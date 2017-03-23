В Эстонии умер исполнитель роли мистера Эй из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Лембиту Ульфсаку было 69 лет.

Таллин. Эстония. Советский и эстонский актер театра и кино, кинорежиссер Лембит Ульфсак ушел из жизни на 70-м году жизни. Как сообщает «Газета.Ру», это произошло на его родине в Эстонии.

Народный артист был актером киностудии «Таллинфильм» с 1985 по 1994 год.

Многим зрителям он запомнился по роли мистера Эй из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания». В этой киноленте Лембит Ульфсак спел знаменитые песни про «33 коровы» и «Непогоду». Актер снялся в десятках фильмах: «Академия пана Кляксы», «ТАСС уполномочен заявить» и другие.