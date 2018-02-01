В торжественном мероприятии принял участие глава МОК Томас Бах.

Пхёнчхан. Южная Корея. В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня. Как пишет НТВ, в церемонии открытия принял участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Во время своего выступления он заявил, что строители прекрасно справились со своей задачей и возвели одно из лучших мест для проживания спортсменов. «Дорогие друзья, рад поприветствовать вас в Олимпийской деревне. Это сердце Олимпийских игр. Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпиады. Это не только место, где будут жить спортсмены, это место, где атлеты могут почувствовать дух Олимпийских игр и найти друзей» - цитирует телеканал слова Баха.

Кроме того, в небо над Олимпийской деревней подняли флаги всех стран-участников. Исключением стал российский триколор, так как атлеты из России будут участвовать в Играх под нейтральным флагом.

Сама же деревня разбита на два района. Первый расположен в горах и рассчитан на 3,5 тысячи человек. Туда заселят горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников.

Второй находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Там будут жить 2,7 тысяч спортсменов.

Отмечается, что первыми жителями деревни стали атлеты из Норвегии, Венгрии, Чехии и Новой Зеландии.