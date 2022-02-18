Брэд Питт затеял тяжбу с Анджелиной Джоли из-за виноградников

Лос-Анджелес. США. Между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли состоится судебный процесс. Актер намерен оспорить сделку по продаже бывшей супругой имущества, находившегося в совместном владении, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на TMZ.

Речь идет о предприятии Miraval Chateau по производству французского вина Nouvel.

Ранее Питт позволил Джоли продать свою долю при условии, что его устроит покупатель. Та уступила половину винодельческого хозяйства компании Stoli Group, скрыв от актера тот факт, что ее контролирует российский предприниматель Юрий Шефлер.

Однако со временем артист пришел к выводу, что новый совладелец ведет хозяйство к разорению. В суде он намерен оспорить сделку и получить компенсацию за ущерб.

Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году после 9 лет совместной жизни. А в 2018 году супруги официально расстались, чему предшествовал почти 3-летний бракоразводный процесс.