Призывавшему убивать русских послу Украины сделали выговор в МИД Казахстана

Нур-Султан. Казахстан. Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД центральноазиатской республики. Там ему выразили протест в связи с недавним скандальным интервью дипломата, пишет Коммерсантъ.

В соцсети попал кусок беседы Перта Врублевского с журналистом, в котором он заявляет, что чем больше украинская армия убьет русских сейчас, тем меньше их придется убивать следующим поколениям украинцев.

После этого с представителем официального Киева переговорил замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

«Казахстанская сторона выразила свою позицию, что подобные заявления неуместны и неудобны для деятельности посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами», — говорится в сообщении на сайте МИД республики.

Ранее высказывания Перта Врублевского осудили в Ассамблее народа Казахстана, а Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций республики потребовала объявить украинского посла персоной нон грата.

Дать оценку словам украинского дипломата пообещали также в Следственном комитете России.