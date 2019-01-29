Владимир Крамник объявил о завершении шахматной карьеры

Шахматист заявил, что у него снизилась мотивация.



Голландия. Чемпион мира россиянин Владимир Крамник заявил о завершении шахматной карьеры. Его слова опубликовали на официальном сайте престижного голландского турнира Tata Steel Chess Tournament.

«Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было трудно, иногда, успешнее того, что я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный опыт для меня», - сказал он.

Кроме того, Крамник отметил, что хотел бы попробовать заняться «чем-то другим». В том числе, он планирует сосредоточиться на проектах в области шахмат для детей и образования.

Однако Крамник пообещал продолжить участвовать в турнирах по быстрым или блиц-шахматам или проводить такие соревнования. Таким образом он хочет популяризировать «эту великолепную игру».

Владимир Крамник является чемпионом мира 2000-2007 годы, свергнув Гарри Каспарова. В последнем матче чемпионата шахматист выиграл все игры, а также одерживал победу практически во всех топовых мировых турнирах.