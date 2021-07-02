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По Темзе проплыл теплоход с гигантским портретом Ассанжа

15:29, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
По Темзе проплыл теплоход с гигантским портретом Ассанжа
15:29, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
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#скандал\n#Великобритания\n#США\n#акции протеста\n#WikiLeaks\n#Ассанж
Фото: скриншот видео с youtube.com
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Вопрос об экстрадиции разоблачителя политики США до сих пор не решен.

Лондон. Великобритания. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «проплыл» по Темзе от здания британского парламента до посольства США. Огромное полотнище с портретом скандального журналиста растянули на борту теплохода активисты, сообщает РенТВ.

На плакате были размещены также надписи «Свободу Ассанжу» и «Нет экстрадиции». В поездке участвовали несколько десятков сторонников разоблачителя спецслужб США, в том числе гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис и их сын Габриэль. Участники акции требовали выпустить информатора мировых СМИ из заключения в Великобритании.

В 2010 году основанный Ассанжем сайт WikiLeaks начал обнародовать правительственные документы США. Вскоре после этого инициатора публикации обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года Асссанж скрывался от преследований в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года британские власти задержали его. В случае выдачи США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

15:29, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
134
0
#скандал\n#Великобритания\n#США\n#акции протеста\n#WikiLeaks\n#Ассанж