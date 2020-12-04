Вопрос о задержании журналистов в Латвии будет поднят в ОБСЕ

Сотрудников СМИ «Спутник Латвия» и «БалтНьюз» обвинили в нарушении режима санкций.



Рига. Латвия. МИД России планирует обсудить на совете министров иностранных дел в ОБСЕ ситуацию с задержанием журналистов в Латвии. ОБ этом сообщается на официальном сайте ведомства.

3 декабря полиция задержала в Риге сотрудников компаний «Спутник Латвия» и «БалтНьюз», а также нескольких пророссийских общественных деятелей. Были проведены допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения в нарушении режима санкций Европейского союза по отношению к России.

В МИД в связи с этим отметили, что указанные ограничительные меры имеют персональный характер и относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Действия полиции в российском дипломатическом ведомстве назвали «карательной акцией» и обвинили власти Латвии в попрании основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений.

«Надеемся также, что новый Представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова», - заявили в МИД России.