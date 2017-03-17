Реке Уонгануи в Новой Зеландии могут «подарить» человеческие права

Парламент страны в ближайшее время согласует соответствующий закон.

Новая Зеландия. Племя маори считает реку Уонгануи в Новой Зеландии, растянувшуюся почти на 300 км, живым и неделимым целым, имеющим физическую и духовную оболочку. «Народные Новости» пишут, что община с древних времен живет на берегах этого водоема.

Статус Уонгануи определят в суде Новой Зеландии. Уже сейчас известно, что интересы реки будут представлять два резидента. Это член правительства Новой Зеландии и представитель общины маори.