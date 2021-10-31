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В одной из квартир Новокузнецка обнаружили дом престарелых

14:27, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
В одной из квартир Новокузнецка обнаружили дом престарелых
14:27, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
68
0
#Новокузнецк\n#пожилые\n#дом престарелых
Фото: pixabay.com
68
0

Располагался он в обычной квартире.

Новокузнецк. Кемеровская область. В одном из многоквартирных домов Новокузнецка был обнаружен дом престарелых. Об этом сообщает региональное управление СКР России.

Ранее в соцсетях публиковалась информация о существовании учреждения для престарелых в одной из городских квартир. В нём за месяцы существования скончались несколько постояльцев.

Следователи в ходе проверки установили, что такой дом престарелых действительно существует. В настоящее время допрашивается директор организации. Также изучаются учредительные документы.

Следствию предстоит установить законность предприятия и причины смерти постояльцев.

14:27, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
68
0
#Новокузнецк\n#пожилые\n#дом престарелых
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