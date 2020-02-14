Представители православных церквей всего мира обсудят «украинский вопрос» в Иордании

Встреча пройдет в Аммане 26 февраля.



Амман. Иордания. Проблему создания Православной церкви Украины (ПЦУ) обсудят предстоятели поместных православных церквей всего мира. Встреча пройдет в столице Иордании Аммане 26 февраля, сообщает «Интерфакс».

Состав участников секретарь Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук агентству не назвал, сославшись на отсутствие полных данных.

Ранее стало известно, что в Амман намерен отправиться патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, на встречу планирует прибыть патриарх Сербии Ириней. Своих представителей направят также Румынская и Польская православные церкви.

Провести в Аммане встречу глав поместных церквей предложил в ноябре 2019 года в Москве патриарх Иерусалимский Феофил.

Напомним, Православная церковь Украины была учреждена в декабре 2018 года Константинопольским патриархатом. Инициативу активно поддержал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Целью раскольников было создать православную церковную организацию, не подчиняющуюся Московской патриархии. Около года ее не признавали другие поместные церкви, за исключением Константинопольской.

Затем ПЦУ поддержал патриарх и часть архиереев Элладской церкви, далее – патриарх Александрийский. В конце 2019 года к признанию ПЦУ начала готовиться Болгарская православная церковь.