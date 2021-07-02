По Темзе проплыл теплоход с гигантским портретом Ассанжа

Вопрос об экстрадиции разоблачителя политики США до сих пор не решен.



Лондон. Великобритания. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «проплыл» по Темзе от здания британского парламента до посольства США. Огромное полотнище с портретом скандального журналиста растянули на борту теплохода активисты, сообщает РенТВ.

На плакате были размещены также надписи «Свободу Ассанжу» и «Нет экстрадиции». В поездке участвовали несколько десятков сторонников разоблачителя спецслужб США, в том числе гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис и их сын Габриэль. Участники акции требовали выпустить информатора мировых СМИ из заключения в Великобритании.

В 2010 году основанный Ассанжем сайт WikiLeaks начал обнародовать правительственные документы США. Вскоре после этого инициатора публикации обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года Асссанж скрывался от преследований в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года британские власти задержали его. В случае выдачи США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.