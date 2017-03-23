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      В Эстонии умер исполнитель роли мистера Эй из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

      14:53, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      14:53, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      63
      0
      #Эстония\n#смерть\n#актеры
      Фото: кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983)
      63
      0

      Лембиту Ульфсаку было 69 лет.

      Таллин. Эстония. Советский и эстонский актер театра и кино, кинорежиссер Лембит Ульфсак ушел из жизни на 70-м году жизни. Как сообщает «Газета.Ру», это произошло на его родине в Эстонии.

      Народный артист был актером киностудии «Таллинфильм» с 1985 по 1994 год.

      Многим зрителям он запомнился по роли мистера Эй из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания». В этой киноленте Лембит Ульфсак спел знаменитые песни про «33 коровы» и «Непогоду». Актер снялся в десятках фильмах: «Академия пана Кляксы», «ТАСС уполномочен заявить» и другие.

      14:53, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      63
      0
      #Эстония\n#смерть\n#актеры
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