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      В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

      11:58, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:58, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      771
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#открытие\n#МОК\n#спортсмены
      Фото: twitter.com/iocmedia
      771
      0

      В торжественном мероприятии принял участие глава МОК Томас Бах.

      Пхёнчхан. Южная Корея. В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня. Как пишет НТВ, в церемонии открытия принял участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.  

      Во время своего выступления он заявил, что строители прекрасно справились со своей задачей и возвели одно из лучших мест для проживания спортсменов.  «Дорогие друзья, рад поприветствовать вас в Олимпийской деревне. Это сердце Олимпийских игр. Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпиады. Это не только место, где будут жить спортсмены, это место, где атлеты могут почувствовать дух Олимпийских игр и найти друзей» - цитирует телеканал слова Баха.  

      Кроме того, в небо над Олимпийской деревней подняли флаги всех стран-участников. Исключением стал российский триколор, так как атлеты из России будут участвовать в Играх под нейтральным флагом.  

      Сама же деревня разбита на два района. Первый расположен в горах и рассчитан на 3,5 тысячи человек. Туда заселят горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников.  

      Второй находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Там будут жить 2,7 тысяч спортсменов.  

      Отмечается, что первыми жителями деревни стали атлеты из Норвегии, Венгрии, Чехии и Новой Зеландии. 

      11:58, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      771
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#открытие\n#МОК\n#спортсмены

       

       

       

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