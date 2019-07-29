  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

В Европе раскритиковали закон Украины о государственном языке

09:15, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Европе раскритиковали закон Украины о государственном языке
09:15, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
108
0
#Украина\n#язык\n#национальная политика\n#ОБСЕ
Фото: wikimedia.org
108
0

По мнению ОБСЕ, закон ущемляет права нацменьшинств.

Украина. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе решили устранить некоторые искажения в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля. Об этом в интервью «Известиям» рассказал бывший генсек ОБСЕ, верховный комиссар организации по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.

По его словам, Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном, но в Европе возникли на этом фоне три повода для беспокойства.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка», — отметил Ламберто Заньер.

Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка на Украине решаются довольно жёстко — через наказание. В то время как ОБСЕ предлагает ввести систему стимулов и поощрений.

В-третьих, закон о государственном языке был принят без каких-либо консультаций с представителями национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

«В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств», — отметил представитель ОБСЕ.

Дипломат также отметил, что в ближайшее время планирует поехать на Украину, где впервые встретится с новым руководством страны.

09:15, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
108
0
#Украина\n#язык\n#национальная политика\n#ОБСЕ

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
5650

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

4103
15:00, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3161
14:31, 25 июля, 2019

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Ижевском

2743
15:48, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2628
14:30, 22 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6167

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1658
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

987
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

866
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

864
18:05, 25 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1135

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1084
17:56, 27 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

1067
18:01, 23 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

882
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

794
16:28, 25 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019