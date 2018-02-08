  • $ 56.95 ↓
  • € 70.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В США умер один из основоположников современного интернета Джон Барлоу

      13:02, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:02, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      220
      0
      #интернет\n#США\n#правозащитники\n#смерть.
      Фото: twitter.com
      220
      0

      Его не стало рано утром, 7 февраля.

      Калифорния. США. В США ушел из жизни один из основоположников современного интернета и правозащитник Джон Перри Барлоу. Основателя некоммерческого Фонда электронных рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) не стало утром, 7 февраля.  

      Как сообщается на сайте организации, Барлоу скончался во сне, находясь в своем доме. «С разбитым сердцем мы объявляем, что  основатель EFF и вдохновляющий нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром. Нам будет не хватать его мудрости на десятилетия вперед. Он навсегда останется неотъемлемой частью фонда», - говорится в сообщении.  

      Кроме того, представители фонда подчеркнули, что Барлоу всегда считал интернет местом свободы, где каждый может найти своих единомышленников. И именно поэтому он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать его свободным от предрассудков и «миром, где каждый может делиться своими убеждениями».

      Напомним, Джон Барлоу родился в Штатах в 1947 году. На протяжении нескольких лет работал в Гарвардском университете. Вместе с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором в 1990 году он основал Фонд электронных рубежей для защиты прав пользователей интернета. Кроме того, он написал несколько текстов для американской рок-группы Grateful Dead. 

      13:02, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      220
      0
      #интернет\n#США\n#правозащитники\n#смерть.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      15:14, 01 февраля, 2018
      8823

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      7784
      16:46, 06 февраля, 2018

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7630
      09:00, 01 февраля, 2018

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      5973
      11:25

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      5880
      11:56, 02 февраля, 2018

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      14:40, 01 февраля, 2018
      2390

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      2166
      09:08, 02 февраля, 2018

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      2105
      18:15, 04 февраля, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2103
      17:44, 02 февраля, 2018

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2086
      19:53, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2358

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      2295
      19:20, 02 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2249
      19:16, 06 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2152
      20:39, 03 февраля, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2142
      17:33, 01 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы

      07 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      06 февраля, 2018

      Новые КОИБы

      06 февраля, 2018