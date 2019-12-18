В Казахстане ответили на обращение Брижит Бардо по поводу убийств животных

Французская киноактриса пришла в ужас от сообщений о том, что собак и кошек там якобы парализуют газом и сжигают живьем.

Уральск. Казахстан. Власти Уральской области Казахстана не подтвердили информацию о жестоком обращении с бездомными животными в столице этого региона. Опровержение содержится в ответе на письмо французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на издание BaigeNews.kz.

Ранее кинозвезда заявила, что ей стало известно о жестоких убийствах бездомных собак в Уральске и Атырау – животных якобы парализуют газом и сжигают живьем. Обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по этому поводу было опубликовано от имени Брижит Бардо на официальном сайте ее фонда.

Власти Уральска факты сжигания живых собак и кошек не подтвердили. Руководству области информации по этой теме не поступало, говорится в ответе. Примерно так же на обращение Бардо отреагировали в Атырау. Там заявили, что у коммунальных служб города нет обычая сжигать животных живьем.