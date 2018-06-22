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СМИ: сборная Аргентины попросила заменить главного тренера на игру против Нигерии на ЧМ-2018

13:12, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
13:12, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
258
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#спорт\n#футбол\n#Хорватия\n#Нигерия\n#Аргентина\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч
Фото: fifa.com/worldcup
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Игроки недовольны своим наставником Хорхе Сампаоли.

Буэнос-Айрес. Аргентина. Сборная Аргентины попросила заменить главного тренера на игру против Нигерии на ЧМ-2018. Как сообщает РТ, игроки недовольны своим наставником Хорхе Сампаоли.  

Такую реакцию со стороны спортсменов вызвала работа функционера во время последней игры, когда аргентинская сборная проиграла Хорватии со счетом 0:3. В связи с этим футболисты не хотят, чтобы «у руля» национальной команды стоял Сампаоли.  

Напомним, матч между Аргентиной и Хорватией состоялся в четверг, 21 июня. По результатам встречи сборная во главе с Лионелем Месси не смогла заработать очков. Пока в их активе всего 1 балл, и есть вероятность, что игроки не выйдут в плей-офф. Вопрос с их участием в 1/8 мундиаля решится в матче против Нигерии.

13:12, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
258
0
#спорт\n#футбол\n#Хорватия\n#Нигерия\n#Аргентина\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч

 

 

 


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