Власти Великобритании объяснили отказ в выдаче визы Виктории Скрипаль

На этот раз полиции королевства нашла ее заявку не соответствующей миграционному законодательству.

Лондон. Великобритания. Заявка Виктории Скрипаль не соответствовала миграционным требованиям. Так в МВД Великобритании прокомментировали отказ в выдаче визы племяннице бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает RT.

По данным телеканала, об этом заявил официальный представитель МВД Соединенного Королевства. В понедельник, 14 мая, «Известия» сообщили, что Виктории Скрипаль не смогла получить британскую визу из-за невысокой заработной платы. По словам племянницы экс-сотрудника российской разведки, ее заработок превышает 100 тысяч рублей, она трудится экономистом. Для британской стороны этого показалось мало.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на улице в городе Солсбери. По мнению властей Великобритании, их отравили ядом «Новичок», которым якобы располагает только Россия. Москва категорически отвергает эти обвинения.