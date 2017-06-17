Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер

Исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн» скончалась в возрасте 60 лет.

США. Судмедэксперты назвали причину смерти известной актрисы Кэрри Фишер. Как сообщает Интерфакс, исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн» умерла от апноэ во сне (прекращение дыхания во время сна более чем на 10 секунд) и «сочетания других факторов».

Напомним, актриса скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. За неделю до смерти она перенесла инфаркт. Сообщалось, что причиной кончины Фишер был сердечный приступ.

Однако специалисты так и не смогли установить точную причину случившегося. Среди прочих факторов называются накопление жировой ткани в стенках артерий. Также в документе говорится, что актриса употребляла наркотики, но следователи не могли определить, способствовали ли они ее смерти.