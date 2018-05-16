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Золотые награды попавшихся на допинге пловцов-юниоров из США передадут россиянам

16:22, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:22, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
46
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#спорт\n#скандалы\n#США\n#награды\n#Россия\n#эстафета\n#золото\n#допинг\n#плавание\n#спортсмены
Фото: pixabay.com
46
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В организме Мэтью Вилленбринга, участвовавшего в эстафетах, обнаружили запрещенный препарат.  

Лозанна. Швейцария. У американских пловцов отняли «золото» в трех эстафетах на юниорском чемпионате мира-2017 в Индианаполисе. Решение об этом приняла Международная федерация плавания (FINA), сообщают «Известия»

В допинг-тесте члена сборной США Мэтью Вилленбринга обнаружили гидрохлоротиазид. Он дисквалифицирован на 4 месяца, кроме того, аннулированы результаты американской команды в тех соревнованиях, в которых участвовал спортсмен.

В частности, это мужская комбинированная эстафета, в которой второе место заняли российские пловцы Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев, уступив американцам в финале 0,15 секунды. 

Теперь FINA присудила первое место в этом виде программы россиянам. Американцы могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

16:22, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
46
0
#спорт\n#скандалы\n#США\n#награды\n#Россия\n#эстафета\n#золото\n#допинг\n#плавание\n#спортсмены

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