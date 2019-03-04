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Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

19:00, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
133
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#Китай\n#смерть\n#древность
Фото: @CGTNOfficial (Твиттер)
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Жидкость принадлежала знатной семье.

Китай. Археологи обнаружили 3,5 л «эликсира бессмертия» в китайской гробнице. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на «Синьхуа».

Жидкость была спрятана в бронзовый горшок, который находился в могиле знатной семьи из династии Западная Хань.

Археологи сначала решили, что нашли ликер, так как содержимое пахло алкоголем. Однако лабораторные исследования показали, что в эликсир вечной жизни состоит из нитрата калия и алунита. Согласно древнему даосскому тексту, именно эти составные являются компонентами бессмертия.

CGTN on Twitter

Elixir of immortality" found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy

19:00, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
133
0
#Китай\n#смерть\n#древность

 

 

 


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