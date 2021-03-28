В Мьянме за сутки погибло более 100 участников протестов

Демонстрации против военного переворота в стране проходят с февраля.



Янгон. Мьянма. Во время разгона протестных акций в крупнейших городах Мьянмы за сутки погибло более 100 человек. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

В День вооруженных сил Мьянмы массовые демонстрации прошли в городах Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионах. Военные применили для разгона манифестантов оружие, убиты более 100 участников акций. Среди погибших 4 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Напомним, 1 февраля в Мьянме (бывшая Бирма) произошел государственный переворот. Захватившие власть военные ввели чрезвычайное положение. Акции протеста запрещены и разгоняются силами безопасности. Военные предупредили, что будут стрелять на поражение.

Тем не менее, выступления против путчистов идут уже около двух месяцев.