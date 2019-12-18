  • $ 62.53 ↓
  • € 69.68 ↓

В Казахстане ответили на обращение Брижит Бардо по поводу убийств животных

16:20, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
В Казахстане ответили на обращение Брижит Бардо по поводу убийств животных
16:20, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
154
0
#Казахстан\n#Франция\n#бродячие животные\n#скандал\n#актеры\n#защитники животных
Фото: kinopoisk.ru
154
0

Французская киноактриса пришла в ужас от сообщений о том, что собак и кошек там якобы парализуют газом и сжигают живьем.

Уральск. Казахстан. Власти Уральской области Казахстана не подтвердили информацию о жестоком обращении с бездомными животными в столице этого региона. Опровержение содержится в ответе на письмо французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на издание BaigeNews.kz.

Ранее кинозвезда заявила, что ей стало известно о жестоких убийствах бездомных собак в Уральске и Атырау – животных якобы парализуют газом и сжигают живьем. Обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по этому поводу было опубликовано от имени Брижит Бардо на официальном сайте ее фонда.

Власти Уральска факты сжигания живых собак и кошек не подтвердили. Руководству области информации по этой теме не поступало, говорится в ответе. Примерно так же на обращение Бардо отреагировали в Атырау. Там заявили, что у коммунальных служб города нет обычая сжигать животных живьем.

16:20, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
154
0
#Казахстан\n#Франция\n#бродячие животные\n#скандал\n#актеры\n#защитники животных

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска

14:10, 11 декабря, 2019
7261

В Удмуртии снегоход с рыбаками затонул в Каме

4983
13:49, 14 декабря, 2019

Итоги дня: смерть ребёнка в детском саду Ижевска, рост рейтинга туризма и сохранение «Ижтрейдинга»

4645
18:00, 11 декабря, 2019

В Удмуртии с 15 декабря вступит в силу новый закон о тишине

4505
17:53, 13 декабря, 2019

«Вылетевшая» на встречную полосу легковушка угодила под фуру в Сарапульском районе

3446
11:00, 12 декабря, 2019

Мертвые души: считавшийся покойником камчатский пенсионер потребовал пенсию за 2 месяца

10:48, 12 декабря, 2019
1364

Иногда они возвращаются: россиянам рассказали о способах борьбы с «супертараканами»

1362
16:22, 12 декабря, 2019

С января в России изменят порядок начисления некоторых льгот и одного налога

1296
13:11, 12 декабря, 2019

Руководство казанской гимназии собрало с родителей 50 млн рублей и улетело в ОАЭ

1238
17:21, 12 декабря, 2019

Под дружеское ржание: нижегородец изводил соседей аудиозаписями с конюшни

1043
16:59, 13 декабря, 2019

В смертельных объятиях: орлан хотел пообедать осьминогом и едва не погиб

18:33, 13 декабря, 2019
1592

Президент Бразилии грубо обругал шведскую экоактивистку Грету Тунберг

1144
13:31, 11 декабря, 2019

В центральном Непале упал автобус с туристами с высоты 500 метров

1027
17:17, 15 декабря, 2019

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

1024
13:11, 13 декабря, 2019

Финляндия запретит ввоз плодов и цветов из России

933
11:57, 12 декабря, 2019

Лонгриды

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019

«Ростелеком»: равнение на клиента

17:52, 07 ноября, 2019