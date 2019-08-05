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Леонардо Ди Каприо тайно сделал предложение молодой возлюбленной

12:20, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
Леонардо Ди Каприо тайно сделал предложение молодой возлюбленной
12:20, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
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#семья\n#актеры\n#Леонардо Ди Каприо
Фото: AP Photo / Victoria Will/Invision
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Избранницей стала 22-летняя модель и актриса.

США. Актер Леонардо Ди Каприо в тайне от общественности сделал предложение 22-летней возлюбленной Камиле Морроне. Как пишет News.ru со ссылкой на Globe, девушка согласилась принять руку и сердце 44-летнего холостяка.

Отмечается, что Морроне является падчерицей Аль Пачино. О звездном романе стало известно в 2017 году. На данный момент Ди Каприо не комментировал информацию.

По данным источников иностранного издания, помолвка состоялась недавно и прошла тайно.

12:20, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
171
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#семья\n#актеры\n#Леонардо Ди Каприо

 

 

 


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