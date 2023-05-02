Американские экологи и индейцы решили засудить Маска из-за пусков ракет

Вашингтон. США. Владельцу компании SpaceX Илону Маску грозит тяжба с экологическими организациями и представителями коренного населения США. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Индейцы и экоактивисты подали в суд на Федеральное управление авиации (FAA), разрешившее запуск ракеты Super Heavy с космодрома Бока-Чика в штате Техас. Напомним, 20 апреля она взорвалась вместе с космическим кораблем Starship вскоре после старта. После этого Илон Маск потерял почти 13 млрд долларов из-за падения курса акций принадлежащих ему компаний.

Теперь к этим убыткам может прибавиться судебный штраф. Дело в том, что неподалеку от места аварии находятся места обитания редких видов животных, в том числе птиц и черепах, а также заповедники и общественные пляжи. SpaceX разрешили запускать по 20 ракет Super Heavy в каждый из 5 ближайших лет. Это приведет к значительному ущербу для природы, в том числе пожарах в результате падения обломков при неудачных пусках, воздействия шума и света, считают авторы обращения в суд