Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

Жидкость принадлежала знатной семье.
Китай. Археологи обнаружили 3,5 л «эликсира бессмертия» в китайской гробнице. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на «Синьхуа».
Жидкость была спрятана в бронзовый горшок, который находился в могиле знатной семьи из династии Западная Хань.
Археологи сначала решили, что нашли ликер, так как содержимое пахло алкоголем. Однако лабораторные исследования показали, что в эликсир вечной жизни состоит из нитрата калия и алунита. Согласно древнему даосскому тексту, именно эти составные являются компонентами бессмертия.
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Elixir of immortality" found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy