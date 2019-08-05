Леонардо Ди Каприо тайно сделал предложение молодой возлюбленной

Избранницей стала 22-летняя модель и актриса.

США. Актер Леонардо Ди Каприо в тайне от общественности сделал предложение 22-летней возлюбленной Камиле Морроне. Как пишет News.ru со ссылкой на Globe, девушка согласилась принять руку и сердце 44-летнего холостяка.

Отмечается, что Морроне является падчерицей Аль Пачино. О звездном романе стало известно в 2017 году. На данный момент Ди Каприо не комментировал информацию.

По данным источников иностранного издания, помолвка состоялась недавно и прошла тайно.