларов и отстранили от боев под эгидой ведущей организации смешанных единоборств на 6 месяцев.

Такое решение вынесла атлетическая комиссия штата Невада.

Напомним, после боя в октябре, выигранного россиянином, Нурмагомедов выскочил из клетки и напал на одного из членов команды Макгрегора. Ирландец, в свою очередь, ввязался в потасовку с друзьями Хабиба.

Отмечается, что если россиянин примет участие в социальной программе по борьбе с хулиганством, то срок его дисквалификации уменьшат на 3 месяца.

Однако сам Хабиб не считает себя виноватым, и даже не присутствовал на заседании комиссии, предпочитая строчить в соцсетях.

«Разбудите меня, когда всё это закончится», - гласит первое его сообщение.

