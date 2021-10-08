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Лауреатом Нобелевской премии мира стали россиянин и филиппинка

13:32, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
Лауреатом Нобелевской премии мира стали россиянин и филиппинка
13:32, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Норвегия\n#общество\n#журналисты\n#СМИ\n#политика\n#награды\n#Нобелевская премия
Фото: twitter.com/aa_russian
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Награды удостоились главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса.

Осло. Норвегия. Нобелевский комитет Норвегии объявил лауреатов премии мира за 2021 год. Награду поделят между собой главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка с Филиппин Мария Ресса, сообщает ИА REGNUM.

По сообщению организаторов, премия будет вручена им «за усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты».

Журналистка Мария Ресса получила известность на Филиппинах благодаря публикациям, критикующим политику руководства страны.

Добавим, в 2020 году Нобелевскую премию мира отдали Всемирной продовольственной программе ООН.

13:32, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
228
0
#Норвегия\n#общество\n#журналисты\n#СМИ\n#политика\n#награды\n#Нобелевская премия
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