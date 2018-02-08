В США умер один из основоположников современного интернета Джон Барлоу

Его не стало рано утром, 7 февраля.

Калифорния. США. В США ушел из жизни один из основоположников современного интернета и правозащитник Джон Перри Барлоу. Основателя некоммерческого Фонда электронных рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) не стало утром, 7 февраля.

Как сообщается на сайте организации, Барлоу скончался во сне, находясь в своем доме. «С разбитым сердцем мы объявляем, что основатель EFF и вдохновляющий нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром. Нам будет не хватать его мудрости на десятилетия вперед. Он навсегда останется неотъемлемой частью фонда», - говорится в сообщении.

Кроме того, представители фонда подчеркнули, что Барлоу всегда считал интернет местом свободы, где каждый может найти своих единомышленников. И именно поэтому он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать его свободным от предрассудков и «миром, где каждый может делиться своими убеждениями».

Напомним, Джон Барлоу родился в Штатах в 1947 году. На протяжении нескольких лет работал в Гарвардском университете. Вместе с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором в 1990 году он основал Фонд электронных рубежей для защиты прав пользователей интернета. Кроме того, он написал несколько текстов для американской рок-группы Grateful Dead.