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      Реке Уонгануи в Новой Зеландии могут «подарить» человеческие права

      17:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      17:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      118
      0
      #реки\n#Новая Зеландия
      Фото: yandex.ru
      118
      0

      Парламент страны в ближайшее время согласует соответствующий закон.

      Новая Зеландия. Племя маори считает реку Уонгануи в Новой Зеландии, растянувшуюся почти на 300 км, живым и неделимым целым, имеющим физическую и духовную оболочку. «Народные Новости» пишут, что община с древних времен живет на берегах этого водоема.

      Статус Уонгануи определят в суде Новой Зеландии. Уже сейчас известно, что интересы реки будут представлять два резидента. Это член правительства Новой Зеландии и представитель общины маори.

      17:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      118
      0
      #реки\n#Новая Зеландия
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