Лауреатом Нобелевской премии мира стали россиянин и филиппинка

Награды удостоились главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса.



Осло. Норвегия. Нобелевский комитет Норвегии объявил лауреатов премии мира за 2021 год. Награду поделят между собой главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка с Филиппин Мария Ресса, сообщает ИА REGNUM.

По сообщению организаторов, премия будет вручена им «за усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты».

Журналистка Мария Ресса получила известность на Филиппинах благодаря публикациям, критикующим политику руководства страны.

Добавим, в 2020 году Нобелевскую премию мира отдали Всемирной продовольственной программе ООН.