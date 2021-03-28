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В Мьянме за сутки погибло более 100 участников протестов

12:04, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
В Мьянме за сутки погибло более 100 участников протестов
12:04, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Азия\n#путч\n#переворот\n#военные\n#гибель людей\n#акции протеста
Фото: pixabay.com
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Демонстрации против военного переворота в стране проходят с февраля.

Янгон. Мьянма. Во время разгона протестных акций в крупнейших городах Мьянмы за сутки погибло более 100 человек. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

В День вооруженных сил Мьянмы массовые демонстрации прошли в городах Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионах. Военные применили для разгона манифестантов оружие, убиты более 100 участников акций. Среди погибших 4 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Напомним, 1 февраля в Мьянме (бывшая Бирма) произошел государственный переворот. Захватившие власть военные ввели чрезвычайное положение. Акции протеста запрещены и разгоняются силами безопасности. Военные предупредили, что будут стрелять на поражение.

Тем не менее, выступления против путчистов идут уже около двух месяцев.

12:04, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
111
0
#Азия\n#путч\n#переворот\n#военные\n#гибель людей\n#акции протеста