Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

Жидкость принадлежала знатной семье.





Китай. Археологи обнаружили 3,5 л «эликсира бессмертия» в китайской гробнице. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на «Синьхуа».

Жидкость была спрятана в бронзовый горшок, который находился в могиле знатной семьи из династии Западная Хань.

Археологи сначала решили, что нашли ликер, так как содержимое пахло алкоголем. Однако лабораторные исследования показали, что в эликсир вечной жизни состоит из нитрата калия и алунита. Согласно древнему даосскому тексту, именно эти составные являются компонентами бессмертия.