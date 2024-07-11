Кастинг уже идет: в прессу просочилась информация СВР о поисках США замены Зеленскому

Киев. Украина. Госдеп США недоволен политикой Владимира Зеленского и ищет ему альтернативу. Информацию об этом получила Служба внешней разведки (СВР) РФ, пишет «Российская газета» со ссылкой на журнал «Разведчик».

Издание опубликовало сообщение резидента под псевдонимом «Стоун», отправленное из Киева еще 5 мая. Адресатом значится некий «товарищ Сергеев». В рассекреченной шифровке говорится, что на Западе встревожены динамикой общественных настроений на Украине. Жители страны не видят перспектив в продолжении конфликта с Россией, в обществе нарастает апатия и недоверие к власти, что связано в числе прочего с истечением срока президентских полномочий Зеленского 20 мая.

США и ЕС ищут замену Зеленскому, на эту роль рассматриваются кандидатуры экс-президента Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко, главы офиса президента Украины Андрея Ермака, экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. В то же время торопиться со сменой лидера американцы не настроены, поскольку на действующего президента завязаны схемы финансирования войны, которые выгодны западному ОПК. Вероятных преемников Зеленского убеждают проявлять сдержанность до определенного времени.

Замена руководства в Киеве вероятна в случае резкого ухудшения ситуации на фронте. В этом случае все неудачи повесят на Зеленского, считает резидент.