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Власти Великобритании объяснили отказ в выдаче визы Виктории Скрипаль

16:32, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:32, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
274
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#скандалы\n#Великобритания\n#Лондон\n#отравление\n#виза
Фото: pixabay.com
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На этот раз полиции королевства нашла ее заявку не соответствующей миграционному законодательству.

Лондон. Великобритания. Заявка Виктории Скрипаль не соответствовала миграционным требованиям. Так в МВД Великобритании прокомментировали отказ в выдаче визы племяннице бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает RT

По данным телеканала, об этом заявил официальный представитель МВД Соединенного Королевства.  В понедельник, 14 мая, «Известия» сообщили, что Виктории Скрипаль не смогла получить британскую визу из-за невысокой заработной платы. По словам племянницы экс-сотрудника российской разведки, ее заработок превышает 100 тысяч рублей, она трудится экономистом. Для британской стороны этого показалось мало.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на улице в городе Солсбери. По мнению властей Великобритании, их отравили ядом «Новичок», которым якобы располагает только Россия. Москва категорически отвергает эти обвинения.

16:32, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
274
0
#скандалы\n#Великобритания\n#Лондон\n#отравление\n#виза

 

 

 


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