Золотые награды попавшихся на допинге пловцов-юниоров из США передадут россиянам

В организме Мэтью Вилленбринга, участвовавшего в эстафетах, обнаружили запрещенный препарат.

Лозанна. Швейцария. У американских пловцов отняли «золото» в трех эстафетах на юниорском чемпионате мира-2017 в Индианаполисе. Решение об этом приняла Международная федерация плавания (FINA), сообщают «Известия».

В допинг-тесте члена сборной США Мэтью Вилленбринга обнаружили гидрохлоротиазид. Он дисквалифицирован на 4 месяца, кроме того, аннулированы результаты американской команды в тех соревнованиях, в которых участвовал спортсмен.

В частности, это мужская комбинированная эстафета, в которой второе место заняли российские пловцы Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев, уступив американцам в финале 0,15 секунды.

Теперь FINA присудила первое место в этом виде программы россиянам. Американцы могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.